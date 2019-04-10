Dha Yurt Bülteni -23

Çamaşır suyu içen minik Erva, hastaneye kaldırıldı(2)
ÇAMAŞIR SUYU İÇEN ERVA YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI Bursa
'da çamaşır suyu içerek zehirlenen Erva Menteş(2), Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi
'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Detaylar
-Erva bebeğin hastaneden sevk görüntüsü
Süre: 0.36 DK BOYUT 68 MB
Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),
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Ağaca çarpan aracın motoru yerinden fırladı: 2 yaralı
DÜZCE, – DÜZCE'de, orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobilin motoru yola fırladı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Düzce
Kalıcı Konutlar Yolu üzerinde meydana geldi. Yunus Gücük idaresindeki 81 AAP 651 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Aracın motoru yola fırlarken, sürücü Yunus Gücük ile yeğeni Ramazan Gücük yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza alanından görüntü
Kaza yapan araçtan görüntü
Yaralıların çığlık atması
Yaralıların 112 ambulansına alınırken görüntüsü ve detaylar
HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
============ Kozan
Belediye Başkanı SP'li Kazım Özgan
oldu
ADANA'nın Kozan ilçesinde, seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle MHP
'li Nihat Atlı
'nın belediye başkanlığının YSK tarafından düşürülmesinin ardından yerel seçimde ikinci olan SP'nin adayı Kazım Özgan'a başkanlık görevi verildi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, aday olduğu MHP'den yüzde 39,99'luk oy oranıyla Kozan ilçesinde kazanan Nihat Atlı'nın başkanlığı, SP'nin itirazı üzerine, seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle düşürüldü. İl Seçim Kurulu'nca yapılan değerlendirmede, Atlı'nın, belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu belirtildi. Nihat Atlı'nın yasaklanmış hakların geri bırakılması kararının, 4 Nisan
2019 tarihli olduğu, bu kararın Atlı'ya 31 Mart'taki seçime katılma hakkı vermediği, kararın kesinleştiği 5 Nisan
'dan sonra yapılacak seçime katılma hakkı tanıdığı vurgulandı.
YSK, KARARINI VERDİ
SP Genel Merkezi'nce Yüksek Seçim Kurulu
'na (YSK) başvurularak, seçimde ikinci olan adayları Kazım Özgan'ın başkan olması gerektiği yönünde talep dilekçesi verildi. Konuyu görüşen YSK tarafından bugün karar açıklandı. MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanlığı düşürülürken, SP'nin adayı Kazım Özgan'a başkanlık görevi verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)
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Nihat Atlı'nın miting konuşması
Nihat Atlı'nın oy kullanması
Nihat Atlı'nın vatandaşlarla tokalaşması
Nihat Atlı'nın mitingde bayrak sallaması
SÜRE: 1'24" BOYUT: 157 MB
Haber-Kamera: KOZAN (Adana
),
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Yanan 5 katlı binada çökme tehlikesi
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde 2 mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından üzerindeki 5 katlı binanın çevresindeki cadde ve sokaklar, çökme tehlikesine karşı tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Polis
ve zabıta, tedbir amaçlı Keşan Cumhuriyet Savcılığı
'nca alınan karar gereği bitişiğinde bulunan binadaki 23 daire ve 22 dükkana girilmesine de izin vermiyor. Yanan binanın yıkılıp-yıkılmayacağına 12 Mart Cuma günü gelecek teknik heyetin karar verecek.
Dün, saat 08.30 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Önder Caddesi'nde bir mobilya mağazasının bodrum katındaki depoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak, bitişikteki bir başka mobilya ve beyaz eşya mağazasına da sıçradı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.
BİNANIN TAŞIYICI KOLONLARI ZARAR GÖRMÜŞ
Yangın nedeniyle çevredeki bazı vatandaşlar tedbir amaçlı ev ve işyerlerini terk etti. Keşan Cumhuriyet Savcılığı, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve özel bir mühendislik firması yetkililerince itfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından binada inceleme yapıldı. Yangının çıkış noktasında sıcaklığın 1125 dereceye kadar yükseldiği, bu nedenle de binanın taşıyıcı kolonlarının büyük çapta zarar gördüğü tespit edildi. Firma yetkilileri, incelemek üzere taşıyıcı kolonlardan numune aldı.
BİNANIN ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPATILDI, EV VE İŞYERLERİNE GİRİŞ YASAKLANDI
Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan karar gereği 5 katlı binanın çevresindeki cadde ve sokaklar tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ayrıca, zarar gören binanın bitişiğinde bulunan iş merkezinde yer alan 23 daire ve 22 dükkana girilmesi de tedbir amacıyla yasaklandı. Açık olan işyerleri polis tarafından kapattırılırken, dairelerde oturanlar ise binadan dışarı çıkartıldı. Binanın yıkılmasına 12 Mart Cuma günü gelecek teknik heyet tarafından karar verileceği bildirildi.
İş merkezindeki dairede oturanlar ise kendilerine geçici olarak kalacak yer gösterilmediğini öne sürerek, tepki gösterdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yanan işyerleri ve bina
-Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar
-Polis ve zabıtanın tedbir alması
-Çevrede toplanan meraklı kalabalık
-Tedbir amaçlı boşaltılan ev ve işyerleri
-Boşaltılan iş merkezi binası
-İtfaiyenin hazır bekletilen araçları
-Yanan mağazalar içinden gör.
-İşyeri ve ev sahibi Fitnat Çimen röp.
-İşyeri sahibi Nail Sazlı
röp.
-Boşaltılan iş merkezi iç genel gör.
-Detaylar
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne
),-
============================ Motosiklet
kulübünden yunus polislere pastalı kutlama
SİVAS'ta motosiklet kulübü üyeleri Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle yunus polislerle konvoy yaparak pasta kesti. Sivas
Motosiklet Grubu ve Sivas Türk Riders Chopper Club üyesi yaklaşık 50 motosikletli ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri Muhsin Yazıcıoğlu
Bulvarında buluştu. İnönü Bulvarı üzerinde konvoy oluşturan motosikletliler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine kadar ilerledi. Konvoya cadde üzerinde bulunan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yunus polisler müze bahçesinde kendileri için hazırlanan pastayı kesti.
Sivas Motosiklet Kulübü Başkanı Erhan Kaygusuz farkındalık oluşturabilmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kaygusuz "Bugün burada bulunmamızın amacı Türk Polis Teşkilatı'mızın 174'üncü yılında bizim için canla başla huzurumuzu, güvenliğimizi sağlamak amacıyla çalışan polislerimizi yalnız bırakmamaktı ve topluma bir mesaj vermek istedik. Biz motosikletçiler ve polisler kurallara uygun bir şekilde sürüş yapıyoruz. Birlikte küçük bir sürüş düzenledik ve pasta keserek onların 174'üncü yıllarını kutladık" dedi.
Yunus polis memuru Murat Kaya
da sürücülere uyarılarda bulunarak "Organizasyon için arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz Sivas halkı için buradayız. Herkesin huzuru hepimizin huzurudur. Sivas halkı için çalışıyoruz. Özellikle motosikletçi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi donanımlı ve kurallara uyuyor" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Motor kulubü ve polislerin görüntüsü
-Birlikte konvoy yapmaları
-Müze bahçesinde pasta kesilmesi
-Konuşmalar
Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,