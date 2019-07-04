DHA YURT BÜLTENİ - 23

BALKONDAN DÜŞEN MİNİK POYRAZ ÖLDÜ

TOKAT'ta, 3'üncü kattaki evin balkonundan düşen Poyraz Şen (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Sayılır Apartmanı'nda meydana geldi. Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, iddiaya göre babaannesi Sevilay Şen'in (55) mutfakta olduğu sırada 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda tek başına oynamaya başladı. Balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan Poyraz, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen minik Poyraz ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında minik Poyraz'ın anne ve babasının evde olmadığı öğrenildi.

Komşuları Kazım Yıldız, "Biz çevredeki kadınların çığlıklarını duyarak yardıma koştuk. Ben aşağıya indiğimde çocuk yerde yatıyordu. Nabzı falan atıyordu. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüsü

-Komşunun konuşması

-Çocuğun fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

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KAYIP KADININ DENİZDE CESEDİ BULUNDU

TEKİRDAĞ'da, dün sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusu yapılan Sevilay Bayrakçeken'in (41) denizde cesedi bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde oturan Sevilay Bayrakçeken, dün saat 11.00 sıralarında dolaşmak için evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Yakınları gidebileceği her yeri arayıp, bulamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de Bayrakçeken'in en son görüldüğü Karadeniz Mahallesi'ndeki bir iş yeri kamerasına yansıyan görüntülerinden yola çıkarak, kapsamlı arama çalışması başlattı. Drone ile havadan, karadan ve deniz polisinin de deniz üzerinden sürdürdüğü aramalarda bu akşam saatlerine kadar bir sonuç alınmadı.

Süleymanpaşa ilçesinin sahilindeki balık hali açıklarında denizde bir ceset görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin kayıp olan Sevilay Bayrakçeken'e ait olduğunu belirledi. Bayrakçeken'in cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD, AKUT, polis ve yakınlarının karada yaptığı arama çalışmaları

-Cesedin bulunduğu olay yeri

-Olay yerine gelen kalabalık yakınları

-Olay yerinde önlem alan polis ve emniyet şeridi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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ANKARA'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALAN 3 KİŞİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA



ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kızılay metrosu civarında meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait işçilerin çalıştığı Sakarya Caddesi üzerindeki alanda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Bu sırada olay yerinde bulunan 3 kişi, devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ağacın devrilme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ağacın devrilme anı

Vatandaşların seferber olma anları

Yaralılardan görüntü

Olay yerinden görüntü

Ekiplerin çalışması

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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OTOMOBİLDE NEFESSİZ KALAN KÖPEK, SON ANDA KURTARILDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, mahsur kaldığı otomobilde baygınlık geçiren 'Karbon' adlı köpek, cam kırılarak kurtarıldı. İtfaiyeciiler köpeğe suyla ilkyardım müdahalesinde bulundu. Köpeğin durumunun ağırlaşması üzerine polisler köpeği kucaklayarak 500 metre ilerideki veterinere götürdü.

Edremit'te saat 15.00 sıralarında, 35 AGR 537 plakalı otomobilini Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerine bırakan Pınar Şahin, annesi ile birlikte bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca camları kapalı olan otomobilde kalan 'Karbon' adlı köpek, gölgede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle nefes almakta güçlük çekerek baygınlık geçirdi. Çevredeki iş yeri sahipleri durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ve polisi bildirdi. Polis, otomobil sahibine ulaşamayınca, itfaiye ekipleri otomobilin sağ arka camını kırarak kapıyı açtı.

BAYGIN HALDE BULUNDU

İtfaiyeciler, baygın halde otomobilden çıkarılan Karbon'a ilk olarak su ile ilkyardımda bulundu. Bir süre müdahale edilen Karbon'un kendisine gelmemesi üzerine polis memurları köpeği kucaklayarak veterinere götürdü. Veteriner hekim Eda Ülkü Çınar tarafından Karbon ilk olarak küvete sokularak yıkandı. Ardından oksijen verilen Karbon yaklaşık bir saat sonra kendisine gelmeye başladı. Bu sırada otomobilin sahibi Pınar Şahin'e ulaşıldı. Veteriner kliniğine giden Şahin, köpeğinin durumunu görünce ağlamaya başladı. Hıçkırıklara boğulan genç kadın, polis tarafından sakinleştirildi.

'RAMAK KALA KURTARILMIŞ'

Veteriner hekim Eda Ülkü Çınar, "Hayvan uzun süre oksijensiz kalmış. Otomobilde oksijen kalmaması nedeniyle sıkıntı yaşamış ve baygınlık geçirmiş. Şimdi biraz daha iyi ama 4 saat sonra solunumu tam olarak düzene girebilir. Ramak kala kurtarılmış. Biraz daha geç kalınsa ölebilirdi. Ne kadar süre oksijensiz kaldığını bilmiyoruz. Şu an hayati tehlikeyi atlatmış gibi duruyor. Ama akciğerlerinde enfeksiyon olup, olmadığı kontrol edilecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karbon adlı köpeğin otomobilden çıkarılma görüntüsü

-Karbona ilkyardım müdahale görüntüsü

-Veterinere götürme ve tedavi görüntüsü

-Vetriner hekim Eda Ülkü Çınar röp

-Pınar Şahin'den veteriner kliniği önünde detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

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KARAMAN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI



KARAMAN'da, kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpıp, takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yangöz (23) idaresindeki 68 EA 943 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp, takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü ile araçta bulunan kardeşi Muarrem Yangöz (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Takla atan otomobilden detay

Polisin çalışmasından detay

Sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılması

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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TCG GÜR (S-357) DENİZALTISI GİRNE LİMANI'NA DEMİRLEDİ



FATİH ve Yavuz sondaj gemilerinin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının devam ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TCG Gür (S-357) Denizaltısı, Girne Limanı'na demirledi. Denizaltı, Girne Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan 'TCG GÜR S-357' denizaltısı, bugün Girne limanına yanaştı. Halkı selamladıktan sonra limana demmir atan denizaltı, Kıbrıslıların ziyaretine açıldı. denizaltıyı ziyaret eden Kıbrıslılar, grur duyduklarını belirtirken, koridor ve yatakların dar olması dikkatlerini çekti. kıbrıs halkı, 8 Temmuz'a kadar limanda demirli olacak denizaltıyı ziyaret edebilecek. TCG Gür (S-357) Denizaltısı, Akdeniz'de Fatih ve Yavuz gemisinin yanında Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine de koruma görevi yapıyor.

DENİZALTININ ÖZELLİKLERİ

Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan TCG Gür (S-357) denizaltısı, sessizliği ile savaş koşullarında büyük üstünlük sağlıyor. Uzunluğu 62 metre ve ağırlığı yaklaşık bin 400 ton olan denizaltı, derin denizde 50 gün su altında kalabilme kabiliyetine sahip.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denizaltıdan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA,

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