DHA YURT BÜLTENİ-23

Şehit Binbaşı Akkuş, memleketi Samsun'a uğurlandı



BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş, Muş Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sıralarında, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Bitlis Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca, PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Binbaşı Akkuş'un cenazesi Bitlis'te düzenlenen törenin ardından karayoluyla Muş'a getirildi. Şehit Binbaşı için Muş Havalimanı'nda düzenlenen törene Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Garnizon Komutanı İhsan Karaoğlan, Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bülent Baykal, Bitlis Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Erhan Demir, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş katıldı. Ambulanstan alınan şehit Akkuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, havalimanında bekleyen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları uçağına konuldu. Şehit Binbaşı, uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit binbaşının cenazesini getiren ambulans

-Havalimanındaki törene katılanlar

-Şehit askerin naaşının ambulanstan alınması

-Şehit cenazesinin uçağa konulması

-Uçağın havalimanından hareket etmesi

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Samsun'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT AKKUŞ'UN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Bitlis'te terör saldırısında şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesi askeri uçakla memleketi Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehidin eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş ile yakınları katıldı. Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesinin askeri uçaktan indirilmesi sırasında şehit eşi Yasemin Akkuş tören alanında beklediği yerden bir anda hareket edip uçağa doğru koşmaya başladı. Acılı eş, yakınları ve görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ardından Jandarma Binbaşı Akkuş'un cenazesi bir süre askerler tarafından omuzda taşındıktan sonra cenaze aracına nakledildi. Şehidin cenazesi Asarcık ilçesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçağın alana geliş

-Şehidin tabutunun uçaktan indirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY/ SAMSUN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kazada ölen uzman çavuş toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde trafik kazasında ölen uzman çavuş Hüseyin Şaraldı (29), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, Edremit E-87 karayolunda meydana geldi. Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hüseyin Şaraldı, mesai bitiminde, 10 ABH 010 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Şaraldı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, E.H. yönetimindeki 10 M 15061 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şaraldı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaraldı'nın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.

Merhum Hüseyin Şaraldı'nın naaşı, bugün Yıldıztepe Mahallesi'ndeki baba evinin önüne götürüldü ve helallik alındı. Ardından Şaraldı'nın naaşı, askeri törenin düzenleneceği Koca Camisi'ne getirildi. Baba Muammer Şaraldı, anne Meryem Şaraldı ve kardeşi Uzman Çavuş Mert Şaraldı'nın da aralarında bulunduğu yakınlarının yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sultanhisar Kaymakamı ve Nazilli Kaymakam Vekili Rasim Belge, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Yurdakul, Denizli Merkez Komutanı Piyade Yarbay Cengiz Güven, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli Garnizon Komutanlığı adına Askerlik Şubesi Devlet Memuru Ahmet Yaman, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, sivili toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar törene katıldı. Kılınan namaz sonrası Şaraldı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alındı. Şaraldı, Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan Şaraldı'nın Hakkari Yüksekova'da görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Mert Şaraldı, cenaze getirilip, götürülürken asker selamı verdi. Metanetini korumaya çalışan acılı anne Meryem Şaraldı ise oğlunun cenaze arabasına koyulması sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak, "Oğlum seni böyle mi uğurlayacaktım. Daha mürüvvetini göremedim. Böyle mi olacaktı" ağıtı yürekleri dağladı.

Tören sonunda Kaymakam Rasim Belge, Şaraldı'nın annesi Meryem Şaraldı'ya Türk bayrağı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenazenin Nazilli Devlet Hastanesinden alınması.

Cenazenin baba ocağına getirilişi ve helallik alınması

Cenazenin Nazilli Koca Camisine getirilmesi

Şehit ailesinin cami avlusunda taziyeleri kabul etmeleri

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin Eğriboyun mezarlığına getirilmesi

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Düğünde silahlı kavga: 2 çocuk yaralandı



ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açılması sonucu Eren Çinçik (11) başından, Mustafa Soyarslan (15) ise omzundan yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde kimliği belirsiz kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, tabanca ile kalabalığın üzerine rast gele ateş açtı. Bu sırada kalabalık içinde bulunan Eren Çinçik başından, Mustafa Soyarslan da omzundan yaralanırken, silahı kullanan şüpheli ise kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çinçik, buradan Kozan Devlet Hastanesi'ne buradan da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının (Eren Çinçik) Adana Şehir Hastanesi'ne sevki

-Hastaneden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL - Gökhan KESKİNCİ/ TUFANBEYLİ(Adana),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kastamonu'da 83 kişi, mevlit yemeğinden zehirlendi



KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 83 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yoğunluk köyünde meydana geldi. Katıldıkları mevlitin ardından rahatsızlanan 83 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle Taşköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan ilk incelemede, kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Rahatsızlanan kişilerin 80'i hastanede müşahede altında tutulurken, 3 kişi ise ambulansla şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Haber: Hüseyin DOĞAN/ TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),

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Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde öldü



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Tazı Kanyonu yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin köprüden düştüğü kazada, Alman turist Marion Kaufer (59) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Marion Kaufer'in kazadan kısa süre önce Tazı Kanyonu'nda çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.

Gaziler Mahallesi'ndeki Tazı Kanyonu'ndan dönen Nurcan Türkeli yönetimindeki 07 AFB 779 plakalı kamyonet, saat 12.30 sıralarında Beşkonak bölgesinde 15 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada kamyonetteki Alman turist Marion Kaufer yaşamını yitirirken, Nurcan Türkeli ağır yaralandı. Çevredekileri tarafından kamyonetten çıkarılan Türkeli, sağlık ekipleri tarafından önce Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Nurcan Türkeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Alman turist Marion Kaufer'in cesedi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu güçlükle kamyonetten çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından Kaufer'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Marion Kaufer'in kazadan kısa süre önce Tazı Kanyonu'nda çektirdiği fotoğrafı ise sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Hazırladığı blogunda hayatını anlatan Kaufer, 14 yıl önce Müslüman olduğunu yazdı.

Haber: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),

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Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı



ADANA'da, Mehmet İ., Şiyar A. ile Özgür K., meyhanede kimliği belirsiz kişilerin tabancalı ve sopalı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir meyhanede meydana geldi. Otomobil ile meyhaneye gelen kimliği belirsiz kişiler, mekanda eğlenmekte olan Şiyar A. ve Özgür K.'yı tabancayla bacaklarından, Mehmet İ.'yi ise sopa ile başına vurarak yaraladı. Olayın ardından şüpheliler, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde bazı vatandaşlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Mehmet İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Isparta'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama



ISPARTA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Evlerdeki aramada, tavan arasında 110 bin TL, elbise dolabında 3 bin 740 TL, 2 bin 800 Euro ve 60 gram altın bilezik ele geçirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Ege Bölgesi sektör hizmetleri mesulü, Ege Bölgesi hususi ve sektör lise, doktora, mezun mesulleri yapılanması ile askeri okul ve polis akademisi sorumlusu, halen Isparta'nın güncel imamı olduğu ileri sürülen İhsan Ş., örgütün Antalya ili önceki genel muhasebecisi ve Isparta güncel muhasebecisi Burhan A., Ege Bölgesi ve İzmir askeri lise hususi sorumlusu ve Isparta'da Ali K. olarak örgütün eğitim alanında faaliyetlerini yürüten güncel eğitim danışmanı Şifa K. yakalanarak gözaltına alındı.

TAVAN ARASINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında Şifa K.'nin eşi Fatma Nur K. ise İzmir'de yakalandı. Evlerdeki aramada, tavan arasında 110 bin TL, elbise dolabında 3 bin 740 TL, 2 bin 800 Euro ve 60 gram altın bilezik ele geçirildi. Ayrıca oyuncak arabaların içlerine gizlendiği tespit edilen çok sayıda dijital örgütsel materyal de ele geçirildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' da kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,

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