Dha yurt bülteni - 23

Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler sınır hattında konuşlandırılmak üzere sınır birliklerine sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Obüs ve mühimmat kamyonlarının ilçeye girişi

Askeri konvoyun ilerleyişi

Genel ve detay görüntüler

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı (2)

BELEDİYEDE YENİDEN İŞE GİRMEK İSTEMİŞ

Bursa'nın Gemlik içesinde, elinde tabancayla makam odasına girdiği Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, ifadesi alınmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sinan Bingöl'ün, 2018 yılında belediyede sözleşmeli olarak çalıştığı ve kendi isteği ile istifa ettiği, bugün ise yeniden işe alınmak istediği için böyle bir olay gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI İPTAL OLDU

Yaşanan bu olayın ardından, bugün saat 18.00'de yapılacak Gemlik Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı iptal oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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Çanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram köyü sahilindeki zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı

KARAMAN'da kamyonetin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Beytullah Çorman (15), çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, yere düşüp, yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi 694 Sokakta meydana geldi. Mustafa Yarba'nın kullandığı 42 CJZ 06 plakalı kamyonet, kavşakta Beytullah Çorman yönetimindeki 70 AAJ 692 plakalı motosiklete çarpıştı.Çarpışmanın şiddetişle havaya fırlayan ve başında kask bulunmayan Çorman, yere düşüp yaralandı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesinde kaldırılan Çorman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü Mustafa Yarba da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde polisin inceleme yapması

Araçtan detay

Güvenlik kamerası

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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