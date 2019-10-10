Dha yurt bülteni-23

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçük altında kalan işçi Erol Akçaoğlu (34), hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ayiçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu 2 madenci kaçarak kurtulurken, Erol Akçaoğlu ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı kurtarma ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TTK ekipleri, göçükte mahsur kalan Erol Akçaoğlu'nu kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan 2 saatlik çalışma sonucunda Erol Akçaoğlu'na ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Akçaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cansız bedeni ocaktan çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Ambulansın hastaneye gelmesi

-Morga cesedin sokulması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (3)

BODRUM'DAKİ VİLLASINDA YAKALANDI

Adana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgütün liderlerinden İskender K., Adana'ya getirildi. İzmir'de yakalanan başka bir şüpheli ile birlikte sağlık kontrolünden geçirilen İskender K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

Çete lideri olduğu öne sürülen İskender K.'nın (yeşil tişörtlü) polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Çete üyesi olduğu öne sürülen bir kişinin (sarı tişörtlü) polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Suriye sınırına komando sevkiyatı

HATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay 'dan akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa 'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Sevkiyattan görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),

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