DHA YURT BÜLTENİ - 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı' dünyada sembolleşmiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanarak, "Barış Pınarı Harekatı dünyada sembolleşmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğimiz ortaya konulmuştur" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da termal otelde düzenlediği 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' başladı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Ankara il teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, uyarılarda bulunarak, bazı çatlak seslerin ve safsataların kendilerini yılgınlığa düşürmemesini söyledi. Çok anlamlı bir süreçte bu kampın gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin kalkınmasında yeni hamlelere adım atıldığı bir dönemde böyle bir kampın yapılmasının çok çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde kongrelerimiz var. Bir taraftan ilçe bir taraftan il kongrelerimizi ve ardından büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Büyük kongreye giderken bu yolda özellikle hep söyledim; Ömerleri bulacağız. Kararlarımız noktasında çok hassas davranacağız. Özellikle kadın ve gençlik kollarımızla da çok güçlü çıkışlar yapmak suretiyle inşallah kongrelerin ardından 2023'e farklı bir şekilde gitmiş olacağız. Hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider. Ama işin aslı burada kalır. 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içinde ama bizi asla koparamayacaklar. Bu gövdenin kökleri çok çok sağlam. Bu sağlam köklerle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı dünyada sembolleşmiştir. Ülkemiz, şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda kendisini ispat etmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğimiz ortaya konulmuştur" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE'Yİ ENGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek, çelme takmak isteyenlerin olduğunu söyledi. Yeni bir döneme girdiklerini, bu dönemin yeni şartlar barındırdığını kaydeden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bir taraftan işte dünyanın nasıl şekillendirildiğini hep beraber görüyoruz. Doğu Akdeniz'deki petrol arama meselelerinden, S-400'lere ya da terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda attığımız haklı adımların hepsi, tek bir millet olarak karşımıza çıkan o emperyalist güçler tarafından engellendiğine şahit oluyoruz. Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafyanın lideri ve öncüsü olduğunu sadece biz değil, Türkiye'nin düşmanları da çok iyi biliyor. Onun için Türkiye'yi bu süreçte geriletmek, ayağına çelme takmak, Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek istiyorlar. 15 Temmuz bu çabalardan sadece biriydi. Barış Pınarı Harekatı'nda karşımızda gördüğümüz PYD/YPG de bu amaca hizmet eden sadece birkaç figürandır. DEAŞ'ından tutun başka alanda karşımıza çıkan siyasi meselelere kadar hepsi güçsüz bir Türkiye isteyenlerin ortak ürünüdür. ABD Temsilciler Meclis'inde, Türkiye'ye karşı karar alanların da arkasında, zihin halkalarında bu vardır. Bir mektupla hizaya soktukları Türkiye'nin artık mektup diplomasisiyle hizaya sokulamayacak bir ülke olduğunu bildikleri için, içlerindeki her türlü fesadı ortaya koyarak Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar."

'GOREE ADASININ HESABINI VERİN'

Sözde Ermeni soykırım meselesini her sene 24 Nisan'da gündeme getirenlerin şimdi vaktinden 6 ay önce bu konuyu gündeme getirdiğini belirten Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur. Bizim tarihimizde insanları Hz. insan olarak görmek vardır. Bizim medeniyetimizde Hz. Ali Efendimizin 'İnsanlar ya yaradılışta eşit ya dinde kardeşindir' prensibi vardır. Ancak kendi tarihlerinin her sayfasında bol miktarda kan ve gözyaşı damlayanlar, dönüp de Türkiye'ye Ermeni soykırımı üzerinden ders vermeye kalkmasınlar, böyle bir hadsizliğin içine gitmesinler. Eğer bunu söylüyorsanız oturduğunuz ülkenin esas sahipleri olan Kızılderililerin hesabını verin. Milyonlarca, on milyonlarca Kızılderili'nin nasıl yok olduğunu ve onun üzerinden bir rüya ülkesi olarak ABD'nin inşa edildiğini anlatın. ya da dönün salı günü Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Senegal açıklarındaki Goree Adası'nın bir hesabını verin. Anlatılmaz. Bana anlatsalar ben inanmazdım. Şu toplantı salonunun üçte biri kadar bir yerde 30- 40 kişinin yerlerde yattığı, zincirlerle bağlı olarak yattığı, çocuklarında üst üste konulduğu, daha şişman çocukların alta, daha zayıfların üste konulduğu bir köle pazarı. Üst katında da köle tüccarları vur patlasın, çal oynasın oynuyorlar. Yaklaşık yüz yıllar içinde 150 milyon Afrikalı köle oradan Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine götürüldü. Önce bunun hesabını verin. Fransız Parlamentosundakiler, eğer kendilerinde Türkiye'ye bir çift laf söyleyecek had buluyorlarsa biz de Goree Adası'nın hesabını verin deme hakkını kendimizde fazlasıyla buluyoruz. İnsanlık adına bunun hesabını soruyoruz. Böyle bir Türkiye istemiyorlar, işin özeti bu."

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

SİVAS'ta havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı kendisini gösterdi.

Sivas'ta hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinden itibaren Sivas-Tokat kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler 1650 rakımlı geçitte kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karayolu ekipleri kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.

Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent'te de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini çıkardı. Sivas merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Meraküm bölgesi de yağan kar ile beyaza büründü.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları İzmir'de toplandı (2)

ÇALIŞTAY SONA ERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının bir otelde yaptıkları Çalıştay, sona erdi. Çalıştay'ın ardından Kordon'da bir süre yürüyen belediye başkanları, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Belediye başkanları çay içtikten sonra yeniden otele dönerek, basın toplantısı düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplantıdan erken ayrıldı. Toplantıda açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye başkanları ile birlikte çalışmanın çok ilham verici ve yararlı olduğu belirterek, "Bilgilenmiş ve donanmış olarak toplantılar geçiyor. Bugün önce sunumlar dinledik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Altın Portakal Ödül' töreni nedeniyle katılamadı. Yılmaz başkanımız, Mansur başkanımız erken ayrıldılar. O nedenle burada eksiğiz. Toplantıda sadece Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yer almamıştı. Birçok konuda kendi aramızda atölye çalışması yaptık. Bizde önemli konularda kararlar aldık. Genel sekreterlerimiz de enerji, enerji tasarrufu, belediyelerin finans kaynakları, su kanal idareleri, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konularda çalışmalarda bulundular" dedi.

'2 AY GEÇTİ KOMİSYON TOPLANMADI'

Toplantının ardından alınan kararları da açıklayan Soyer, şunları söyledi:

"Bu toplantıların sonunda 3 önemli kararımız var. Bir tanesi sosyal medya üzerinde olacak. İkincisi bilişim teknolojileri ve akıllı kent uygulamaları üzerinde olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yürüyecek. Tarım konusunda yapılacak çalışmalarda İzmir ev sahipliği yapacak. 3 başlıktan görüldüğü gibi, birlikte büyükşehir belediyeleri olarak ortak bir takım çalışmaları yürütmeyi amaçlıyoruz. Ortaya farklı bir sinerji çıkarmak istiyoruz. Bu 11 şehir Türkiye nüfusunun yarısını oluşturuyor ve ülke ekonomisinin yüzde 60'lık kısmına ev sahipliği yapıyor. Bundan 2 ay önce Cumhurbaşkanımız 30 büyükşehir belediyesine davet çıkarmıştı, bir araya gelmiştik. Orada Türkiye'de yapılacak yerel yönetim reform paketiyle ilgili bir komisyon kurulması kararı alınmıştı. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri, yerel yönetim mevzuatının iyileştirilmesi. Mevcut mevzuat hizmet üretmek ve çözüm üretmekten oldukça uzak. Bu nedenle bir komisyon kurulması kararı alınmıştı. Ortak çalışma kararı alınmıştı. 2 ay geçti, ne yazık ki bu komisyon toplanmadı. Bir çalışma yürütüldüğünü duyuyoruz ama bir çalışma başlamış değil. Bu komisyonun bir an önce toplanmaya çağırılması lazım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu konuda görevliydi, buradan ona çağrıda bulunalım. Ortak zeminin oluşmasını diliyoruz"

İMAR TARTIŞMASI

Belediye başkanları, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılmasına yönelik alınan kararın yürütmesinin durdurulması talebi ile açılan davanın sorulması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bu tür çalışmalarda idare mahkeme başvurularında bunlar olur. Yürütmeyi durdurma kararı verilir. Tam detayına hakim değilim. Orada süreci bitmiş, 2 yıl fazladan uzatılmış, işgaliye bedeli ödeyerek uzatılmış. Arkadaşlarımızın daha düzeyli düzenli hizmet eden süreci tamamlama çabası var. O konu kararlı bir şekilde ilerliyor." İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Boğaziçi'ndeki imar konusu ile ilgili yaptığı, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir" açıklamasına da yanıt verdi. İmamoğlu, "Az önce Tunç Başkanımın ifade ettiği gibi, biz 2 ay önce bir masa toplantısı yaptık. 30 belediye bakanı, bakanlar kurulu, yerel yönetimler danışma heyeti oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanı, CHP'li belediyelerin yaptığı öneriyle yeni kanunun, düzenlemelerin bir komisyon marifetiyle yürütülmesi konusunda bize taahhütname verdi. Biz onun gereğini bekliyoruz. Fuat Oktay bizi davet edecekti, bu tasarıları orada konuşacaktık. Biz konuşacaktık, Bakanlar konuşacaktı. Ortak akılla belediyelerin yaşadığı sorunlar için çözüm mekanizması çalışacaktı" dedi.

'SAYIN BAKANIN AÇIKLAMASINI TALİHSİZ BULUYORUM'

2 aydır hiçbir davetin yapılmadığını aktaran Başkan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ortada bir tasarı sızdırılıp geri dönüşleri kamuoyundan toplama üslubu var. Bu çok yanlış. Sayın Bakan bunların doğal olduğunu, zaten olmayan yetkiyi niçin alalım demiş. İstanbul'da yıllardır boğaz imar müdürlüğü var. Burada yapı aykırılıklarını tespit eden, takip eden bir birimdir. Buraya gelen başvurular anıtlar kurulundan onaylar alırlar. Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum. Biz İstanbul'da süreci en ahlaklı şekilde yürüten, boğazdaki yapıların bile 2 ayda takibini yaptıran, güzel doğayı koruyan 16 milyona verdiği sözü tutan bir anlayışız. Tümüyle anayasaya aykırıdır. Bu yereldeki yetkileri merkeze taşıma çabasıdır. Sarayburnu'ndan Haliç kıyılarına kadar taşınması konusunda bir taslak hazırlandığı konusunda da duyumlarımız var. Gölge belediye çalışması var. Bu 16 milyon insanın huzurunda hazırlanan kanun tasarısını tümüyle itibarsız kılar. Tümüyle mesnetsiz kılar. Toplumun maneviyatında, vicdanında tümüyle geçersiz kılar. Böyle bir üsluptan ve süreçten Sayın Bakan ya da çalışma yapan insanların bir an önce vazgeçmelerini, bizleri o masaya davet etmelerini bekliyoruz. Toplumun seçmiş olduğu hükümetten, Sayın Cumhurbaşkanından da beklentisi budur. Bu tasarıyı hazırlayan hangi akılsa, 31 Mart'ta seçimi iptal eden akılla aynıdır. Bundan vazgeçsinler. Bu kendi anlayışlarına, hükümet düzenlerine, İstanbul'a zarar verir. Bu konudaki vicdani, hukuki hakkımızı sonuna kadar arayacağımızdan kimse şüphe duymasın." İmar tartışmasına katılan Soyer ise görüşlerini, "40 milyonun temsilcilerinin yok sayıldığı bir taslak baştan sakat olur. Bu konuda son derece dikkatli olunmalı" sözleri ile paylaştı. Basın toplantısına belediye başkanlarının eşleri de katıldı. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Altın Portakal'a 'Bozkır' damgası: 10 ödülle rekor kırdı

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde Ali Özel'in yönetmenliğini yaptığı 'Bozkır', aldığı 10 ödül ile festivale damga vurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali, 10 bin kişilik spor salonundaki ödül töreniyle sona erdi. Tören öncesi sanatçılar, kırmızı halıdan geçerek salona girdi. 26 Ekim'de başlayan festivalde bir hafta boyunca 66 film farklı kategorilerde yarıştı. CNN Türk ekranlarından canlı olarak yayınlanan ödül törenini, Nefise Karatay ve Yekta Kopan sundu. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival coşkusunun bir hafta boyunca kentte hissedildiğini söyledi. 'Öze Dönüş' temasıyla işlenen festivalde sinemacıların desteğini hissettiklerini belirten Böcek, "Biz birlikte daha güçlüyüz, en güzelini birlikte yaparız. Altın Portakal'ı tarihine yakışır hale getirdik" dedi.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.

EN İYİ FİLM: BOZKIR

Törenin en değerli ödülü 'En İyi Film' ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açıkladı. Yönetmen Ali Özel'in ilk uzun metraj filmi 'Bozkır' bu ödülün sahibi oldu.

EN İYİ YÖNETMEN: ALİ ÖZEL

Ulusal kategorinin En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise Jüri Başkanı Zeki Demirkubuz açıkladı. Bütün kararları oy birliğiyle aldıklarını belirten Demirkubuz, En İyi Yönetmen Ödülü'nü 'Bozkır' filmiyle Ali Özel'e verdi. Sahneye oğlu Deniz ile çıkan Özel, oğlunun senaryoyu okuyarak kendisine fikir verdiğini söyledi. Özel, "Deniz, senaryoda bana çok destek verdi. Ödülü onun adına alıyorum" dedi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU 2 AKTÖRÜN OLDU

Bu yılki festivalde onur ödülü alan deneyimli oyuncu Selma Güneri, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü iki aktöre verdi. Güneri, 'Küçük Şeyler' filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile 'Bozkır' filmindeki rolüyle Mücahit Koçak'a verdi. Çok heyecanlanan Mücahit Koçak, ödülü mart ayında doğacak çocuğu için aldığını söyledi. Alican Yücesoy da ödülü dolayısıyla Müşfik Kenter'e teşekkür etti. Yücesoy, "Bu ödülü meslek büyüğüm Uğur Polat'a addediyorum" dedi.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KIZ ÇOCUKLARINA İTHAF ETTİ

Sinemanın ünlü aktörü Ahmet Mekin de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Aşk, Büyü Vs.' filmindeki rolüyle Selen Uçar'a verdi. Uçar, bu ödülü Mekin'den almanın çok değerli olduğunu söyledi. Jüriye teşekkür eden Uçar, oyundaki partneri Ece Dizdar'la birlikte aldığını aktardı. Uçar, "Film farklı bir aşk hikayesi, farklı olanın yeni olanın yadırgandığı, yargılandığı bu dünyada kendini var eden iki kişinin hikayesini anlattık. Bu ülkenin iki kadın oyuncusu olarak cesaretle işimizi yapmaya çalıştık. Ödülü yola devam edeceklere ithaf ediyorum. Korkmadan kendini ifade edebilen kız çocuklarına ithaf etmek istiyorum. Ne düşünürse düşünsün, hangi dili konuşursa konuşsun, birbirine saygı duyabilen eşit şartlarda büyüyecek kız ve erkek çocuklarına ithaf ediyorum" dedi.

İLK KEZ VERİLEN CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ

Bu yıl ilk kez verilen Cahide Sonku Ödülü ise 'Küçük Şeyler' filmindeki kurgusuyla Selda Taşkın'a verildi. Taşkın, ödülü kadın meslektaşları adına aldığını söyledi.

ULUSALDAKİ DİĞER ÖDÜLLER

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aşk, Büyü, Vs ile Küçük Şeyler

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Bozkır, (Ali Özel)

En İyi Senaryo Ödülü Ali Özel, (Bozkır)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Ümit Çakmaksoy (Bozkır)

En İyi Müzik Ödülü: Hüseyin Özel (Bozkır)

En İyi Kurgu Ödülü: Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı (Bozkır)

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven, (Kronoloji)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Aslı İnandık (Soluk)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal (Bozkır)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Ali Özel (Bozkır)

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Aşk, Büyü, vs. (Ümit Ünal)

İzleyici Ödülü: Leyla Yılmaz (Bilmemek)

ULUSLARARASI ÖDÜLLER

Bu yılki uluslararası kategoride de ödüller şu şekilde dağıtıldı:

En İyi Film: Zaman Her Şeyi Siler, Joe Odagiri, Japonya

En İyi Yönetmen: Reza Mirkarimi (Şirin'in Kalesi) İran

En İyi Kadın Oyuncu: Regina Case (Üç Yaz) Three Summers, Brezilya

En İyi Erkek Oyuncu: Hamed Behdad (Şirin'in Kalesi) İran filmi

Zaman Her Şeyi Siler filmiyle 'En İyi Film Ödülü'nü alan yönetmen Joe Odagiri konuşmasını Japonca yaptı, çeviri olmayınca Odagiri Türkçe, "Çok teşekkür ederim" dedi ve sahneden ayrıldı.

KISA FİLM VE BELGESEL ÖDÜLLERİ

Ulusal Kısa Metraj Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü, Ozan Yoleri'nin yönetmenliğini yaptığı 'Aylin' filmine gitti. Bu daldaki En İyi Kısa Film Ödülü ise Burcu Aykar'ın yönettiği Ablam filmine verildi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Film Kadınlar Ülkesi (Şirin Bahar Demirel), Jüri Özel Ödülü de Aether (Ruken Tekeş) layık görüldü.

Ödül töreni Cahit Berkay'ın konseri ile sona erdi.

ALİ ÖZEL: 1 ÖDÜL DE ALSAK AYNI HEYECANI YAŞARDIK

İlk filminde 10 ödül alan 'Bozkır' filminin yönetmeni Ali Özel, ekip olarak çok heyecanlı olduklarını söyledi. Bir ödül alsalar da aynı heyecanı yaşayacaklarını aktaran Ali Özel, "Çok ödül aldık, yine aynı heyecanı yaşıyoruz. Filmin konusu bir ailenin iletişimsizliği üzerine konu edindi. Bir baba oğul üzerine bir çatışma olsa da toplumdakilerin birbirlerini anlamaması, karşı tarafı dinlememesi üzerine konu alan bir filmdi. Tahminimce amacına ulaştı, jüri de bizi bu konuda takdir etti. Çok mutluyuz" diye konuştu.

MÜCAHİT KOÇAK: RÜYA GİBİ

En iyi erkek oyuncu ödülünü alan filmin oyuncularından Mücahit Koçak ise "Ödül alacağımı tahmin etmiyordum. Rüya gibi. Rüya olsa hemen biterdi diye düşünüyorum. Hikayeyi okuduğumda çok etkilenmiştim. Bu etki izlediği zaman seyirciye de geçerse müthiş bir film olur diye düşündüm ve oldu. Festivalin son günü, son gösterimdi. Aynı anda başka bir gösteri olduğu için ilgi görmedi diye düşünüp üzüldüm ama jürinin izlemesi ve değerlendirmesi herşeyden çok önemdiydi. Çok mutluyum" dedi.

Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Abidin Ö. (54), mesire alanında elektrik kablosu ile ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde, Yenikent Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki Yenikent Mesire Alanı'nda meydana geldi. Mesire alanına gezmeye gelenler, bir kişiyi ağaçta hareketsiz asılı halde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ağaçta asılı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise cesedin Abidin Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Abidin Ö'nün cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

