DHA YURT BÜLTENİ-23

13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar

Sivas'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.F.Ö. (29), 14 katlı bir inşaatın 13'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. M.F.Ö., polis ve yakınlarının çabasıyla intihardan vazgeçirildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Huzur Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.F.Ö., 14 katlı inşaatın 13'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. İnşaattın balkonunda birinin olduğunu gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve olay yerine çağrılan yakınları, M.F.Ö.'yü intihar girişiminden vazgeçirmek uzun süre çaba harcadı. Bu sırada M.F.Ö., yanında bulunan bez parçalarını yakarak aşağıya doğru attı. Çevredekilerin ise bu sırada cep telefonu ile görüntü almaya çalıştıkları görüldü. Ekipler ve yakınlarının yarım saat süren çabasının ardından ikna edilen M.F.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Gencin görüntüsü

-Polis ve yakınlarının ikna çabası

-Yaktığı bezleri aşağı atması

-Cep telefonu ile görnüte alanlar

-İndirilen gencin götürülmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

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Kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

DİYARBAKIR'da, mahalle bekçisi Remzi G. (30), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 UA 549 plakalı kamyonet, iddiaya göre sokakta dönüş yaptığı sırada Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nde görevli bekçi Remzi G.'ye çarptı. Kazada, Remzi G. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Remzi G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Acil Servis 'te tedaviye alındı. Remzi G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

kaza yapan araç

Olay yeri inceleme

Güvenlik şeridi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR,

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TIR'ı ateşe verdiği anlar kamerada (2) - Yeniden

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir TIR alev alev yanarken, aracın kundaklandığı belirlendi. E.Y. isimli kişinin TIR'ı ateşe verme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan E.Y., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 'nde meydana geldi. TIR parkında bulunan Yaşar S.'ye ait 41 R 7322 plakalı TIR bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çevredekiler yangına müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. TIR'ın çekici kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin TIR'ı kundakladığı görüldü. Bir şüphelinin TIR'ı ateşe vermesiyle birlikte araç bir anda alevler içinde kaldı. Polis, kimliğini belirlediği E.Y.'yi gözaltına aldı.

HUSUMETLİSİ İDDİASI

Nakliyecilik yaptığı öğrenilen E.Y.'nin, Yaşar S. ile aynı kimya fabrikasından aracı ile tehlikeli olmayan kimyasal maddeler taşıdığı, aracının uygun görülmemesi üzerine taşıma işinden geri çekildiği, bundan Yaşar S.'yi sorumlu tuttuğu iddia edildi. E.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, alkollü olduğunu, zararı karşılayacağını söyledi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'GELEN ZARAR MALA GELSİN'

Yaşar S. ise şoförün zarar görmemesinin kendilerini teselli ettiğini belirterek, "Alevleri görünce biz içinde şoför olduğunu sanarak canla başla yangına müdahale ettik. Ancak daha sonra şoför arkadaki araçtan çıkınca rahat bir nefes aldık. Gelen zarar mala gelsin, şoförün zarar görmemesi sevindiğimiz tek nokta oldu. Şikayetçiyim, insanların canını hiçe sayan ve mala zarar verme şahsın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Aracın yanına gelen kişiden görüntü, aracı ateşe vermesi (Güvenlik kamerası)

Aracın alev alev yanması (Amatör kamera)

Haber: Nabi YAZICI/ KÖRFEZ(Kocaeli),

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Minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, esnaflık yapan Garip Ergin'in park halindeki minibüsü kundaklandı. Polis, minibüsün kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Minibüsün kundaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazipaşa'da fırın ve pastane işletmecisi Garip Ergin'in, Yeni Mahalle 'deki evi ve iş yerinin bulunduğu binanın önüne park ettiği minibüsü, 21 Ekim saat 04.30 sıralarında kundaklandı. Alev alev yanan minibüs, gelen alarm sesleri üzerine dışarı çıkan Garip Ergin, aracının yandığını gördü.

Garip Ergin'in ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Z.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, minibüsü ateşe vermeye çalıştığı, birkaç denemenin ardından başarısız olunca yeniden gelerek, aracı yaktığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kundaklama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA(Antalya),

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Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, antitank roketatar mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler, uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Övüncük Mahallesi kırsalında 'Kıran-Şehit GK Faruk Çelik (2019-229)' operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 antitank roketatar mühimmatı, 1 antipersonel roketatar mühimmatı, 60 adet 7,62 mm fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler, uzman ekiplerce olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdü bildirildi.

Haber: Behçet DALMAZ/ VAN,

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