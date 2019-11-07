DHA YURT BÜLTENİ - 23

KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 15 YAŞINDAKİ AHMET TABANCAYLA BAŞINDAN VURULDU

ADANA'da, komşu iki aile arasında çıkan kavgada Erol T. (31), 15 yaşındaki Ahmet Kılıç 'ı başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1214 Sokak'ta meydana geldi. Erol T., iddiaya göre komşusu olan Kılıç ailesiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Erol T., ailenin üzerine ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evin 15 yaşındaki oğlu Ahmet Kılıç'ın başına isabet etti. Gözüne yakın bir noktadan yaralanan Kılıç, kanlar içinde yığılırken, şüpheli Erol T. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Kılıç, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya alan polis, Erol T.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Cadde üzerindeki polis araçları ve polisler

Olayın yaşandığı evin önündeki polisler

Sokağı trafiğe kapatan polislerin, güvenilk önlemi alması

Olay yeri incele polisinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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İnegöl'de 'huzur uygulaması': 2 tutuklama

BURSA'da'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından yapılan 'huzur uygulaması'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur uygulamasında şüphelendiği araç ve kişileri durdurarak arama yaptı. Çok sayıda kişinin Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 15 kişiye işlem yapıldı.

Uygulamada gözaltına alınan şüphelilerden Yalçın U. ve Barış D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeden çıkarılışı

-Genel, detay görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Çanakkale 'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alan Ercan Orhan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE

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