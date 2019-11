DHA YURT BÜLTENİ - 23

9 ilde hırsızlıktan aranan kadın, Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ polisi, 9 ilde hakkında 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 çocuk annesi Tuğba Demir'i (26) gözaltına aldı.

Kayseri ile birlikte Ankara, Mersin, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Eskişehir ve Yozgat'ta 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarına karışan ve bu hakkında bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğba Demir'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada Tuğba Demir'in, merkez Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi'nde oturduğu belirlendi. Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren Demir, 10 gün önce taşındığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. 9 çocuk annesi Tuğba Demir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından kucağında 2 küçük çocuğu ile cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Zanlının emniyetten çıkışı

-Diğer detaylar

Süre: 0.35 -67MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

=======================

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

MARMARİS'te, bilgisayar malzemeleri dükkanında, kendisini yazılımcı olarak tanıtıp, 'bitcoin' ile yüksek kar payı kazandırma vaadiyle para toplayarak, ortadan kaybolan ve milyonlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen Kürşat Ö.'nün 'yemleme' yöntemini kullandığı ortaya çıktı. Kürşat Ö.'nün, başlangıçta kendisine düşük miktarlarda paralar veren kişilere yüksek kar payı verip yemlediği, çevrelerindeki zengin kişileri ikna etmelerini sağladığı ardından ününün ilçede yayılması ile Türkiye'nin çeşitli illerinden de pek çok kişinin kendisine para vermesini sağlayarak dolandırdığı belirlendi.

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiyi bitcoin karşılığı yaklaşık 60 milyon TL dolandırdığı iddia edilen ve mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin yakalanıp, tutuklamasının ardından benzer bir olayın da Marmaris'te yaşandığı ortaya çıktı. Marmaris'teki AVM'de bilgisayar ve bilgisayar yedek parça dükkanı bulunan Kürşat Ö., iddiaya göre, 5 yıl önce 'bitcoin' alım-satım işine girdi.

8 İLDE, BİNDEN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRDI

Kendisini bilgisayar yazılımcısı ve 'bitcoin uzmanı' olarak tanıtan Kürşat Ö., irtibat kurduğu aralarında döviz bürosu sahibi, esnaf, turizmci, emekli memur ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiye, bitcoin ile yüksek kar payı vaadinde bulundu. İkna kabiliyeti yüksek olduğu iddia edilen Kürşat Ö., ilk etapta kendisine 3 ile 10 bin TL arasında para veren kişilere bir süre sonra yüksek karlar dağıtarak, 'yemleme' yöntemi kullandı. Böylelikle, yüksek kar payları dağıttığı bu kişilerin kendisini çevrelerindeki zengin kişilere de anlatmalarını sağladı. Bu sayede kendisine yatırılan paraların daha da artmasını sağlayan Kürşat Ö., yeni kişilerle de irtibata geçmeye başlarken, ünü de kısa sürede ilçede yayılmaya başladı. Kürşat Ö., bu sayede internet üzerinde de kendisine yatırımcılar bulmaya başladı. Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir ve Şanlıurfa'dan bir çok iş insanı Kürşat Ö. ile WhatsApp üzerinden irtibata geçip, bitcoin alması için 200 bin ile 3 milyon TL arasında değişen paralar verdi. Marmaris'te aralarında bir çaycının da bulunduğu 65 kişi ve Türkiye'nin 8 ili ve birçok ilçesinden 1000'den fazla kişiden milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kürşat Ö., 3 yıl önce Marmaris'teki dükkanını kapatıp, ortadan kayboldu. Kürşat Ö.'ye para verenler, dükkanın kapalı olduğunu görüp, telefonlarına da yanıt alamayınca dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar, Kürşat Ö.'yü bulmak için seferber oldu ancak sonuç alamadı. Marmaris'teki mağdurlardan İ.A., Marmaris 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Kürşat Ö.'nün bulunması için Ankara, Erzurum ve Adana'daki iş insanlarının ise özel dedektif tuttuğu iddia edildi.

MALİYE KORKUSU KONUŞTURMADI

Kürşat Ö.'nun mağduru olan Marmaris'teki pek çok kişinin, daha önce verdikleri paralar nedeniyle yüksek kar payları aldıkları için bu durumu 'kardan zarar' etmek olarak gördükleri ya da dolandırıldıklarının duyulmaması için şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Marmaris'te isminin açıklanmasını istemeyen işletmeci, "Bu yüksek karı öğrendim. İlk başlardan az miktarlarda para vererek iyi kazanç elde ettim. İki yıl boyunca elde ettiğim yüksek paralar oldu. Kürşat Ö.'nün ortadan kaybolarak, birçok kişiyi dolandırdığını haberlerden öğrendim. Ben zarar görmedim. Zarar görenler şikayet eder. Tabii ki bu işin bir de Maliye boyutu var. Sonuçta vergi dışı bir kazancınız oluyor. Bu nedenle bir çok iş adamı şikayetçi olymaya cesaret edemiyor" dedi. Kürşat Ö.'nün dükkanını açtığı günden itibaren yaklaşık 100 kişiyle işlem gerçekleştirdiği, bahse geçen para miktarının Aydın'da benzer şekilde vurgun yapan ve Aydın'da yakalanan 'Bitcoin Safiye' Safiye Gökçe Yüce'nin vurgun yaptığı miktar olan 60 miyon lira civarında olduğu ön görülüyor.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),

=======================

Bayramiç'teki '10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma töreninin vaktinden 5 dakika önce başlatılmasıyla ilgili kaymakamlık soruşturmasında, görevli öğretmenler H.A. ve D.A. açığa alındı.

Bayramiç'in Yıldırım Akbulut Meydanı'nda, 10 Kasım'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Saat 09.00 olduğunda sirenler çalarken, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin 5 dakika erken yapıldığının anlaşılması üzerine, Kaymakam Sercan Gökdemir'in uyarısıyla saat 09.05'te ikinci kez sirenler çalındı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından alandakiler, olayı protesto edip, organizasyonu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

Olayın ardından Kaymakam Sercan Gökdemir'in talimatıyla soruşturma başlatıldı. Devam eden soruşturma kapsamında, törende görevli öğretmenler H.A. ve D.A., ihmalleri olduğu gerekçesiyle açığa alındı.

ARŞİV GÖRÜNTÜYLE

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

===========================

Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen habersiz yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Malkara Devlet Hastanesi'nde olası bir yangın durumunda hastane binasının nasıl tahliye edileceği, eksikliklerini görülmesi ve gerekli müdahalelere hazır olmak için gerçeği artamayan tatbikat yapıldı. Senaryo gereği sivil savunma ekipleri hastaneye giderek, itfaiye ekiplerinden habersiz hastaneye yangın ihbarı verdi. İtfaiye istasyonundan hastane arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolu 7 dakikada gelerek senaryo gereği yangına müdahale etti.

Hastalardan habersiz yapılan tatbikatta hastalar sedyelerle tahliye edilirken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla başka hastanelere taşıdı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri hastaları tahliye ederken, tatbikattan haberi olamayan hastalar hastane camlarından bakarak neler olduğunu anlamaya çalışırken, heyecanlı dakikalar yaşandı.

Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Durgun, "Yangın tatbikatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Afet konuları çok önemli, mutlaka hazırlıklı olmak için her yıl çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu yılki olağan tatbikatımızı da gerçekleştirdik. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlarımız olay mahalline 7 dakika içerisinde geldiler. Kısa bir süre. Bizim ekibimiz de başarılı bir şekilde olaya müdahale etti. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Ama karşılaştığımız zamanda hazırlıklı olmalıyız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye ekibinin hastaneye sirenleri çalarak girişi

-Hastanedeki vatandaşların ne olduğunu anlamaya çalışması

-Pencerelerden bakan hastalar

-İtfaiye ekiplerinin senaryo gereği su sıkması ve çalışması

-Ambulans ve sağlık ekiplerinin siren çalarak gelişi

-Yaralıların taşınması

-Tatbikattan detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

=========================

Guiness rekoru 'mangal pasta' ile kutlandı

ADANA'da 3'üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 233,67 metrelik dev et şiş ile dünyanın 'en uzun et şiş' rekorunu kıran ekip, rekoru mangal şeklindeki pasta ile kutladı.

Adana'da 4-6 Ekim tarihleri arasında 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Guiness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olan 'en uzun et şiş' rekoru, Gül Kıstak ve ekibi tarafından 233,67 metrelik dev şişle kırıldı. Gül Kıstak ve eşi Ulaş Kıstak, rekorun kırılmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıyla birlikte kutlama organizasyonu düzenledi. Organizasyonda, 1 buçuk metrelik üzerinde et şiş olan mangal şeklinde yapılmış pasta kesildi. Organizasyonda konuşan Gül Kıstak, haklı bir galibiyeti kutladıklarını belirterek, "Bu sadece bizim değil, şehirlerin birincisi Adanamızın, ve Türkiye'nin ilk kebap rekoru. Bunun haklı kutlamasını hep birlikte yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Unutmayın, tarih her zaman cesurları yazar" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Mangal pastadan görüntüler

İşletme sahiplerinden detaylar

Gül Kıstak'ın konuşması

Genel görüntüler

SÜRE: 01'19" BOYUT: 147 mb

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

=========================