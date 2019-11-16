DHA YURT BÜLTENİ -23

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş Bektaş Gülnar (61), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan haber alamayan arkadaşları, durumu otel görevlilerine bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülnar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Gülnar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Polislerden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, epilepsi hastası Müslüm Hızal (30), arkadaşları ile pikniğe gittiği bölgede kayboldu. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerince Hızal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kandıra'da, Müslüm Hızal ve arkadaşları, Kefken Mahallesi'ndeki Pembe Kayalar bölgesine pikniğe gitti. Saat 15.00 sıralarında, arkadaşları alışveriş yapmak için şehir merkezine giderken iddiaya göre Müslüm Hızal, ateş yakmak için bölgede kaldı. Alışverişten dönen arkadaşları, Hızal'ı bulamayınca endişelenip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Hızal'ı bulmak için çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda Hızal'ın denizde olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını bölgedeki ormanlık alan üzerinde yoğunlaştırdı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hızal'ın baygınlık geçirmesi ihtimaline karşı, ekipler detaylı arama çalışmasına başladı. Yaklaşık 6 saattir jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülen aramalara AKUT ekipleri de destek verdi. Müslüm Hızal'ı arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arama kurtarma ekiplerinden görüntü

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),

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Otomobilin çarptığı kadının çalan telefonuna polis cevap verdi

KARABÜK, - KARABÜK'te yolun karşısına geçmek isteyen Feride Akyüz (55), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Akyüz'ün olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, kızına durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu yolu 100.Yıl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ramazan Oktay idaresindeki 34 ZJ 1618 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Feride Akyüz'e çarptı. Yola savrulan Feride Akyüz, yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Feride Akyüz, ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Feride Akyüz'ün cep telefonu çaldı. Telefonu açan polis memuru, arayan kızına Feride Akyüz'ün kaza geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilden detay

-Polisin incelemeleri

-Polis, yaralının çalan cep telefonunu açması ve kızıyla konuşması

Süre: (01.19) Boyutu: (177 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Yangın çıkan evin önündeki korkan kediyi kucaklayarak sevdi

DÜZCE'de, Tahsin Yılmaz'a ait 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakini Yasemin Yılmaz evin önünde bulunan korktuğuna inandığı bir kediyi kucağına alarak sevdi.

Olay akşam saatlerinde Karaca Mahallesi Mısır Sokak'ta meydana geldi. Tahsin Yılmaz'a ait olan 2 katlı evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada mahalle sakinlerinden Yasemin Yılmaz kapı önünde bekleyen ve koktuğuna inandığı kediyi aldı. Kediyi kucaklayan Yasemin Yılmaz uzun süre kucağından indirmediği kediyi dakikalarca sevdi. Yasemin Yılmaz, "Kedi korktuğu ve yangından zarar görmesin diye aldım." dedi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüsü

Yanan evin görüntüsü

Kediyi alan mahalle sakini kadının görüntüsü

Kadın ile röp

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Tiyatrocu köylü kadınlar beyaz perdede

MERSİN'de, Shakespeare'in 'Kral Lear' oyunuyla dağ köylerinde otuz günlük bir turneye çıkan Arslanköylü tiyatrocu kadınların serüvenini konu alan 'Kraliçe Lear' kısa filmi izleyici ile buluştu.

2000'li yılların başında Toroslar ilçesine bağlı Arslanköyü'nde bir tiyatro topluluğu kuran Behiye Yanık, Cennet Güneş, Fatma Fatih, Ümmü Kurt ve Zeynep Fatih'in Mersin' de 30 dağ köyünü gezerek 'Kral Lear' oyununu sergilemesi 'Kraliçe Lear' filmi ile beyaz perdeye aktarıldı. Yönetmenliğini Pelin Eser'in üstlendiği ve 26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 3 ödül birden alan film, Mersin'de gala yaparak izleyiciyle buluştu. Gala öncesi filme dair açıklama yapan Esmer, 14 yıl aradan sonra Arslanköylü kadınlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kadınların bir ay süren turnesini beyaz perdeye aktardıklarını kaydeden Esmer, "Kadınlar en fazla 800 nüfuslu köylerde oyun sergilediler. Daha önce tiyatro ve sinemayla tanışmamış dağ köyleri bunlar. Kendi sahnelerini oluşturdular ve köylülerle buluştular" dedi.

KOCALARIMIZIN İMZASINI TAKLİT EDEREK İZİN KAĞIDI YAPTIK

Filmin kahramanlarından Ümmü Kurt, "Çocuklarımız lisede tiyatro oynuyordu. Müdürün yanına gidip 'biz de oynamak istiyoruz' dedik. Müdür bey risk almak istemedi. 'Eşlerinizden imza getirin' dedi. Biz de kocalarımızın imzasını taklit ederek izin kağıdını müdüre verdik ve tiyatro oynamaya başladık. Bu süreçte aramıza hiç erkek almadık. Kadını da erkeği de biz oynadık. 19 yıldır tiyatro yapıyoruz. İlk başlarda olumsuz tepki alıyorduk ama şimdi alıştılar. Gittiğimiz köylerde kadınlar bizi görünce cesaretleniyor. Tüm kadınları tiyatro oynamaya davet ediyorum" diye konuştu.

-GÖRÜNTÜLÜ

Görüntü Dökümü

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-Film afişinden ayrıntı görüntü

-Filmin yönetmeni ile röportaj

-Filmin oyuncusu tiyatrocu kadınla röportaj

SÜRE: 03'16" BOYUT: 366 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,