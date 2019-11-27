DHA YURT BÜLTENİ-23

Numan Kurtulmuş: Bizi Anadolu destanından, Selçukludan, Osmanlı'dan tanırsınız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz sizi tanırız, Afrika'dan tanırız, Asya'dan tanırız, Anadolu'ya gelip işgal etmeye kalktığınız günlerden tanırız ama siz de bizi Anadolu destanından tanırsınız, Selçukludan, Osmanlı'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nden tanırsınız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya'ya geldi. Malatya milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İl Danışma Meclisi' toplantısında konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin son derece zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Türkiye her gün bir takım yeni meydan okumalarla karşı karşıya kalıyor. Bir taraftan Barış Pınarı Operasyonuyla birlikte hemen güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletini elimine ediyoruz, diğer taraftan Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve petrol arama faaliyetleri dolayısıyla el aleme laf anlatmak, duruşumuzu net bir şekilde ortaya koymak durumunda kalıyoruz, diğer taraftan her gün S-400'ler meselesi üzerinden Türkiye'ye karşı bir siyasi gündem oluşturmak isteyenlere karşı tavrımızı ortaya koyuyoruz. ya da F-35 meselesi ya da bir başka yerden bir başka ülkeden sözde Ermeni soykırım meselesiyle ilgili parlamentolarına taşıdıkları siyasi gündemlerle muhatap oluyoruz" diye konuştu.

"ANADOLU KITASINDA YAŞAMANIN BEDELİNİ BİZ ÖDÜYORUZ"

Kurtulmuş, Anadolu kıtasında yaşamanın bedelini ataların ve kendilerinin ödediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye bütün bu meydan okumalara karşı dimdik ayakta duruyor, güçlü bir şekilde yoluna gidiyor ve Türkiye, uluslararası arenada her türlü tezini kabul ettiriyor. Kimseden çekinmeden, korkmadan, kimsenin boyunduruğu altına girmeyi asla kabul etmeden, kimsenin siyasi gündeminin bir parçası haline düşmeden, kimseye zulmetmeden bu coğrafyada yaşayan insanların hepsinin hakkını, hukukunu korumak için mücadele ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz bu süreçte Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mükemmel bir liderliğin ortaya konulması ve aynı zamanda her yerde aynı tezin ve sözün güçlü bir şekilde muhataplarımızla paylaşılmasıdır. Ruslarla konuşuyoruz, görüyorsunuz onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Amerikalılarla konuşuyoruz, onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Avrupalılarla konuşuyoruz, onlara da tezlerimizi anlatıyoruz. Özel toplantılarda Cumhurbaşkanımız masada ne konuşuyorsa, onu meydanlarda da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşuyor. Birisine başka, ötekine başka bir şey demiyoruz. Bizim derdimiz, hedefimiz bellidir. Emperyalistlerin hallaç pamuğu gibi dağıttığı bu coğrafyanın yeniden birliğini, dirliğini sağlamak için mücadele ediyoruz. Bir asıl evvel Osmanlı Cihan Devletini paramparça ederek, bölüp, parçalayanların bir asır sonra bu oyunun ikinci perdesine müsaade etmeyeceğimizi söylüyor ve bunun için mücadele ediyoruz."

'BU SEFER GÖNÜLLERİNİ VE ZİHİNLERİNİ BÖLMEK OYUNUDUR'

Büyük oyunu gördüklerini belirten Numan Kurtulmuş, "Oyun sadece FETÖ, PYD/ PKK meselesi değildir. Büyük oyun; bu coğrafyada bir asır evvel sınırlarını böldükleri halkların bu sefer gönüllerini ve zihinlerini bölmek oyunudur. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Arap'a, Arap'ı Acem'e, Sünni'yi Şii'ye, Şii'yi Sünni'ye düşman etme oyunudur. Oyun, bu coğrafyanın asırlardır emdikleri kanını, iliğini tamamıyla emerek, emperyalist güçlerini besleme oyunudur. Bu oyuna karşı çıkıyoruz. Bu oyunu bozuyoruz. Allah'ın izniyle, sizlerin gayretiyle bu oyunu bozmaya devam edeceğiz ve biz bu milletin oyununu oynayarak inşallah daha ileriye gideceğiz" dedi.

"BİZ SİZİ TANIRIZ, AFRİKA'DAN TANIRIZ, ASYA'DAN TANIRIZ"

Barış Pınarı Hareketi ile emperyalist güçlerin derslerini alıp gitmediklerini söyleyen Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Su uyur düşman uyumaz. Bu coğrafyayı bölüp parçalamak isteyenler, şimdilik bunu uygulayamayacaklarını öğrendiler. Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletin yekvücut duruşu karşısında başarılı olamayacaklarını gördüler. Tekrar temcit pilavı gibi bu projeyi önümüzde getirecekler. Şimdi işin beşinci aşamasındayız, bu da siyasi alan. Siyasi alanda da bu bölge halklarının kardeşliğini, birliğini, bütünlüğünü artıracağız. İşte AK Parti'nin AK kadrolarına düşen en büyük görevlerinden bir tanesi de burası. Biz sadece Türkiye'nin değil, Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyanın birliğinin, dirliğinin, kardeşliğinin adresiyiz. İşte görüyorsunuz, DEAŞ diyorlar, PYD diyorlar, dedikleri aslında ne biliyor musunuz? Hem bölge halklarını birbirine düşman etmek, hem de 3- 5 varil petrol peşinde koşmak. Biz sizi tanırız, Afrika'dan tanırız, Asya'dan tanırız, Anadolu gelip işgal etmeye kalktığınız günlerden tanırız ama sizde bizi Anadolu destanından tanırsınız, Selçukludan, Osmanlıdan, Türkiye Cumhuriyetinden tanırsınız."

FETÖ'YÜ SİZ DE GÖRECEKSİN, İSMİNİN DAHİ UNUTULDUĞU GÜNLER GELECEK

Türkiye üzerinde emelleri olanların bundan sonra da durmayacağını kaydeden Kurtulmuş, "Geçmiş dönemde bir takım terör örgütlerini kullandılar. Vakti zamanı geldiğinde çöp tenekesine atarlar, aynı ASALA'yı attıkları gibi. Şimdi bakmayın PKK, YPG dediklerine, PKK'yı da, YPG'yi de, PYD'yi de bir çöplüğe atacaklar DEAŞ'ı kuran kim, silahları veren kim? DEAŞ üzerinde Orta Doğu'nun demografisini değiştiren kim, onları da çöp tenekesine atacaklar. FETÖ'yü siz de göreceksin, isminin dahi unutulduğu günler gelecek. Çünkü FETÖ'yü, bu maşayı kullananlar, o mendili kullanıp kenara atacaklar. Bundan sonra da üzerimizde bizi meşgul etmeye çalışacaklar. Onun için uyanık olacağız, birliğimizi ve dirliğimizi koruyacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Katılanlardan detaylar

Divan kurulundan görüntü

Numan Kurtulmuş'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4 GB

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KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İÇİN CEZA KESİLEN YAYADAN POLİSE: BU İSMİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM

ZONGULDAK'ta, yaya geçidinde denetim yapan trafik polisleri, kırmızı ışıkta geçen T.E. (20) ve A.D.'ye (20) 108'er TL ceza kesti. Ceza kesileceğini öğrenince şaşkınlık yaşayan T.E., ceza tutanağındaki polisin ismine bakarak, "Bu ismi hiç unutmayacağım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi'nde yaya geçitleri üzerinde denetim yaptı. Polis ekipleri, vatandaşları yaya geçitlerindeki kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu sırada iki genç, polisin kırmızı ışıkta geçmeyin uyarısına aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Yolun karşısında bekleyen diğer polisler, iki gence görevli memurun geç işaretine uymamaları nedeniyle 108'er TL ceza kesti. Para cezasını duyunca şaşkınlık yaşayan T.E. ve A.D. uzun süre polis ekiplerini ceza kesmemeleri için ikna etmeye çalıştı. Herkesin kırmızı ışıkta geçtiğini iddia eden A.D., "Herkes geçiyordu buradan. Biz geçtik acelemiz var diye bize ceza yazdılar. Biz duruyorduk orada. Polis 'kırmızı ışıkta geçme' dedi. Biz kusura bakma acelemiz var' dedik. Ondan sonra çekti bizi ağabey ceza yazdı." dedi. T.E. ise ceza tutanağında ismi yazan polis memuruna dönerek, "Bu ismi hiç unutmayacağım ağabey." dedi. T.E. ve A.D., ceza makbuzlarını aldıktan sonra polislerin yanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Kırmızı ışıkta geçen gençler

-Polisin işlem yapması

-Trafik ışıklarından detay

-Gençlerle röp.

Süre: (2: 24) Boyut: (269 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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TÜFEKLİ İKİ SOYGUNCU, MARKETTEKİ PARALARI ALARAK KAÇTI

KONYA'da, bir market zincirinin şubesine giren yüzlerinin bir kısmı boyunlukla kapalı tüfekli 2 soyguncu, kadın kasiyerden paraları alarak kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Poligon Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Yüzlerinin bir kısmını boyunlukla kapatan 2 soyguncu, ellerinde tüfekle içi girdi. Ardında tüfeğin namlusunu kadın kasiyere doğrultup, paraları vermesini istedi. Kadın kasiyer de korkup, kasadaki paralı verdi. Başka para olup, olmadığını soran soyguncular, para olmadığını anlayınca, kasiyerden kasanın yanındaki poşetleri isteyip, hızla uzaklaştı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Markette inceleme yapan polis, soyguncuların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Marketin dışından detay

Polisin inceleme yapması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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BÜRGE'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Bürge Yolbilir'e (17) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuklu Bekir Karaaslan, mahkemede, "Çok pişmanım, trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim" diyerek duyduğu pişmanlığı ifade etti.

Olay, geçtiğimiz 27 Nisan'da Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir ve kuzeni M.G.'ye (15), yolun karşısına geçmek istedikleri sırada Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Bekir Karaaslan yönetimindeki 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Bürge Yolbilir olay yerinde hayatını kaybederken, kuzeni M.G. hafif şekilde yaralandı. Sürücü Bekir Karaaslan ise olaydan sonra kaçtı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kazayla ilgili ikinci duruşma, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan M.G'nin babası, genç kızın yakınları, arkadaşları ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede kazaya ilişkin alınan Adli Tıp Raporunda sürücü Bekir Karaaslan'ın alkollü araç kullandığı, kanun ve yönetmelikte müsaade edilen hız sınırlarının oldukça üzerinde seyrettiği, kırmızı ışıkta geçtiği ve Bürge Yolbilir'e tedbirsizce ve fark etmeden çarparak kazaya sebebiyet verdiği, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri ile tek ve asli kusurlu olduğu, Bürge Yolbilir'in ise kusursuz olduğu belirtildi.

'KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI, KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Sunulan raporun ardından söz alan sanık Bekir Karaaslan, "Çok pişmanım, trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim. Kimse 17 yaşındaki gencecik bir kızı öldürmek istemez" dedi.

Bu arada duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, sanığın şehir içerisindeki hız güvenliği limitinin çok üzerinde olduğunun anlaşıldığı, araçlara kırmızı ışık yanarken geçtiği, kazadan saatler sonra alınan rapora göre 83 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve kaza yerinde fren izini gösterir bir bulgunun olmadığını kaydetti. Mütalaa veren Savcı, Karaaslan'ın, 'olursa olsun' diyerek Bürge Yolbilir'in ölümüne sebebiyet verdiğini savunarak, sanığın 'olası kastla öldürmek', mağdur M.G.'ye karşı ise 'olası kastla yaralamak' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca, Bürge ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, Bekir Karaaslan'ın aracıyla Bürge'ye çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirterek, "Öldürüp kaçmayı tercih ediyor. Pişman değildir. Sonrasında yardım etmediğinin, gerçekte bir pişmanlık duymadığının göz önüne alınmasını istiyoruz" dedi. Duruşmada tekrar söz alan sanık Karaaslan, "Görmedim. Keşke ben ölseydim. Böyle bir acıyı yaşatmak istemezdim. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Bekir Karaaslan'ın avukatı ise savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Karaaslan'ın tutukluluk halinin devamını ve sanık avukatına süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası KAZA ANI

Cenaze töreni

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA

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Av tüfeğiyle intihar etti

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Nuri Y. (53) evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle intihar etti.

Olay saat 21.00 sıralarında Kartepe Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Nuri Y. evde yalnız olduğu sırada av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri eve girdi. Sağlık ekibi, Nuri Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Nuri Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntüler

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),