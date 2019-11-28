DHA YURT BÜLTENİ -23

Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (3)

'İDDİAMIZ, YENİDEN GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR TÜRKİYE'Yİ KURMAKTIR'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'yi Geleceğe Taşımak' konulu konferansta konuştu. Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Üzerine bastığımız bu coğrafya, bize miras kalmış olan bir coğrafya. Gerçekten son derece zor sınamalarla karşı karşıya kaldığımız ama aynı zamanda çok büyük iddialar da taşıdığımız bir coğrafya. Milletimizde öyle sıradan bir millet değil. Çok büyük, tarihteki medeniyetleri kurmuş, çok büyük gelişmelere imza atmış, bugünde çok şükür sahip olduğu potansiyelleri itibariyle fevkalade önemli bir gelişme kaydetmiş olan bir millet" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi'nin iyi bir üniversite olduğunu, 28 Şubat döneminde ise despot yöneticilerin zulümleriyle anıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Şu üniversitenin kapısında 17-18 yaşındaki kızların hüngür hüngür ağlayarak, nasıl dışarıya gittiklerini dün gibi hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür o karanlık dönemler geride kaldı. Şimdi Malatya Üniversitesi ilik nakliyle, karaciğer nakliyle anılıyor, inşallah bir müddet sonra İnönü Üniversitesi onkoloji servisindeki üstün hizmetleriyle anılacak. İddiamız, yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye'yi kurmaktır. Her alanda ekonomisiyle, savunma sanayisiyle, toplumdaki devlet-millet kaynaşmasıyla, siyasetiyle, hukukuyla yeniden güçlü bir Türkiye'yi ortaya koymaktır. İşte son zamanlarda görüyorsunuz, bu coğrafyada, hele hele bu kadar çok insanın, bu kadar çok emperyal gücün gözünü diktiği bu coğrafyada Türkiye güçlü olmazsa, ayakta duramaz. Barış Pınarı Operasyonu, ondan önceki dönemlerde de Türkiye'nin terörle mücadelesinde gerçekten ortaya koymuş olduğu bu mücadele bir şeyi gösteriyor, biz ele güne muhtaç olmadan kendimiz güçlü olmak zorundayız. Terörle mücadele sırasında özellikle Amerikalılar'dan insansız hava araçlarını almak için neredeyse üç sene kapılarında bekledik. Oyaladılar, iyi ki oyaladılar, Türkiye kendi İHA'larını yaptı. Eğer biz kendi İHA'larımızı yapmış olmasaydık bugün Barış Pınarı Operasyonu'nda bu kadar etkili bir sonuç asla elde edemezdik. Her alanda güçlü ve öncü olan bir Türkiye olacağız. Yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye olacağız. Türkiye'nin güçlü ve büyük olması sadece maddi bir güç elde etmek istediğimiz için değildir. Türkiye'nin güçlü ve büyük olması, bölge hakları başta olmak üzere, dünyadaki mazlum bütün milletlerin hayrına olacak bir gelişmeyi inşa etmek içindir."

'YENİ BİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KURULDUĞUNU, GÖRECEK VE ŞAHİT OLACAKSINIZ'

Dünyada bütün bu olumsuzlukları çözecek, bütün bu olumsuzluklara bir şekilde merhem olacak bir dünya sistemi olmadığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Çünkü dünyadaki mevcut sistem, başta Birleşmiş Milletler yapısı olmak üzere, bu yapı dünyada hakkaniyeti kurmak, adaleti tesis etmek üzere değil güçlünün hakkını korumak, güçlünün imkanını artırmak için kurulmuş bir sistemdir. Öyle olduğu için sekizinci yılını geride bıraktığımız Suriye'deki iç savaş sonra 'vekalet savaşına' dönen bu karmaşayı, kargaşayı, keşmekeşi sonlandıracak bir dünya sistemi yoktur. Onun için, İsrail'in saldırganlığına 'dur' diyecek, Filistin topraklarını her gün biraz daha hiç etmesini önleyecek bir dünya sistemi yoktur. Geçin bunları, dünyada bu tür siyasi çatışmalar olmasa bile dünyada açlığı, kıtlığı ortadan kaldıracak bir dünya sistemi yoktur. Bu sistemi değiştirmek sizlerin, bizlerin boynunun borcudur. Şunu da söyleyeyim, moral vermek için söylemiyorum, belki biz göreceğiz görmeyeceğiz ama buradaki genç kardeşlerim Allah ömür verirse mutlaka bir gün yeni bir Birleşmiş Milletler'in kurulduğunu, yeni bir dünya sisteminin kurulduğunu görecek ve buna inşallah şahit olacaksınız."

'ÖNÜMÜZE BİR ANA HEDEF OLARAK KOYACAĞIZ'

Üçüncü iddialarının mazlumların öncüsü, kimsesizlerin kimsesi olmak olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Dünyada sadece Müslüman milletlerin değil bütün mazlum milletlerin sözcülüğü ve öncülüğünü yapmak. Bu üç büyük iddiayı kim olursak olalım önümüze bir ana hedef olarak koyacağız. İster siyasetçi, ister işadamı, ister öğretim üyesi, ister öğrenci olalım bu üç temel iddiaya sahip olmayan bir nesil, Türkiye'yi daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyamaz" şeklinde konuştu.

'ASLA HİÇKİMSEYE ZİHNİNİZİ KİRAYA VERMEYİN'

Kurtulmuş, iddia sahibi olanların mutlaka çelikten bir iradesinin olması gerektiğini belirtti. İradeyle ilgili üç şeyi kast ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birincisi özgür irade. Bu özgür iradeyi tek tek her birimizin sağlam bir şekilde kuşanmamız lazım. Asla ve asla hiçkimseye zihninizi kiraya vermeyin, hiçkimseye iradenizi satmayın, sizin yerinize başkasının irade beyan etmesinin önünü açmayın. Halkın topluca iradesi, buna da milli irade diyoruz. Milletin iradesinden başka hiçbir gücü kabul etmemek. Üçüncüsü ise zulme, haksızlığa karşı direnme gücü. Bu milletin en temel özelliklerinden birisi zalime, despota, zulme karşı direnebilme kabiliyetidir. Öyle olduğu için, birinci cihan harbinden darmadağınık olmuş bir millet olarak çıkmamıza rağmen Anadolu topraklarının işgal edilmesine müsaade etmedik. Dedelerimiz, babalarımız, atalarımız kazması, küreği dahi olmayan bir milletten 'ya Allah' diyerek, ayağa kalktı, bağımsızlık mücadelesi verdi ve Anadolu topraklarını kurtararak, çok güçlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. 15 Temmuz gecesini hatırlayın. 15 Temmuz gecesinde buradaki maalesef ordu karargahında melanet yuvası olarak kullanılmış ve 15 Temmuz, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi burada da bir şekilde darbecilerin hemen harekete geçebileceği bir alan haline gelmişti, ama elhamdülillah gencecik insanlarımız, yaşlı insanlarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz hep beraber yine 'ya Allah' diyerek, ayağa kalktı. Tankların, uçakların önüne geçti ve bu darbecilere müsaade etmedi. Bu milletin direnme gücünün en büyük göstergelerinden birisi de 15 Temmuz oldu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Numan Kurtulmuş'un konuşması

Katılanlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GB

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Yüzü asitle yakılan Berfin'den mütalaa tepkisi: Benim yerimde kızınız olsaydı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23) asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümünü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek (20), sanığın 'öldürme kastının olmadığı'na dair hazırlanan mütalaaya tepki gösterdi. Özek, "Bir sonraki mahkemede 'benim yerimde sizin kızınız olsaydı' diyeceğim" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından yolu kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİ

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, 2 gün önceki duruşmada yeni mütalaasında 'öldürme kastının' olmadığına dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi.

'2- 3 YIL CEZA ALIR DİYORLAR, BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ'

Duruşmaya ilk kez katılan Berfin Özek, "Bir sonraki mahkemede söyleyeceğim, 'benim yerimde sizin kızınız olsaydı' diyeceğim. Benim bir gözüm görmüyor. Yüzüm bu halde ne kadar iyileşeceğim bilmiyorum. 'Belki tahliye, belki de 2-3 yıl ceza alır' deniliyor. Bunu duyunca gerçekten başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Benim çektiğimin bir katını çekse bile içim soğumaz ama keşke öyle bir şey olsa. Bizim çektiğimiz acıları çekemez. Müebbet alsa bile gerçekten benim içim soğumaz. Çünkü bizim çektiğimiz acılar o kadar kolay acılar değil. İstiyorum ki müebbet alsın. Annemin babamın, ağabeyimin gözyaşları, gerçekten çok zor günler yaşadık" dedi.

'KAMERAYA GÜLÜMSEDİ, BAĞIRACAKTIM AMA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIM'

Mahkeme çıkışında SİGBİS sisteminden bağlanan sanık Casim Ozan Çeltik'e baktığında kameraya yaklaşıp, kapıyı açıp gülümsediğini anlatan Özek, şunları söyledi:

"Bence kadına gerçekten değer verilmiyor. Eğer kadınlara değer verilseydi suçluların aldığı cezalar bu kadar düşük olmazdı. 'Ben pişman değilim' demiş. Bir de ben çıkış anında kalktım, son kez baktığımda kameraya yaklaşıp, kapıyı açıp gülümsedi. O an elim ayağım boşaldı. Yere çöküp, ağlayıp bağırıp çağıracaktım ama yapmadım. Dik durmak zorundayım, yenildiğimi göstermemek zorundayım. İnşallah bizim çektiğimiz acıları kendisi de çeker. Allahtan tek isteğim bu. Diğer mahkemede bunları söyleyeceğim. İçimin hiç rahat olmadığını söylemek istiyorum. Bir sonraki mahkemede karşısına çıkıp, saçlarımı kaldırıp beni net bir şekilde görmesini sağlayacağım. Ben saçlarımı neden böyle kahküllü kestirdim? Bir gözüm fazla belli olmasın diye. Fazla dikkat çekmeyeyim, yolda yürürken insanlar bana bakmasın diye. Şu an karşımda olsa 'Yaptığını beğendin mi?' diye sorarım. O kadar şey var ki dilime gelmiyor, öyle söyleyeyim."

Görüntü Dökümü

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-Berfin'in açıklaması

SÜRE: 02'49" BOYUT: 127 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci tedaviye alındı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 öğrenci, okul dışından yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şehit Ayhan Bozpınar Lisesi'nde 9'uncu sınıfta eğitim gören Aynur U., Eylül K., Dicle I., Zeynep T. ve Nadire İ., iddiaya göre okul dışındaki bir dönerciden yemek söyledi. Gelen döneri okulun yanında bulunan parkta yedikten bir süre sonra öğrenciler, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle aradıkları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan öğrencilere serum takıldı. Öğrencilerin, yedikleri dönerden dolayı gıda zehirlenmesi yaşadıkları öğrenildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelerek öğrenciler hakkında bilgi aldı. Sağlık durumları iyi olan ve ayakta tedavi gören öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili araştırma yapılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilere hastanede serum verilirken

SÜRE: 00'17", BOYUT: 3,27 MB

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin),

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Dilencinin hesabından yaklaşık 200 bin lira çıktı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan G.B isimli dilencinin üzerinde 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı ve 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı bulundu.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilencilere yönelik operasyon düzenledi. İlçede denetim yapan ekipler, Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi'nde iki kadın dilenciyi yakaladı. Dilencilerden G.B'nin üst aramasında, 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı, yakın zamanda bankalardan yapılan havale işlemlerine dair dekontlar, araba anahtarı, konuta ait ev devir evrakı ile bazı ziynet eşyaları çıktı. Paraların kızına ait olduğunu ileri süren G.B, aldığı engelli maaşıyla geçimini sağladığını söyledi. Dilenciler hakkında Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dilencileri takip eden zabıta ekipleri

-Yakalanan 2 kadın dilenci araca bindirilmesi

-Araçta dilencilerin üzerindeki paraların sayılması

-Kadın Zabıta memuru ile tartışan kadın dilenci

-Kadın dilencinin üzerindeki ile hesabındaki paraları tek tek okuyan zabıta ekipleri

-Ele geçirilen para ve dolar

Behçet DALMAZ/ VAN,-

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Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı kameralar üzerinden yapılan 'yaya öncelikli trafik' uygulamasında yayalara yol vermeyen 9 araç sürücüsüne 4 bin 392 lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehrin en işlek noktası olan Tekel Meydanı'nda KGYS'ye bağlı kameralar ile yaya geçitlerinde öncelik hakkını yayalara tanımayan araçlara yönelik uygulama yaptı. Uygulamada video tespitli olarak kural ihlali yapan 9 sürücüye toplam 4 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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** KGYS kamerası**

-Denetim yapılan meydan

-Yaya geçidi

-Yayaya yol vermeyen araç

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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