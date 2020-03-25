DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
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DHA YURT BÜLTENİ - 23

22 dakika önce

Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Özbayhan, pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 3 kişi ise yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Özbayhan, pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2477 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, iddiaya göre sokakta karşı karşıya geldi. Husumetten dolayı tartışmaya başlayan iki grup, olayın büyümesi üzerine birbirlerine pompalı tüfekle saldırdı. Tarafların açtığı ateş sonucu Emre Özbayhan ile 3 kişi yaralandı. Yakındaki bir özel hastaneye götürülen yaralılardan durumu ağır olan Özbayhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, cinayete karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralı taşıyan ambulansın gidişi

Polis aracından görüntü

Olay yerinden görüntü

Olay yerinde delil arayan polis

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Yerdeki tüfek saçmaları

Yerdeki boş tüfek kartuşu

Olay yerindeki polisler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Bursa'da Otobanda otomobilin çarptığı yaya öldü

İSTANBUL- Bursa-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Çalıştığı firmaya ait otomobil yüklü TIR'a yakıt vermek için 16 HU 334 plakalı hafit ticari araçla otoyolun İzmir istikametine çıkan Cahit Baydu (50), Çağlayan mevkisinde araçtan inerek benzin aldı. Yakıtı yolun diğer yönündeki çalışma arkadaşına vermek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Baydu'ya, Emir G. yönetimindeki 34 BOU 042 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan Baydu, refüje düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cahit Baydu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baydu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, sürücü Emir G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yayaya çarpan otomobil detay

-Yayanın fırlayan ayakkabısı detay

-Olay yeri detay

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

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Yangını gören mahalleli 'sosyal mesafe' tanımadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 1'inci katında çıkan yangın mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin siren seslerini duyarak sokağa çıkan vatandaşların koronavirüs önlemlerini umursamadan toplanarak söndürme çalışmalarını izlemeleri dikkat çekti.

Yangın, geç saatlerde Hamidiye Mahallesi Dumlupınar sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında mutfaktaki sobadan sıçrayan kıvılcımların halıya tutuşmasının ardından  alevler kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden daire sakinleri evden çıkarark itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleriniin siren çalarak mahalleye gelmesi üzerine meraklanan çok sayıda kişi dışarı çıkarak yangının çıktığı binanın çevresinde toplandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, mahalle sakinlerinin koronavirüs tedbirlerine rağmen evlerinden çıkarken, itfaiyenin çalışmalarını da sosyal mesafe gözetmeksizin yanyana gelip izlemeleri dikkat çekti.

Dumandan etkilenen Nazire Kaptan (56) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Nazire Kaptan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Çalışmaları izleyen mahallel

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Kaymakam adayları ve aileleri Sakarya'da yurda yerleştirildi

YURT dışından gelen kaymakam adayları ile ailelerinden oluşan 142 kişilik grup, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yurda yerleştirildi. 142 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Eğitim için İngiltere'de bulunan yaklaşık 100 kaymakam adayı ile ailelerinden oluşan 142 kişi İstanbul Havaalanı'nda yapılan kontrollerin ardından Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurduna getirildi. Polis ekiplerinin eskortluğunda otobüslerle yurt kapısına getirilen 142 kişi burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından odalara yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak olan 142 kişinin sağlık durumları ise anlık olarak takip edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hazırlık yapılması

Otobüslerin gelişi

Yurda girişleri

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ SERDİVAN(Sakarya),

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:39 Kaynak: DHA

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