DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 23

20 dakika önce

Çankırı'da kömür ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü ÇANKIRI'nın, Ilgaz ilçesinde maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Çankırı'da kömür ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

ÇANKIRI'nın, Ilgaz ilçesinde maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında, ilçenin Ilısılık köyünde faaliyet gösteren özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sızan gazdan zehirlenen maden işçisi İbrahim Ağman (39) ile 3 kişi, ekipler tarafından ocaktan çıkarıldı. Durumu ağır olan İbrahim Ağman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 işçi ise ambulansla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerden görüntü

Kömür ocağı girişi ve inceleme yapan AFAD ekibi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,

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Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı

ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 34 TIR şoförü, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alındı.

Türk vatandaşı 34 TIR şoförünü taşıyan Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisi, akşam saatlerinde Zonguldak Limanı'na yanaştı. Geminin limana yanaşmasıyla Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri, personeli ve TIR şoförlerini kontrol etmeye başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından TIR'lar gemiden indirilerek boş alana konuldu. Şoförler daha sonra AFAD minibüsüyle Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. Şoförlerin 14 gün karantina altında tutulacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Geminin limana girmesi

-Geminin yanaşması

-Gemideki TIR'lar

-Limandan detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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Bitlis'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezası

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, sosyal mesafe ve 'Evde kal' kurallara uymayanlara idari para cezası verildi.

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasaklara uymayan 9 vatandaş ile 5 halk otobüsü sürücüsüne ceza uygulandı. 9 vatandaşa toplamda 3 bin 555 TL, 5 sürücüye ise 1960 TL para cezası uygulanmıştır. İlçemizde koronavirüse karşı polis ekiplerimizin denetimleri devam ediyor" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFON KAMERASI)

-Polis ekiplerinin denetimlerinden detaylar

-Polis ekiplerinin vatandaşları uyaran anonsları

Haber-Kamera: Ceren KURTYE/ TATVAN(Bitlis),

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İntihar girişimi için çıktığı kayalıklardan güçlükle indirildi

SİVAS'ta eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kayalıklara çıkan S.K. (34) intihara kalkıştı. İsteği üzerine eşinin bölgeye getirilmesiyle ikna edilen S.K.'yi polis ekipleri uçurum kenarından güçlükle indirdi.

Sivas'ta, eşi T.K. ile problemler yaşayan S.K., akşam saatlerinde Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı. Sıklıkla intihar girişimlerinin yaşandığı kayalıkların ucunda bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Eşinin evi terk ettiğini ileri süren S.K.'yi polis ekipleri ikna etmek için yoğun çaba gösterdi. Bir türlü ikna olmayan S.K., eşinin getirilmesini istedi. Polis ekipleri S.K.'nin eşi T.K.'yi ekip aracı ile bulunduğu yerden alarak kayalıklara getirdi. Tel örgülerin ardından seslenen T.K., "İşte geldim, gel artık burada konuşalım" diyerek eşini ikna etmeye çalıştı. Bir süre daha kayalıkların ucunda oturan S.K. polislerin çabasıyla ikna olarak intihardan vazgeçti.

GÜÇLÜKLE İNDİRİLDİ

Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından ikna edilen S.K. yaşadığı bitkinlik sonucu yere yığıldı. Tel örgülerle kaplı uçurum kenarındaki arada bir süre kendine gelmesi beklenen S.K., polis ekiplerinin zorlu bir mücadelesi ile indirildi. Ekipler, önü tel örgülerle kaplı ve yan tarafı uçurum olan bölgede aydınlatma ışıkları yardımı ile yürümekte zorlanan S.K.'yi düşmemesi için tutarak hareket ettirdi. Kritik bölgeden bitkin halde çıkarılan S.K. tedavi için olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin görüntüsü

-Polisin ikna çabası

-Eşinin elmesi ve konuşmaları

-Fenalık geçirmesi

-Polis ekipleri eşliğinde güçlükle indirilmesi

-Ambulansa binişi

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/ SİVAS,

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Kırıkkale'de 'Seyahat Kurulu' oluşturuldu

KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde şehir dışına çıkacak vatandaşlar için 'Seyahat Kurulu' oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Koronavirüs TedbirleriOtobüs Seferleri' konulu yazısı çerçevesinde alınan kararda şehirler arası seyahatlerin Valilikten izin alınması kaydıyla yapılabileceği belirtildi. Kurulun aldığı kararlar kapsamında, günde yaklaşık 150 otobüsün kalktığı terminalde bu sayı bugün 1'de kaldı.

Öte yandan, terminalde şehir dışına çıkacak vatandaşlar için 'Seyahat Kurulu' oluşturuldu. Burada vatandaşların evrakların inceledikten sonra seyahatlerine izin veriyor. Bu kapsamda 3 vatandaş seyahat için izin alırken, 11 vatandaş ise izin alamadıkları için evlerine tekrar gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otogardan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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Maden, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:21 Kaynak: DHA

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