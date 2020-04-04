DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

İzmit'te TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışına kapanan Kocaeli'de, karardan önce yola çıkanlar TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili kararının ardından yola çıkanlar, TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşturdu. Kandıra gişelerinden İzmit'e girmek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturması üzerine polis araçlarda bulunanların mağdur olmaması amacıyla geçişlerine izin verdi. Saat 00.00'ı geçmesine rağmen araçlarda bulunanların ateşleri ölçülerek kente girmelerine izin verildi.

Polis ve jandarma ekipleri kente giriş ve çıkışların sağlandığı diğer tüm yollarda önlem alarak, kararı uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TEM Otoyolu üzerinde oluşan trafikten drone görüntüsü

-Gişelerde yapılan sağlık kontrolleri

-Gişelerde oluşan trafik

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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İzmir'e giriş-çıkışlar yasaklandı

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili genelgesinin ardından İzmir'de gece yarısından itibaren denetimler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı. İzmir'e giriş-çıkışlar da saat 00.00 itibariyle yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında istisnai durumlar dışında kente girmek isteyen vatandaşlar kabul edilmezken, kentten çıkmak isteyen vatandaşlar da geri gönderildi.

İzmir- Manisa karayolunun Sabuncu Beli Mevkii'nde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Uygulamadan geçen bazı vatandaşlar kararı desteklerken, bazıları ise memnun kalmadı.

'HEPSİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN'

İzmir'den Manisa'ya yolculuk yapan Ahmet Şanlı, uygulamanın halkın sağlığı için yapıldığını belirterek, "Devletimiz ne derse biz de arkasındayız. Yasaklara uyacağız, hepsi sağlığımız için. Geri çevireceklerini sanmıyorum. Yetkililerle konuşuruz, ikametgahım Manisa'da. İzmir'den Manisa'ya gidiyorumö dedi.

Uygulamaya yolda yakalanan İbrahim Dağtekin ise, "İnsanlar şimdi nasıl gidecek? Ben izin belgesini bu saatte nasıl alacağım? Bir gün öncesinden herkese haber verilmeliydi. O kadar yol geldik, evimize gideceğiz ama gidemiyoruz. Şimdi sokakta mı yatacağız'ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uygulamadan görüntü

-Ateş kontrolünden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yolculuk eden vatandaşlar ile röportaj

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Tekirdağ'a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından Tekirdağ'da yasak gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a bugün saat 00.00'dan itibaren özel araçlarla giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başladı. Tekirdağ'ın en önemli giriş noktası olan İstanbul yönündeki Marmara Ereğlisi ilçesi girişi ile Edirne, Çanakkale yönündeki Malkara ilçesi girişlerinde oluşturulan uygulama noktasında görevli güvenlik görevlileri saat 00.00'a kadar il dışından seyahat izin belgesi olan ve ikametgah adresi Tekirdağ olan sürücülerin kente girişine izin verdi. Saat 00.00'dan sonra araçların kente giriş ve çıkışlarına izin verilmedi.

Tekirdağ'a girmek için yasak başlamadan önce gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapıldı. Gerekli prosedürleri yerine getirenlerin geçişine izin verilirken, getirmeyenler ise geri çevrildi.

Malkara ilçesinde kurulan uygulama noktasında bazı vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların yerinde olduğunu belirterek, kararlara uyacaklarını dile getirdi. Bazı sürücüler ise alınan karardan haberleri olmadığını ifade ederek, ilk kez güvenlik güçlerinden duyduklarını dile getirdi. Yasaktan haberi olmayan sürücüleri, alınan kararı güvenlik ekipleri anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ÇORLU

-Araçların durdurulması

-Muhabir Mehmet Yirun Anons

-Jandarma ve polisin geniş güvenlik önlemi alması

-Araçların geri çevrilmesi

-Uygulamadan detaylar

MALKARA

-Polis ve jandarma ekiplerinin karayolunu ulaşıma kapaması

-Ekiplerin çalışması

-Durdurulan araçlardan detay

-Uzun kuyruklar oluşan araçlardan detay

-İlçeye giriş yapan araçların geri gönderilmesi

Sürücü ile yapılan röp.

-Trafikten detay

-Polis ve jandarma ekiplerinin sürücülere yasak gelmesinin anlatılması

-Sürücülerin yasaktan haberini polisten duyma anları

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,

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Kahramanmaraş'a giriş-çıkışlar kapatıldı

İÇİŞİLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Kahramanmaraş'a tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı. 00.00'dan sanra gelenlerin şehre girişlerine izin verilmedi

Genelgenin yayınlanmasının ardından güvenlik güçleri Kahramanmaraş'ın tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Saatler 00.00'ı gösterdiği zaman yollar barikatlarla kapatıldı.

ŞEHRE SON ANDA GİRDİLER

Kahramanmaraş'ta oluşturulan kontrol noktalarından biri olan Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde jandarma ve trafik polisleri yolu barikatla kapatmaya başladığı sırada gelenler şehre girmeyi başardı. Bunlardan biri olan Ertuğrul Sefa, "Şanlıurfa'dan Afşin'e gidiyoruz. Haberimiz vardı, o yüzden zamanında gelmeye çalıştık" dedi.

Gaziantep'ten Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine giden Orhan Yalçın ise alınan tedbirlerin ülkenin ve milletin güvenliği için olduğunu belirterek, "İnşallah bir an evvel atlatırız bu sıkıntılı günleri" dedi.

GECE YARISINDAN SONRA GELENLER GERİ GÖNDERİLDİ

Saatler 00.00'ı gösterdikten sonra şehre girenler askerler tarafından İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi hatırlatılarak şehre alınmayıp geri gönderildi. Geri dönen Halis Kayıkçı, Mersin'den geldiğini ancak genelge nedeniyle alınmadığını söyledi. Uygulamayı da desteklediğini belirten Kayıkçı, "Devletimiz için hayırlı olsun. Önemli olan burada sağlık sıhhat" dedi.

Mersin'den Malatya'ya giden Tamer Kan da yolda olduğu için uygulamayı duymadığını ve geri dönmek zorunda kaldığını belirterek, "Mersin'den gelip Malatya'ya gidiyorum ama yol kapalı olduğu için geri dönmek zorunda kaldık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehir tabelası

Jandarma aracı

Askerlerin yolu kapatmaya hazırlanması

Barikatlarla yolun kapatılması

24.00'ten önce gelenler

Sürücülerle röp.

24.00'ten sonra gelenlerin gönderilmesi

Geri dönenlerle röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Bursa'da, kent giriş ve çıkışlarında önlem alındı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Bursa'da güvenlik güçleri gece yarısı şehir giriş ve çıkışlarında denetime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından sonra giriş ve çıkış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi valiliklere gönderildi. Giriş çıkışların yasaklandığı büyükşehirlerden biri olan Bursa'da da İnegöl, Orhangazi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde polis ve jandarma noktasında denetimler başladı. Şehre giriş yapan araçlar, pilot bölgelerdeki uygulama noktalarında kontrol altına alındı.

Bursa'ya, İstanbul, Ankara ve İzmir yönünden yapılan girişlerin, vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla sabah saat 08.00'e izin verileceği öğrenildi. Kente gelenlere genelge hakkında bilgi verilip, uyarılarda da bulunuldu. Sağlık ekipleri de sürücü ve araç içerisinde bulunan vatandaşların ateşleri de ölçtü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis kontrolünden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN- Hasan BOZBEY- Yavuz YILMAZ/BURSA,(DHA

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