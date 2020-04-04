DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23

42 dakika önce

İzmit'te TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışına kapanan Kocaeli'de, karardan önce yola çıkanlar TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşturdu.

DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

İzmit'te TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışına kapanan Kocaeli'de, karardan önce yola çıkanlar TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili kararının ardından yola çıkanlar, TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşturdu. Kandıra gişelerinden İzmit'e girmek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturması üzerine polis araçlarda bulunanların mağdur olmaması amacıyla geçişlerine izin verdi. Saat 00.00'ı geçmesine rağmen araçlarda bulunanların ateşleri ölçülerek kente girmelerine izin verildi.

Polis ve jandarma ekipleri kente giriş ve çıkışların sağlandığı diğer tüm yollarda önlem alarak, kararı uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-TEM Otoyolu üzerinde oluşan trafikten drone görüntüsü

-Gişelerde yapılan sağlık kontrolleri

-Gişelerde oluşan trafik

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

================================

İzmir'e giriş-çıkışlar yasaklandı

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili genelgesinin ardından İzmir'de gece yarısından itibaren denetimler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı. İzmir'e giriş-çıkışlar da saat 00.00 itibariyle yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında istisnai durumlar dışında kente girmek isteyen vatandaşlar kabul edilmezken, kentten çıkmak isteyen vatandaşlar da geri gönderildi.

İzmir- Manisa karayolunun Sabuncu Beli Mevkii'nde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Uygulamadan geçen bazı vatandaşlar kararı desteklerken, bazıları ise memnun kalmadı.

'HEPSİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN'

İzmir'den Manisa'ya yolculuk yapan Ahmet Şanlı, uygulamanın halkın sağlığı için yapıldığını belirterek, "Devletimiz ne derse biz de arkasındayız. Yasaklara uyacağız, hepsi sağlığımız için. Geri çevireceklerini sanmıyorum. Yetkililerle konuşuruz, ikametgahım Manisa'da. İzmir'den Manisa'ya gidiyorumö dedi.

Uygulamaya yolda yakalanan İbrahim Dağtekin ise, "İnsanlar şimdi nasıl gidecek? Ben izin belgesini bu saatte nasıl alacağım? Bir gün öncesinden herkese haber verilmeliydi. O kadar yol geldik, evimize gideceğiz ama gidemiyoruz. Şimdi sokakta mı yatacağız'ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Uygulamadan görüntü

-Ateş kontrolünden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yolculuk eden vatandaşlar ile röportaj

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

==============================

Tekirdağ'a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından Tekirdağ'da yasak gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a bugün saat 00.00'dan itibaren özel araçlarla  giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başladı. Tekirdağ'ın en önemli giriş noktası olan İstanbul yönündeki Marmara Ereğlisi ilçesi girişi ile Edirne, Çanakkale yönündeki Malkara ilçesi girişlerinde oluşturulan uygulama noktasında görevli güvenlik görevlileri saat 00.00'a kadar il dışından seyahat izin belgesi olan ve ikametgah adresi Tekirdağ olan sürücülerin kente girişine izin verdi. Saat 00.00'dan sonra araçların kente giriş ve çıkışlarına izin verilmedi.

Tekirdağ'a girmek için yasak başlamadan önce gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapıldı. Gerekli prosedürleri yerine getirenlerin geçişine izin verilirken, getirmeyenler ise geri çevrildi.

Malkara ilçesinde kurulan uygulama noktasında bazı vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların yerinde olduğunu belirterek, kararlara uyacaklarını dile getirdi. Bazı sürücüler ise alınan karardan haberleri olmadığını ifade ederek, ilk kez güvenlik güçlerinden duyduklarını dile getirdi. Yasaktan haberi olmayan sürücüleri, alınan kararı güvenlik ekipleri anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

ÇORLU

-Araçların durdurulması

-Muhabir Mehmet Yirun Anons

-Jandarma ve polisin geniş güvenlik önlemi alması

-Araçların geri çevrilmesi

-Uygulamadan detaylar

MALKARA

-Polis ve jandarma ekiplerinin karayolunu ulaşıma kapaması

-Ekiplerin çalışması

-Durdurulan araçlardan detay

-Uzun kuyruklar oluşan araçlardan detay

-İlçeye giriş yapan araçların geri gönderilmesi

Sürücü ile yapılan röp.

-Trafikten detay

-Polis ve jandarma ekiplerinin sürücülere yasak gelmesinin anlatılması

-Sürücülerin yasaktan haberini polisten duyma anları

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,

==============================

Kahramanmaraş'a giriş-çıkışlar kapatıldı

İÇİŞİLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Kahramanmaraş'a tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı. 00.00'dan sanra gelenlerin şehre girişlerine izin verilmedi

Genelgenin yayınlanmasının ardından güvenlik güçleri Kahramanmaraş'ın tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Saatler 00.00'ı gösterdiği zaman yollar barikatlarla kapatıldı.

ŞEHRE SON ANDA GİRDİLER

Kahramanmaraş'ta oluşturulan kontrol noktalarından biri olan Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde jandarma ve trafik polisleri yolu barikatla kapatmaya başladığı sırada gelenler şehre girmeyi başardı. Bunlardan biri olan Ertuğrul Sefa, "Şanlıurfa'dan Afşin'e gidiyoruz. Haberimiz vardı, o yüzden zamanında gelmeye çalıştık" dedi.

Gaziantep'ten Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine giden Orhan Yalçın ise alınan tedbirlerin ülkenin ve milletin güvenliği için olduğunu belirterek, "İnşallah bir an evvel atlatırız bu sıkıntılı günleri" dedi.

GECE YARISINDAN SONRA GELENLER GERİ GÖNDERİLDİ

Saatler 00.00'ı gösterdikten sonra şehre girenler askerler tarafından İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi hatırlatılarak şehre alınmayıp geri gönderildi. Geri dönen Halis Kayıkçı, Mersin'den geldiğini ancak genelge nedeniyle alınmadığını söyledi. Uygulamayı da desteklediğini belirten Kayıkçı, "Devletimiz için hayırlı olsun. Önemli olan burada sağlık sıhhat" dedi.

Mersin'den Malatya'ya giden Tamer Kan da yolda olduğu için uygulamayı duymadığını ve geri dönmek zorunda kaldığını belirterek, "Mersin'den gelip Malatya'ya gidiyorum ama yol kapalı olduğu için geri dönmek zorunda kaldık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

Şehir tabelası

Jandarma aracı

Askerlerin yolu kapatmaya hazırlanması

Barikatlarla yolun kapatılması

24.00'ten önce gelenler

Sürücülerle röp.

24.00'ten sonra gelenlerin gönderilmesi

Geri dönenlerle röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

===========================================

Bursa'da, kent giriş ve çıkışlarında önlem alındı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Bursa'da güvenlik güçleri gece yarısı şehir giriş ve çıkışlarında denetime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından sonra giriş ve çıkış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi valiliklere gönderildi. Giriş çıkışların yasaklandığı büyükşehirlerden biri olan Bursa'da da İnegöl, Orhangazi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde polis ve jandarma noktasında denetimler başladı. Şehre giriş yapan araçlar, pilot bölgelerdeki uygulama noktalarında kontrol altına alındı.

Bursa'ya, İstanbul, Ankara ve İzmir yönünden yapılan girişlerin, vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla sabah saat 08.00'e izin verileceği öğrenildi. Kente gelenlere genelge hakkında bilgi verilip, uyarılarda da bulunuldu. Sağlık ekipleri de sürücü ve araç içerisinde bulunan vatandaşların ateşleri de ölçtü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polis kontrolünden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN- Hasan BOZBEY- Yavuz YILMAZ/BURSA,(DHA

==========================================


Koronavirüs, Kocaeli, İzmit, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:28 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
THY 14 İÇ HAT UÇUŞUNU DURDURDU Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak         
01:12
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız         
00:26
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı         
00:13
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı         
00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?         
00:10
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları         
23:56
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum         
23:44
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu         
23:15
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı         
23:14
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi         
22:56
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi         
22:54
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı         
22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu         
22:16
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim         
22:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi         
19:51
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 04:11:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]