DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Çelçikçi'de oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu. Bucak Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuğun koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi. Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastanede karantinaya alındı.

Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi'deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane dış plan görüntü

-Acil servis dış plan görüntü

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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Adıyaman'da 1 köy karantinaya alındı

ADIYAMAN'da, aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları Işıklı köyü karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Işıklı köyünde yaşayan aynı aileden 2 kişi, geçen cumartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. İkilinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İsimleri açıklanmayan 2 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu gelişme üzerine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 2 koronavirüs hastasının yaşadığı Işıklı köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. 14 gün süreyle karantina uygulanacak olan köye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ADIYAMAN,

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Elazığ'da koronavirüs hastası 9 kişi alkışlarla taburcu edildi

ELAZIĞ'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan 9 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Elazığ'da çeşitli günlerde koronavirüs testleri pozitif çıkan 9 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedavileri başarıyla sonuçlanan 9 hasta, taburcu oldu. Sağlık çalışanları koronavirüsten taburcu olanları alkışlarla uğurladı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 9 kişinin koronavirüsten taburcu olmasın ardından sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "İlimizde tedavileri devam eden 9 pozitif vakamız tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Hastaların alkışlarla taburcu edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı

DENİZLİ'deki özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki kadın hastalığı yenmesinin ardından alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki Pınar Ekiz, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Burada koronavirüs şüphesi taşıyan Ekiz'e yapılan test pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Ekiz, 1 hafta sonra sağlığına kavuştu. Hastalığı atlatmanın sevincini yaşayan Ekiz, bugün doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından alkışlar arasında taburcu edildi. Ambulansla yaşadığı eve götürülen Ekiz'in 14 gün süreyle kendisini izole edeceği öğrenildi. Koronavirüsü yendiği için mutlu olduğunu belirten Ekiz, tedavisine yardımcı olan sağlık personellerine teşekkür etti.

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Kulalı, hastalarını sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini ifade ederek, "Hastamızın yurtdışı teması yoktur. Enfeksiyon kaynağı iş yeri olarak görünüyor. Sosyal mesafenin önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Hastamızın tedavisi başarıyla tamamlandı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaneden detay

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Kulalı'nın konuşması

-Pınar Ekiz'in konuşması

-Pınar Ekiz'in alkışlarla uğurlanması

-Çiçek takdim edilmesi

-Pınar Ekiz'in ambulansa bindirilmesi

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Iğdır'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen hastalar çiçeklerle uğurlandı

IĞDIR'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 18 kişi sağlık çalışanları tarafından çiçeklerle evlerine uğurlandı.

Iğdır Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin tedavisi tamamlandı. İyileşen 18 kişi bugün alkışlar ve çiçekler arasında uğurlandı.

Evlerine gitmek üzere hastaneden ayrılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başhekim Raşit İlhan, "Kuralları biliyorsunuz, kendi sağlığınızı ve etrafımızdaki insanların sağlığını korumak adına 14 gün evinizden hiçbir şekilde dışarı çıkmamalısınız. Bizler, Sağlık Bakanımızın emrinde olarak sizlerin hizmetinizdeyiz. Sizlerden ricamız herhangi bir şikayetiniz olduğunda bize ulaşmanız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İyileşen vatandaşların alkışlarla uğurlanması

-Başhekimin bir kadın hastaya tavsiyelerde bulunması

-Vatandaşların çantalarıyla ayrılmaları

Haber: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucunda bir sürücü yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza bugün saat 18.00 sıralarında Ulus Caddesi ile Doğan Demircioğlu caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Berkay Bozdağ idaresindeki 20 YE 843 plakalı otomobil, Ulus Caddesi'nde seyir halindeyken, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen Sefer Dursun'un kullandığı 65 AS 034 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Dursun'un kullandığı otomobil trafik ışığına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Dursun, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda dışarı çıkarıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Kaza yerinden detay görüntüler

-Polis ve itfaiye ekiplerinden detay

-İki otomobilden ve trafik lambasından görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (3)

APART İŞLETMECİSİNDEN İDDİALARA SERT YANIT

Alanya'da, kız öğrencilerin odasına girip tartıştığı anların kaydedildiği görüntünün sosyal medyada paylaşıldığı apartın sahibi İsmail Ak da Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Olayı anlatan İsmail Ak, "28 Kasım 2019 tarihinde bu öğrenci arkadaşlar Alanya'da bir mağazadan hırsızlık yapmışlardır ve bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Polis Karakolu'na ifade vermişlerdir. Bizler o gece bu öğrenci arkadaşlar karakoldayken saat gece 03.00'e kadar karakolda 'Genç oldukları için yanmasınlar geleceklerini karartmasınlar' diye uğraştık hamile eşimle birlikte. Otelde kalan diğer öğrenci arkadaşlar bu kişilerden devamlı şikayette bulundukları için 'Ağabey bunlar hırsızlık yaptı sen bunları daha nasıl tutuyorsun at bunları' diye bana geliyorlardı. Ben de bu arkadaşların hepsini odama çağırdım ve durumu anlattım, onlara şunu söyledim 'İnsanlar hayatlarında hata yapabilirler ama lütfen sizi arkadaşlara ve topluma kazandırmak için elimden geleni yapacağım' dedim ve kapı önüne koymadım ama 'Gözüm üzerinizde. Lütfen insanlarla diyaloglarınızı iyi tutun dedim' " diye konuştu.

'İÇKİ İÇİYORLAR'

Apartın sahibi İsmail Ak, videonun çekildiği gün yaşananları ise şöyle aktardı:

"Olay günü 08.03.2020 tarihinde otelde besledikleri kedi ve köpek için otelde kalanlar bana şikayette bulundu. Ben de çalışan katçı personelim G.E.'ye odalarına gitmelerini kedi ve köpeği barınağa teslim etmelerini söyledim. G. hanım odalarına gittiklerinde kızlar kapıyı açmamış 'müsait değiliz' demiş. O da kapı önünde 'İsmail Bey kedi ve köpeği çıkarsın' demiş. Bunun üzerine Sinem Akyüz de 'O kim oluyor ne karışıyor anamız mı babamız mı?' diye bağırmış ve personelim gelip bana anlattı. Ben de yanıma resepsiyon görevlisi O.E. ve katçı G.E.'yi alarak odalarına gittim, kapıyı çaldım ses vermediler. Ben de 'İçerdesiniz kapıyı açın' dedim. 'Müsait değilseniz 5 dakika sizi beklerim' dedim. ve kapıyı hayatımda hiç görmediğim bir kız açtı. Ben ona 'Sen kimsin' dedim o da bana 'Sen kimsin' diye bağırdı. 'Bu otelin işletmecisiyim seni kim aldı' dedim odaya girdim. Birde baktım ki alkollü ortamda öğrenciler içki içiyorlar. Sinirlendim 'Size 5 dakika müsaade kediyi, köpeği ve arkadaşınızı çıkartın işinize gelmiyorsa hepiniz çıkın' dedim. Alanya'da bulunan Cumhuriyet Polis Karakolu'na gittik. Orada 'Otelde Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) girilmemiş tanımadığımız bir kişi var şikayetçiyim' dedim. Çünkü otellerde kimlik bildirim olduğunu biliyoruz onun için şikayette bulundum. Olay günü karakolda bana geldiler, 'Ağabey kusura bakma zaten bizim hırsızlıktan davamız var. Sen de şikayetçi olma bize 1 hafta müsaade et çıkalım' dedi. Ben de bunun üzerine davacı ve şikayetçi olmadım. Üzerinden 1 ay geçmesiyle birlikte tüm sosyal medyada kamera görüntülerini yayınladılar ve hem ben hem de Alanya olarak zor duruma düştük."

'DAVA AÇACAĞIM'

46 saniyelik videonun öncesi ve sonrasının kesildiğini savunan İsmail Ak, "Bu videonun öncesi de var sonrası da ama keserek paylaşmışlar. Zaten dava açacağım ve mahkemede videonun tamamını isteyeceğim. Odalarına halen el sürmedik. Gelsinler odanın halini içki şişelerini her şeyi görsünler. Sözleşmede 'otelde alkol alınması otelden çıkış sebebidir' diyor. Gençlere her zaman sahip çıkmaya çalışıyoruz. Benim de çocuklarım var. Sırf bu nedenle günlük 23 liraya konaklama, sabah ve akşam yemeği, elektrik, internet hizmeti veriyorum. Ben öğrenciler sorun yaşamasın diye okullar temmuz ayında açıldığında öğrencilerden para almayacağımı dahi söyledimö dedi.

'BUGÜNE KADAR KİMSENİN ODASINA BU ŞEKİLDE GİRMEDİM'

Sosyal medyada kendisi için linç kampanyası başlatıldığını, insanların yargısız infaz yaptığını söyleyen İsmail Ak, "Bu olaya biraz karşılıklı olarak bakın. Ben durduk yere odaya girmişim. 80 tane oda var. Kızların, erkeklerin odaları, diğer otelimde odalar var. Ben bu işi 5 yıldır yapıyorum, kimsenin odasına bu şekilde girmedim. Ama ben bunlara söyledim. Haziran ve temmuz aylarında tekrardan ilerletilmiş bir eğitim başlayacak. O dönem için ailemle konuştuğumda o insanlardan ben para istemedim. 'Bedava kalabilirsiniz, bu da benim size güzelliğim olsun' dedim. Turizmde 300-400 liraya gece başına kalan müşterilerden feragat ettim. Biz bu sene zaten turist almayacağız. Gelse de almayacağız. Zaten ekonomi olarak zor durumdayız. Bu bana ders oldu. Öğrencilere bu yol olsun, çocuklarımız ileride faydalı olsun diye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Ama yemin ediyorum ben bu insanlar hakkında hem maddi hem manevi dava açacağım. Gereken bütün yerlere avukatlarımla başvurduk. Bunlardan mahkemede maddi ve manevi tazminat alacağım. O parayı da burada gerçekten ihtiyacı olan çocuklara burs olarak vereceğim. Onların parasına ihtiyacım yok. Onlardan gelecek paraya da ihtiyacım yok. Yaptıkları insan olarak çok büyük bir karalama. İnsanları ne olur bilmeden yargılamayınö diye konuştu.

'FEVRİ OLARAK DAVRANDIM O KONUDA ÖZÜR DİLERİM'

Eşinin hamile olduğunu ve videonun yayınlanmasından beri sürekli telefonlarının gece gündüz çaldığını ve insanların bir şeyler öğrenmeye çalıştığını aktaran İsmail Ak, şunları söyledi:

"Ben onlara neden kızdım biliyor musunuz? Dedim ki 'Arkadaşlar burası benim otelim, benim kanunlarım' ama ben yüksek tansiyon hastasıyım fevri olarak davrandım o konuda özür dilerim ama oradaki görüntüyü görmüş olsaydınız o zaman onlara bana yapılanlardan daha fazla tepki gösterirdiniz. O videonun başını ve sonunu da koysunlar. Zaten yargı sürecinde isteyecekler onları. Bir insan durduk yere neden bağırsın?"

İsmail Ak ayrıca, odada kalan 3 kız öğrenci yurttan ayrıldıktan sonra boşalttıkları odadan bir şey almadığını, dava açacağı için de bir şeye dokunmadığını söyledi. İsmail Ak, odada öğrencilerden kalan içki şişeleri bulunduğunu da iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İsmail Ak'ın açıklaması

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),