DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 1518'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca 'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 34 bin 90 testten 4 bin 281'i pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1518'e, toplan iyileşen sayısı ise 5 bin 674'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 90 testten 4 bin 281'i pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, 875 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 674 olarak yer aldı.

'2 GÜCÜMÜZ VAR; TEDBİR, TEDAVİ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" mesajını paylaştı.

Haber: ANKARA,

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Seyhan Nehri'ne giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu

ADANA'da, Seyhan Nehri'ne giren Garip Aydın (28), akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen mahalleli ise çalışmaları yakından takip ederek 'sosyal mesafe' kuralına uymadı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 17060 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir arkadaşı ile birlikte Seyhan Nehri kıyısına gelen Garip Aydın, suya girdi. Aydın, bir süre sonra gözden kaybolurken, durumu fark eden arkadaşı polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Suda bir süre arama yapan ekipler, Aydın'a ulaşamayınca bölgeye sualtı polisleri çağrıldı. İki vatandaş da kayıkla, arama çalışmalarına destek verdi.

SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Olay yerine gelen Aydın'ın yakınları feryat ederken, mahalle sakinleri de sosyal mesafe kuralına uymayıp nehir kıyısına gelerek çalışmaları yakından izledi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kalabalık zaman zaman polis ekiplerince uyarıldı.

Ekiplerin Aydın'ı arama çalışmaları devam ediyor.