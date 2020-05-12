DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 23

26 dakika önce

Su tesisatçısı iki kardeşin alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde ayrı işyerlerinde su tesisatçısı olarak çalışan iki kardeş arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada Murat Güner, iddiaya göre av tüfeği ile ateş açan kardeşi M.G. tarafından öldürüldü.

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Su tesisatçısı iki kardeşin alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde ayrı işyerlerinde su tesisatçısı olarak çalışan iki kardeş arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada Murat Güner, iddiaya göre av tüfeği ile ateş açan kardeşi M.G. tarafından öldürüldü. Saçmaların isabet ettiği 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Kasaplar Mahallesinin Çardaklı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ayrı işyerlerinde su tesisatçısı olarak çalışan Murat Güner ile kardeşi M.G. arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine M.G., av tüfeğiyle ateş açtı. Murat Güner ile birlikte, çevrede bulunan iki kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir'deki hastanelere kaldırılırken, Murat Güner tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından M.G.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, -

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Besni'de otomobil devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi ile şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 45 EY 657 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ile otomobilde bulunan Ali Güzel (56), Ayvaz Güzel (32) ve Tayyar Güzel (37) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Ayvaz Güzel, ilk müdahale sonrası durumu ağır olduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kazaya karışan otomobil

İtfaiye ekiplerin çalışması

Polis ekiplerin önlem alması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA)

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Kamyonet devrilip otobüse çarptı: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildikten sonra halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen kamyonetten itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Batı Çevre Yolu üzerindeki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Hızlı olduğu öne sürülen Metehan Bostan yönetimindeki 46 LD 359 plakalı kamyonet, kavşakta kontrolden çıkıp devrildikten sonra Mustafa Bozkaya'nın kullandığı halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Bozkaya'nın yara almadan kurtulduğu kazada kamyonet hurdaya dönerken, içinde sıkışan sürücü Metehan Bostan'ı kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. Bu sırada olay yerine sürücünün babası gelerek ekiplerden oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Baba daha sonra kurtarma çalışmalarını görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. İtfaiye görevlilerinin araçtan çıkardığı kamyonet sürücüsü Bostan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin sürücüyü kurtarma çalışması

Sürücünün babasının gelmesi

Kurtarma çalışmalarını izlemesi

Gazetecilere hakaret edip saldırmaya çalışması

Sürücünün araçtan çıkarılması

Ambulansa konulması

Ambulansın gidişi

Kaza yerinden detay

Aracın düzeltilmesi

Çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kahramanmaraş'a giriş-çıkış yasağı kalktı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Kahramanmaraş'ta uygulanan seyahat kısıtlaması sonlandırıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 3 Nisan'da giriş-çıkışa kapatılan Kahramanmaraş'ta gelen tüm araçlar kontrol noktalarında durdurularak belge kontrolü yapılıyordu. Yasağın bu gece yarısı kalmasıyla birlikte şehre giriş-çıkışlar serbest olurken, polisler gelen araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kontrol noktasındaki araçlar

Polisin ehliyeti kontrol etmesi

Polisin araçları durdurması

Polisin ateş ölçmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İsmail Hakkı SEYMEN- Yasin KESKİN/BURSA, - BURSA'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokakta bulunan 1 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Konu ile ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Coronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak No: 95-1'de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir."

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 02:10 Kaynak: DHA


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