DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Hayvan otlatmaya gidip kaybolan kadın bulundu

DENİZLİ'de, hayvan otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Sultan Uzunel (65), evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta baygın halde bulundu. Geçici hafıza kaybı yaşadığı belirlenen Uzunel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarayköy ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Sultan Uzunel, dün akşam saatlerinde hayvan otlatmak için evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Uzunel'i bulmak için Jandarma AFAD ve AKUT ekiplerince ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Kayıp kadın, yaklaşık 24 saatlik arama çalışması sonrası evinden 15 kilometre uzaklıktaki Eskiyol mevkisinde baygın halde bulundu. Geçici hafıza kaybı yaşadığı belirtilen Uzunel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Uzunel'in ambulansa alınması

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Elektirik direğinde yaşamını yitirdi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde elektrikçi Mehmet Becerik (54), sondaj kuyusunun elektrik tellerini bağlamaya çalıştığı sırada, fenalaşıp direkte asılı kalarak hayatını kaybetti. Becerik'in akıma mı kapıldığı yoksa kalp krizinden mi öldüğü otopsi ile belli belirlenecek.

Olay, saat 18.30 sıralarında kırsal Karabağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova'da elektirikçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Becerik, oğlu Recep Becerik ile birlikte bir bahçede bulunan sondaj kuyusunun elektrik aksamını yapmaya gitti. İddiaya göre, Becerik elektriği direkten kestikten sonra sondaj kuyusunun elektrik telini bağlamak için demir direğe çıktı. Becerik burada çalışma yaptığı sırada, bir anda fenalaşarak demir direkte asılı kaldı. Aşağıda bekleyen oğlu ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir yandan da sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Becerik itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile direkten indirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Becerik'in öldüğü belirlendi.

OTOPSİ SONUCU ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEYECEK

Hayatını kaybeden Becerik'in ailesi olay yerine gelerek büyük şok yaşadı. AYDEM yetkilileri de olay yerine gelerek elektriğin kesik olup olmadığını kontrol etti. Direkten elektiriğin kesik olduğu belirtildi. Becerik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Talihsiz adamın ölüm nedeninin kalp krizi mi, yoksa elektrik çarpmasından mı olduğu yapılan otopsiden sonra belli olacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-Olay yerinden görüntü;

-Ambulanstan görüntü;

-Genel ve detay görüntü;

-Mehmet Becerik'in direkte asılı durumdaki fotoğrafı

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN

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Elazığ'da 2 grup arasında kavga: 2 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, - ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.