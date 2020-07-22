DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Kamyonla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (YENİDEN)

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde karşı şeride geçen kamyon, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kandıra Çakırcaali Mahallesi Kocabayramlar Sapağı mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden Samet Koyun (31) yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı kamyon karşı şeride geçerek, Serkan Barhan (37) yönetimindeki 34 BSM 420 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil paramparça olurken, kamyon ise yaklaşık 50 metre uzaklıktaki otobüs durağına çarptıktan sonra devrildi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Serkan Barhan ile eşi Duygu Barhan(33), oğlu Göktuğ Barhan (6) ve Tuğba Kılıç'ın (33) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Necla Barhan (55), Raşit Barhan (65) ve Berra Kılıç (2) ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Berra Kılıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazadan yaralanmadan kurtulan kamyon sürücüsü Samet Koyun, jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları Cenazelerin otomobilden çıkarılması Enkaza dönen otomobilden görüntüler Otomobilin vinç ile kaldırılması Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli),

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16 yaşındaki kayıp Eylem, polis gözetiminde tutulacak

Annesine gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve erkek arkadaşıyla birlikte Menemen'de bir parkta bulunan Eylem Hıdırtepe'nin, ailesine teslim edilmediği öğrenildi. Hıdırtepe'nin bu geceyi Menemen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri gözetiminde geçireceği, yarın ise mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis merkezinden görüntü

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu

DİYARBAKIR'da boş arazide hareketsiz halde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin İsmail Yaka'ya (29) ait olduğu tespit edildi.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi 500 Evler semtinde meydana geldi. Boş arazide harekesiz yatan bir kişi olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin İsmail Yaka'ya ait olduğu tespit edildi. Yaka'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerince Yaka'nın ölümü ile ilgili çalışma başlatıldı.