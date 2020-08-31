DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Makilik alanda başlayan yangın sitelere metreler kala söndürüldü

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitelere 100 metre kala yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde makilik alanda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 helikopter, 10 arazözün müdahale ettiği yangın, yazlık evlere 100 metre kala söndürüldü. Güçlükle söndürülen yangında toplam 5 hektar makilik alan kül oldu. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.