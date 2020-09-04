DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Sakarya'da işçilere saldırı iddiası yalanlandı

SAKARYA Valiliği'nden yapılan açıklamada mevsimlik Kürt işçilerinin darp edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kavganın fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşandığı belirtildi.

Bugün bazı sosyal medya hesapları ile sitelerde Kürt fındık işçilerine yönelik saldırı yaşandığı haberleri yer aldı. Olayın, Kürt fındık işçilerine yönelik bir saldırı olmadığı, Kocaali ilçesine bağlı Selahiye Mahallesi'nde hisseli bir fındık bahçesinde, fındık bahçesi sahipleri arasında yaşandığı belirlendi. 22 Ağustos tarihinde K.K., yanında fındık işçileriyle birlikte fındık topladığı sırada bahçeye gelen ve tarlada hisse ortağı olduğu iddia edilen H.Ş. beraberinde R.T.Ş ve E.G ile K.K'den işçileri alıp bahçeden çıkmasını istedi. K.K. fındık toplama sırasının kendisinde olduğunu belirterek, H.Ş. ile tartışmaya başladı. Sinirlenen H.Ş., K.K. ve tarlada fındık toplayan işçilere saldırmaya başladı. H.Ş. kullandığı otomobili, K.K. ve fındık işçilerinin üzerine sürdü. Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan H.Ş, R.T.Ş. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Valiliği konuyla ilgili açıklama yaparak, kavganın fındık bahçesi sahipleri arasında yaşandığını belirtti. Valilik açıklamasında, "Bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialara yer verilmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmada, 22 Ağustos tarihinde İlimiz Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı, olayın yargıya intikal ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tespit edilememiştir.ö ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaşanan kavga anından görüntü

HABER: SAKARYA,

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İzmit'te zincirleme kaza, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı

İZMİT'te, TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza saat 20.15 sıralarında, TEM Otoyolu Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan bir araçtan yola mazot dökülmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçların duramaması üzerine 28 araç ardı ardına çarpıştı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan 1 kişiye 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Yolcu otobüslerinde ve araçlarda bulunanlar aşağı inerek yolun ulaşıma açılmasını beklerken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri mazot dökülen bölgeye kum döktü. Kaza yapan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılmaya başlandı. Yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Kaza bölgesinden detaylar-Çarpışan araçlardan görüntüler

Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ,

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SİNOP'TA 1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (4)

Çorum ve Sinop arasında kalan ormanlık alanda süren yangın dolayısıyla yaklaşık yüz kişinin yaşadığı Sinop'un Yalmansaray köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangınla ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada alevlere Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, " Orman Genel Müdürlüğü'nce sevk edilen 47 arazöz, 15 su tankı, 6 dozer, 32 arazi pickup, 6 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 1 Eksvatör, 5 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilmektedir. 30 Orman Muhafaza Memuru ve 150 yangın söndürme işçisi ile yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir.Yangının ilimiz Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyüne sıçraması ihtimaline karşı köy tahliye edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etmek için ilimize gelmiş bulunmaktadır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yangın detayları

Haber: Deniz ÖZEN SİNOP/ DHA

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Akraba aileler kavga etti: 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde eski Urfa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akraba Güneş ve Geldi aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan kardeş olan Mehmetçik ve Sinan Geldi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri iki aile arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kavga eden grupYerde bulunan yaralılarVatandaşların yaralılara müdahale etmesiToplanan vatandaşlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi vücuda aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kavgada yaranan kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kavgaya karıştıkları belirlenen bazı şüphelileri gözaltına aldı.