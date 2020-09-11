DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23

Suriye'den bombalı eylem için gelen teröristler tutuklandıSURİYE'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalanan PKK'lı 2 terörist, tutuklandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

Suriye'den bombalı eylem için gelen teröristler tutuklandı

SURİYE'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalanan PKK'lı 2 terörist, tutuklandı.

MİT ve jandarma ekipleri, Suriye uyruklu PKK'lı 2 teröristin büyükşehirlerde bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldiğini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, teröristlerin Suriye uyruklu Hasan El A.'nın evinde kaldığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, salı gecesi eve operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu teröristler Salih Muhammed (19) ve Abdulaziz Recep (35), 2 sırt çantasında 15 kilo plastik patlayıcı, 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı ve 4 pil ile birlikte yakalandı. Teröristler ile onu gizleyen Suriye uyruklu Hasan El A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan El A. serbest bırakılırken, Salih Muhammed ve Abdulaziz Recep 'PKK-KCK/YPG-PYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

MARDİN,

===========================

Düziçi'nde orman yangını

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Nacar Yaylası yakınlarında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

İlçenin yaklaşık 30 kilometre uzağındaki Yenifarsak köya Nacar Yaylası kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle havadan, arzöz, su tankerleri ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilirken, söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.

Türkiye, Suriye, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 21:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti         
14:52
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi         
14:14
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi         
13:47
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak         
13:15
Toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerekiyor Toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerekiyor         
12:55
Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı         
12:29
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi         
10:59
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
"Asya Kaplanı" olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi         
10:36
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere düştü MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere düştü         
10:06
Bakan Pakdemirli: Üreticilerin hesaplarına 20 milyon TL 'kuru üzüm' bedeli yatırıldı Bakan Pakdemirli: Üreticilerin hesaplarına 20 milyon TL 'kuru üzüm' bedeli yatırıldı         
10:06
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Bursa'da 14 erkeği Bursa'da 14 erkeği "jigolo" yapma vaadiyle kandırıp 250 bin lira toplayan çete çökertildi         
09:24
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi         
09:02
Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak         
08:41
Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar         
08:10
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 03:56:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei