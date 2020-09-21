DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltıSAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 Irak uyruklu gözaltına alındı.
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 Irak uyruklu gözaltına alındı. Operasyon anı, polis kamerasınca aneban kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü destekli olarak bu sabah İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 Iraklı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Son Dakika Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız