DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23

Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Uçaner (50), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Uçaner (50), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Yeşillik Caddesi D-300 karayolu üzerinde meydana geldi.  Ali C. (56) yönetimindeki 07 BLH 28 plakalı otomobil seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Uçaner'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cengiz Uçaner metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinin ardından Cengiz Uçaner Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Cengiz Uçaner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücü Ali C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla, ilgili soruşturma sürüyor.

Karabağlar, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 02:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

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