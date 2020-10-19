DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Mersin'de meyve sebze halinde çıkan yangın kontrol altına alındı

MERSİN Toptancı ve Sebze-Meyve Hal Kompleksi'nde çıkan yangında 3 narenciye deposu zarar gördü.

Yangın, 19.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki Toptancı ve Sebze-Meyve Hal Kompleksi'nde bulanan narenciye depolarında henüz bilinmeyen bir nedenl yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen çok sayıdaki itfiye ekibi, 3 depoyu saran yangına tazyikli ve köpüklü sularla müdahale etti. Yangın, daha da büyümeden itfaiye erlerince yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Soğut çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatan uzman itfaiye erleri, yakındaki inşaatta yapılan kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımın, plastik kasalara sıçraması sonucu başladığından şüpheleniyor.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.