DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Plakasına maske takan motosiklet sürücüsü polislerden kaçamadı

DÜZCE'de, motosikletinin plakasının tespit edilmemesi için plakaya maske takan Yahya Çetindağ, polisin "durö ihtarına uymadı. Polis durdurduğu motosikletin sürücüsüne ehliyetinin olmaması, plakasını kapatması ve polisin ihtarına uymaması nedeniyle 3 bin 266 lira ceza kesildi.

Olay öğle saatlerinde, Düzce Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasında maske takılı olan motosikletin sürücüsünü "durö ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Motosikletli polisler, motosikleti durdurdu. Polis ekipleri, 81 ABC 866 plakalı motosikletin sürücüsü Yahya Çetindağ'a ehliyetinin olmaması, plakayı okunmayacak şekilde kapatması ve dur ihtarına uymaması nedeniyle 3 bin 266 lira ceza kesti. Motosiklet trafikten men edildi.