DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

4 yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde dikildi

ERZURUM'un Horasan ilçesinde ailesi tarlada çalışarken çevrede oynayan İsmail Demir (4), sağ konulu patoza kaptırdı. Talihsiz soçuğun kopan sağ kolu, Kayseri Şehir Hastanesi'nde 4 saat süren başarılı ameliyatla yerine dikildi.

Olay, 1 hafta önce Horasan ilçesi Kadıcılar Köyünde meydana geldi. İsmail Demir, ailesi tarlada çalıştığı sırada oyun oynamaya başladı. Patozla oynayan İsmail, sağ kolunu kaptırdı. Sağ kolu dirsek hizasından kopan İsmail, ailesi tarafından Erzurum Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar mikro cerrahi uzmanlarının bulunduğu Kayseri Şehir Hastanesi ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulansla uçak ile İsmail, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kayseri'deki hastaneye getirilen İsmail, anestezi doktoru Önder Kurku tarafından ameliyata hazırlandı.

Ailesinden alınan onay ile el cerrahi uzmanları Op. Dr. Mehmet Çavuş, Op. Dr. Ali Eray Günay ve Op. Dr. Sait Dalyan'ın bulunduğu ekibin 4 saatlik operasyonu sonrasında İsmail'in kopan kolu yerine dikildi. Mikro cerrahi yöntemleri ile atardamar, toplar damar, sinir, kas tamirleri ve kemik tespiti yapılan İsmail, bugün kolunu kullanmaya başladı.

'AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ'

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çavuş, "Hasta yaklaşık sevkler ve transferler sonucu bize 11'inci saatte geldi. Ama yaşı küçük ve başka da bir şansı olmadığı için biz yine de tüm riskleri göze alarak çocuğumuzu ameliyata aldık. Çok şükür bir sorun da yaşamadık. Ameliyat oldukça başarılı geçti. Teknik olarak çok zor bir işlem olmasa da hastanın hayatıyla ilgili ciddi bir risk söz konusuydu. Fakat hastanın çocuk ve yaşının da çok küçük olması nedeniyle biz bu riski de göze alıp hastayı kabul ettikö diye konuştu.

'4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTA BÖYLE YARALANMALAR NADİR GÖRÜLÜR'

Operasyon hakkında bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Eray Günay ise, "Bu tür vakalarda kopan ekstremitenin nakli çok önemli. Onun bize transfer kısmı, soğukta korunarak özel kalıplar içerisinde bize getirildi. O sayede dikebildik kolu. Yoksa bu imkanlar olmasa dikmek mümkün olmayabilirdi. Şu anda yaralanmanın üzerinden 1 hafta geçti kolun durumu da hastanın durumu da çok iyi durumda. Çocuk 4 yaşında bu yaşlarda böyle yaralanmalar nadir görülür. Pandemi döneminde de böyle bir işlemi gerçekleştirip çocuğumuzu sağlığına kavuşturabildiğimiz için gururluyuzö ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUMUN KOPAN KOLU YERİNE DİKİLDİ'

İsmail'in babası Mehmet Selim Demir ise tarlada ailesi ile birlikte harman makinesinde çalıştıklarını anlatarak, "Çocuğun nasıl geldiğini fark etmedik. İsmail, 'Başım döndü düştüm' dedi. Harman makinesinin kayışına kolunu kaptırmış. İlk önce Erzurum Devlet Hastanesi'ne geldik. Burada doktorlar Kayseri Şehir Hastanesi ile görüştüler. Ameliyatı yapacaklarını söylediler. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği uçak ambulans ile Kayseri'ye sevk edildik. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. 11 saat süren bekleyişten sonra zor bir ameliyatla çocuğumun kopan kolu yerine dikildi. Çok şükür rabbime bir hafta sonra İsmail kolunu kullanabilir, yemek yiyebilir hale geldi. Önce Allah sonra doktorlarımızın ve ekibinin gayreti sonrasında oğlumun kolu kurtarıldı" dedi.