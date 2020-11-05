DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

SANIK AVUKATI: ZEHRA VE KORHAN'IN YAŞADIĞINA İLİŞKİN İHBARLAR GELİYOR

Çifte cinayet duruşmasında sürpriz 2 tanık (2)

Isparta'da 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'i öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapsi istenen Ali Aydıner'in tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşması, sürpriz görgü tanıklarının dinlenmesi için ertelenirken, sanık avukatı Gökhan Çetinkaya, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Zehra ve Korhan'ın yaşadığı yönünde derin şüpheleri olduğunu söyledi. Gökhan Çetinkaya, "Sosyal medya ve diğer kanallardan bize ihbarlar geliyordu. Bunun üzerine müvekkilim Ali Aydıner'in yakınları ile araştırıldı. Bu konuda 1 tanık var. Bu tanığın bilgisine başvurulması gerektiğine dair bir durum oluştu. 1. Ağır Ceza Mahkemesi bizim bu tanığımızın dinlenmesi gerektiğine hükmetti. Biz o tanığın dinlendikten sonra dosyanın daha aydınlığa kavuşacağına inanıyoruz. Ayrıca yine başka bir tanık, sanık Ali Aydıner ve kayıp Korhan Taştekin'in eski eşi Özlem Singeç ile ilgili elinde bir SD kart olduğu yönünde beyanda bulundu. Bu konuyla ilgili de mahkeme bir araştırma yapma gereği hissetti. Bundan dolayı duruşma ertelendi" dedi.