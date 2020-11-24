DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23

24.11.2020 17:04
DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

Bakan Kurum: Elazığ'da 2 bin 500 konut teslime hazırÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden konutları yerinde inceledi.

Bakan Kurum: Elazığ'da 2 bin 500 konut teslime hazır

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden konutları yerinde inceledi. Depremden sonra Elazığ'da 19 bin 500 konut inşa ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık ve teslime hazır hale getirdik. Yıl sonuna kadar da 8 bin konutu bitirip etaplar halinde de diğer konutları bitirmek suretiyle teslim ediyor olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden konutları yerinde incelemek üzere Elazığ'a geldi. Akçakiraz, Yazıkonak, Karşıyaka, Çatalçeşme, Aksaray ve Bizmişen mahallerindeki TOKİ konutlarını inceleyen Bakan Kurum, 2 bin 500 konutun teslimata hazır olduğunu söyledi.

'8 BİN KONUT YIL SONUNA KADAR BİTMİŞ OLACAK'Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında Elazığ ve Malatya için seferber olduklarını belirten Bakan Kurum, bugün de İzmir için tüm Türkiye'nin tek yürek olarak İzmir'in yaralarını sarmak için gayret içerisine girdiğini söyledi. Vatandaşlara 1 yıl bitmeden konutları etaplar halinde teslim edecekleri sözünü verdiğini hatırlatan Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'nın yaşam kalitesini yükseltecek adımları attıklarını ifade etti. Depremden sonra Elazığ'da 19 bin 500 konut inşa ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, bunun 2 bin 500'ünün teslime hazır hale geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Biz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefiyle yola çıktık ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elazığımızda Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi. Hem Elazığ'da hem Malatya'da hissedilen deprem çerçevesinde hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık ve Elazığ için seferber olduk. Dün Elazığ için seferber olmuştuk, bugün de İzmir'imiz için tüm Türkiye tek yürek olmak suretiyle İzmirimizin yaralarını sarabilmek için hep birlikte var gücümüzle yapılması gereken tüm çalışmaları yapma gayreti içerisine girdik. O gün vatandaşlarımıza burada şu sözü vermiştik, 1 yıl bitmeden konutlarımızı etaplar halinde teslim edeceğiz ve inşallah sağlam, güvenli, her türlü sosyal altyapısı ve donatısı olan projelerimizi de vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle Elazığımızdaki, Malatyamızdaki yaşam kalitesini yükseltecek adımları atacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün bu sözleri tutmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. O gün enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın, annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin bugün sağlam evlerindeki mutluluklarına şahit oluyoruz. Şu an itibariyle başlatmış olduğumuz, Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500 konutunu tamamladık ve teslime hazır hale getirdik. Yılsonuna kadar 8 bin konutu bitireceğimizi ve etaplar halinde de diğer konutları bitirmek suretiyle Elazığ'ın tarihinin Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Etaplar halinde, okullarıyla, camileriyle, yeşil alanlarıyla, oyun alanlarıyla Elazığ ve Malatya'daki konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."'İZMİR İÇİN KONUTLAR BİR YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK'

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında tüm Türkiye'nin İzmir'in yanında olduğunu kaydeden bakan Kurum, İzmirlilere de bir yıl içerisinde konutlarının teslim edileceğini söyledi. İzmirli vatandaşların uygun şartlarda ödeyebilmesi için konut fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirim yapıldığını ifade eden Murat Kurum, "30 Ekim tarihinde İzmirimizde meydana gelen deprem sebebiyle de tüm Türkiyemiz bugün İzmirimizin yanında oldu. Orada da Elazığ'da, Malatya'da, Van'da, Bingöl'de ne yaptıysak, buradaki projelerimizin aynısını yine İzmirli kardeşlerimize yapmak için seferber olduk ve orada da bir yıl içerisinde inşallah konutlarımızı veriyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız burada vatandaşlarımızın uygun şartlarda ödeyebilmesi adına konut fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirimler yaptı ve bu müjdeyi vatandaşlarımızla paylaştılar. Bu çerçevede inşallah 2 yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizle AFAD'tan hak sahibi olan vatandaşlarımız, ödemelerini yapıyor olacaklar. Artık daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir şekilde konutlarımızda yaşıyor olacaklar. Ben konutlarımızın, sosyal donatılarımızın, okullarımızın, camilerimizin Elazığımıza, Malatyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Murat Kurum, Elazığ, Bakan, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika


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