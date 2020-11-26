Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede

26.11.2020 15:58
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Suriye'nin Haseke-Daşişa bölgesinde, DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ve örgüt üyelerine ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M.'nin Afyonkarahisar'da ikamet ettiği tespit edildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında yaptıkları eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.


Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede

Terör, Afyon, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika


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