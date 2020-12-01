DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23
01.12.2020 22:53
Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldıTÜRKİYE genelinde yeni alınan koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla birlikte saat 21.00'de sokağa çıkma yasağı başladı.
Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı
TÜRKİYE genelinde yeni alınan koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla birlikte saat 21.00'de sokağa çıkma yasağı başladı. Trabzonda vatandaşlar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koranavirüsle mücadele kapsamında bugün itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Trabzon'da vatandaşlar evlerine çekildi. Trabzon'un en işlek caddeleri ve sokakları saat 21.00'den sonra boş kaldı. Sokakta güvenlik görevlileri ve belediye çalışanları dışında kimse kalmadı.
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