DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23

05.12.2020 18:24
DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

Başkan Soyer'in danışmanı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralıİZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basın danışmanlarından Ali Kıvanç Ege'nin kullandığı otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişiden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Başkan Soyer'in danışmanı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basın danışmanlarından Ali Kıvanç Ege'nin kullandığı otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişiden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Kaza, geçen perşembe, saat 22.15 sıralarında, Seferihisar Yolu'nun Ulamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basın danışmanlarından Ali Kıvanç Ege'nin kullandığı 35 SEV 06 otomobil, Serkan Polat Kesici (16) yönetimindeki 35 AD 7318 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklette her ikisi de kasksız sürücü Kesici ve yanında bulunan Suphi Güneş (24) yola savruldu. Serkan Polat Kesici yaşamını yitirirken, ağır yaralanan arkadaşı Suphi Güneş ise hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Kıvanç Ege, emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza sonrası ifadesine başvurulan Suphi Güneş'in, "Arkamızdan bir araç uzun ışık yaktı. Kenara çekildik ancak arkadan çarptı" dediği öğrenildi.GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTIİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basın danışmanlarından Ali Kıvanç Ege'nin otomobiliyle çarptığı motosikletteki 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kazayla ilgili görgü tanıkları, olayı anlattı. Kaza sesini duyduktan sonra evden çıktığını ifade eden Ali Çelik, "İşten gelmiştim. Bir ses geldi. Çıktım, kazanın olduğu yere gittim. Motosikleti kullanan kişinin ölen Serkan Kesici olduğunu söylediler. Serkan'ın yerde yattığını gördüm. Annesi ve babası geldi. Olay yerinin yakınında bulunan otobüs durağına yakın bir araba gördüm. Arabanın sağ lastiği kopmuştu. Ama sürücüyü görmedim. Olay yerinde Serkan'ın arkadaşı Suphi Güneş vardı. Onu, kaza yerinden uzaklaştırmaya çalıştım. Ancak gitmedi. Çok kötü bir olaydı. O anları anlatmak çok zor. Çok üzgünüm" dedi.AYNI YOLDA İLK KAZA DEĞİLBir diğer vatandaş Latif Salman ise, "Ben kaza alanına gittiğimde araba olay yerinden çekiliyordu. Bu yoldan kaynaklı çok fazla kaza oluyor. Yaklaşık 6-7 ay önce, ağabeyim aynı yolda kaza yaptı. Daha önce bizim beslediğimiz ineğimize yolda araba çarpmıştı. 2 yıl öncede akrabamız yine bu yolda geçirdiği kaza yüzünden hayatını kaybetti. Bu yolda sürekli kazalar oluyor. Arabalar, ışık olmadığı için çok süratli geçiyorlar. Trafik ışığına ihtiyacımız var. Bir önlem alınması gerekiyor" dedi.Yaşanan kazayı sabah saatlerinde duyduğunu söyleyen Durmuş Göl de, "Gece yatıyordum. Sabahleyin kalktığımda komşularımdan kaza olduğunu öğrendim. Kaza yapan motosikletli çocuklardan birinin öldüğünü birinin ise ağır yaralı olduğunu duydum" dedi.

Öte yandan, perşembe gecesi gerçekleşen kazada iki gencin kullandığı motosiklet, yolun kenarına savrularak parçalara ayrıldı. Yaşanan kazanın ardından olay yerinde tekerlek, dikiz aynası gibi parçalar kaldığı ve kan izinin hala kaldığı görüldü.

Ali Kıvanç, Kaza, Ege, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika


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