DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23

14.12.2020 16:21
DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

FİNİKE'DE FIRTINA VE YAĞIŞ ETKİLİ OLDUAntalya ve ilçelerinde iki gündür devam eden yağışlar Finike'de de etkili oldu.

FİNİKE'DE FIRTINA VE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Antalya ve ilçelerinde iki gündür devam eden yağışlar Finike'de de etkili oldu. Finike Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiyle göre 13- 14 Aralık tarihlerinde metrekareye toplam 151,5 kilogram yağış düştü. Zaman zaman şiddetini arttıran fırtına sırasında denizde yaşanan gelgitler nedeniyle su seviyesi yükseldi ve limana taştı. Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar deniz kenarındaki istinat duvarlarını aşarak yola savruldu. İlçe merkeziden denize akan Akçay ve Karaçay derelerinin su seviyesi ise dalgaların suyu geri tepmesi sonucu yükselerek taşma noktasına geldi.

Yaz döneminde derelerin şu taşkınları riskine karşı temizlendiğini aktaran DSİ yetkilileri, suyun akışını etkileyecek herhangi bir tıkanıklık olmadığını ancak fırtına nedeniyle denize akan suyun geri teptiğini ve bu nedenle su seviyesinin yükseldiğini söyledi.Yoğun yağışlar ve fırtına, sera ve portakal üreticilerini de tedirgin etti. Bazı bölgelerde portakal ve nar bahçeleri sular altına kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ekipleri üreticilerin ihbarı üzerine taşkın riskine karşı yapılan su kesiklerini temizleme çalışması başlattı.

Meteoroloji, Fırtına, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika


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