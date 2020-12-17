DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23

17.12.2020 16:56
DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

Kömürcüye dolandırıcılık suçlaması: 1 ton kömür için 10 yıl sonra 220 bin liralık icra geldiKONYA'da 1998-2011 yılları arasında sattığı kömürlerin senetlerini müşterileri adına yeniden düzenleyip, icra işlemi başlattığı iddiası üzerine 2 ay önce 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanan Ünal K.

Kömürcüye dolandırıcılık suçlaması: 1 ton kömür için 10 yıl sonra 220 bin liralık icra geldi

KONYA'da 1998-2011 yılları arasında sattığı kömürlerin senetlerini müşterileri adına yeniden düzenleyip, icra işlemi başlattığı iddiası üzerine 2 ay önce 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanan Ünal K.'nin (48) 20 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen mağdurlardan Ali Ekentok,  2005 yılında babasına aldıkları 1 ton kömür için 10 yıl sonra kendilerine 220 bin liralık icra geldiğini, borcu ödemek için evini satmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesi'nde yaşayan Ünal K., 1998 -2011 yılları arasında kömür satışı yaptı. İddiaya göre senet karşılığı sattığı kömürlerin parasını almasına rağmen bazı müşterileri adına sahte senet düzenledi. Bazı müşterinin senetlerini ise geri vermedi.

Yine iddiaya göre senetleri, üzerlerinde değişiklik yaparak, icraya koydu. Daha önce dolandırıcılık suçundan kısa süre cezaevinde tutuklu kalan Ünal K., bir mağdurun şikayeti üzerine 2 ay önce yeniden aynı suçtan tutuklandı. Durumdan haberdar olan mağdurlar da şikayetçi oldu.

Ünal K.'nin 650 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını öne süren Ali Ekentok, "Ünal K.'yi 1998 yılından beri, 20 yıldır tanıyorum. İlk başta fayans işi yapıyordu. Bu işi 1 yıl yaptıktan sonra halamın oğluyla birlikte kömür satmaya başladı. Bizi tanıdığı için, 'Babana kömür verelim' dedi. 2005 yılında bir ton kömür aldık. 10 yıl sonra, bir ton kömür 220 bin lira borç oldu. Biz çok uğraştık ama başa çıkamadık. Borcu ödemek için evim satıldı" dedi.

DOLANDIRDIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAMAYA KALKMIŞMağdurlardan Bayram Alan, Ünal K.'nin kendisini bıçakla yaralamaya kalktığını iddia ederek, "Ünal K. ile yolda karşılaşmıştık. Bana bıçakla saldırmaya kaldı. Bıçağı bana salladı. Bıçağı havada kaptım. Yanındaki biri de arkadan kollarımı tuttu. Baktım kurtulamıyorum elini bıçakla kesince beni bıraktı. Ayağa nasıl kalktım hatırlamıyorum, birbirimize girdik. O anda da gözüne bıçak denk geldi. Kendimi savunmasaydım beni öldürüyorduö diye konuştu.

'OLMAYAN BORCU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ'Kömür aldıktan yıllar sonra evine 3 bin dolar borcu olduğu yönünde tebligat geldiğini belirten Melehat Toğrul, "2013 yılında 3 bin 500 liralık borç geldi. Biz borcu ödedik ancak bu yıl 3 bin dolarlık bir tebligat daha geldi. Olmayan borcu ödüyoruz şu andaö dedi.

2007 yılında aldığı kömür yüzünden maaşına haciz koyulduğunu söyleyen mağdur Bülent Kaynak, "Biz buna güvendik. Borçları ödedikten sonra birkaç defa senetleri almaya gittim, fakat en sonunda bana 'Abi ben senetleri yırttım bana güvenmiyor musun?' deyince bıraktım. Aradan yıllar sonra maaşıma 3 bin dolar borç için haciz koydurdu. 8 ayda borç, ödeyemeyeceğim duruma geldi. Ben bu parayı ödeyemem dedim, maaşımda kesinti oldu daha sonra da işsiz kaldım" diye konuştu.

Dolandırıcılık, Kömür, Borç, İcra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika


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