DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Polisin kumar oynayan şüphelileri çatıda kovaladığı baskın anbean kaydedildi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynandığı tespit edilen derneğe baskın düzenleyen polis, 8 şüpheliyi başka binaların çatısında kaçmaya çalıştığı sırada nefes kesen kovalamacayla yakaladı.

Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan polis baskını anbean kaydedildi. Dernekteki kumar oynandığı ihbarını yapan kişinin ise 2 kardeşinin yakalanan şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan Artvin Hopalılar Derneği'nde kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği ve Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti. Ekipler kapıyı çalmasına rağmen içeridekiler kapıyı açmadı. İçeriden gelen sesler üzerine ekipler, derneğin bulunduğu sokak ve arka sokağında güvenlik önlemi aldı.

BİNALARIN ÇATILARINDA YAKALANDILARBazı şüphelilerin, binanın çatısına çıkarak, yan evlerin çatısına atladığı görüldü. Bunun üzerine benzerine film sahnelerinde rastlanılan kovalamaca yaşandı. Ekipler başka binanın çatısına çıkarak, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bir şüpheli, sokakta bulunan başka birine ait balkonda saklandığı sırada yakalandı. Diğer 5 şüpheli ise binaların çatısında kaçtığı sırada polis ekipleri ile yaşanan nefes kesen kovalama sonucu yakalandı.KAMERALARLA DERNEĞİN ÇEVRESİNİ İZLEDİKLERİ BELİRLENDİKumar oynatılan derneğe giren ekipler, şüphelilerin binanın çevresine kurduğu güvenlik kameralarıyla dışarıyı izlediklerini tespit etti. Kimlikleri Ümit Ö. (39), Cihan A. (38), Selami A. (40), Cemallettin Y. (54), Yunus Emre O. (26), Aykut A. (58), Serkan M. (42) ve Ceyhan A. (40) olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alınarak, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 TL ceza uygulandı. Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.AĞABEYLERİ İHBAR ETMİŞÖte yandan dernekte kumar oynandığı ihbarını, içeride akrabalarının kumar oynadığını öne süren C.A.'nın yaptığı ortaya çıktı. Gazetecilere konuşan Aslan, "Kardeşlerimin bana borcu vardı. Ondan ihbar ettim. İçeride benim 2 öz kardeşim var. Bunlar kumar oynarsa her gece polislere ihbar edeceğimö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis ekiplerinin çatıdan dernek binasına girmesinden görüntüler-Çatıdan atlayan şüphelinin komşu evin balkonunda yakalanması-Ekiplerin merdivenden derneğe çıkışı-Ekiplerin şüphelilerin kovalamasından görüntüler-Şüphelilerin gözaltına alınıp, ekip otosuna bindirilmesi-Bir kişinin evinin balkonuna giren şüpheliyi polise ihbar etmesi-Derneğin içerisinden detay görüntüler-Polis ekiplerinin aramalarından görüntüler-Anons (Huzeyfe Özdemir)

Haber: Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, - Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM/BURSA,

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oturan yeğeni Ahmet Erdoğan (73) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rahmetli ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Ahmet Erdoğan, solunum cihazına bağlandı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Erdoğan'ın cenazesinin memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından, "Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi isminin hürmetine şifa versinö diye paylaşımda bulundu.

CENAZE HASTANEDEN ALINDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın koronavirüs tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat etmesinin ardından, Kocaeli'de yaşayan akrabaları ve kent protokolü hastaneye geldi. Rize'nin Güneysu ilçesinde defnedilecek cenaze, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze aracına konularak Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru yola çıktı. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, sabah 05.20'de havalanacak olan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile Trabzon'a, buradan da defnedileceği Rize'nin Güneysu ilçesine götürülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hastane önündeki kalabalık-Cenaze aracının hastaneden çıkışı-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Durdurdukları araçtaki 2 kişiyi darbedip kaçtılar ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Ereğli Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ö. ve Çağlar Ö. husumetli oldukları Erkan D. ile Barış B.'nin bulunduğu aracı durdurdu. İki taraf arasında çıkan, sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada, Erkan D. ve Barış B. yaralanırken, Ramazan Ö. ile Çağlar Ö. kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erkan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Olay yeri -Ambulansa alınan yaralılar -Polis ekipleri -Ambulansların ayrılması -Devlet hastanesinden genel görüntüsü

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüphelilerden Oğulcan Y.'nin kısa süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilirken, diğer şüpheli Mustafa K.'nin üzerinden 100 bin liraya yakın para çıktı.

Olay Melikgazi ilçesi Eski Sanayi Mahallesi 1'inci Caddede meydana geldi. İddiaya göre Mustafa K. ile Oğulcan Y., 07 TZ 258 plakalı otomobille seyir halinde iken kısıtlama uygulaması yapan polisin 'dur' ihtarına uymadı. Şüpheliler, otomobille Eski Sanayi Mahallesi'nin ara sokaklarına kaçtı. Yaşanan kovalamacada şüphelilerin kullandığı araç 61'inci Sokak'ta polis aracına çarptı. Aracı bırakıp, yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Oğulcan Y. saklanmak için girdiği kamyonetin altında yakalandı. Kısa süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Oğulcan Y.'ye polise direnmesi üzerine kelepçe takıldı. Kaçan diğer şüpheli Mustafa K. ise 13'üncü Sokak'ta, üzerinde 100 bin liraya yakın para ile devriye gezen polislerce yakalandı. Her iki şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Polisin kaçan şüphelilerden birini araç altında yakalaması-Şüpheli Oğulcan'ın kelepçelenmesi-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi-Olay yerinden genel ve detay görüntü-Polisin kamyonet altında ve üstünde arama yapması

-Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ - Kamera: Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ,

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Polisten 7 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan çocuklar, babaları çalışmadığı için kardeşleri Musa Buğdaycı'nın (7) doğum gününü kutlayamadıklarını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaş pasta alarak gittikleri Buğdaycı ailesinin evinde, Musa'nın doğum gününü kutladı.

Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi Tarancı Sokak'ta oturan Buğdaycı ailesinin çocukları, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, babalarının çalışmadığını, maddi imkanları olmadığı için de kardeşleri Musa'nın doğum gününü kutlayamayacaklarını söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaş pasta alarak ailenin kapısını çaldı. Karşısında polisleri ve ellerindeki yaş pastayı görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Musa, daha sonra pastanın üzerindeki mumları üfledi. Musa'nın mutluluğu gözlerinden okunurken, Buğdaycı ailesi polis ekiplerine teşekkür etti.