DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Otomobil çaya uçtu; uzman çavuş, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde dün gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Habur Çayı'na yuvarlanarak ters döndü. Sabah saatlerinde fark edilen kazada sürücü uzman çavuş Serhat Ünal , eşi Gülay ve 3 yaşındaki erkek çocuklarınin boğularak hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Mersin'de geçirdikleri izin sonrası görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine, eşi Gülay ve 3 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuklarıyla birlikte 33 D 3837 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Uzman Çavuş Serhat Ünal, ilçeye bağlı Taşarası köyünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce yuvarlanan araç, Habur Çayı'nda ters dönerek durdu. Geç saat olması nedeniyle fark edilmeyen kazada Ünal, eşi Gülay ve adı öğrenilemeyen erkek çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Habur Çayı'nda bir otomobilin olduğunu gören sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Otomobilden çıkarılan 3 cansız beden otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÜNAL AİLESİ, CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN GAZİANTEP'E UĞURLANDIBeytüşşebap ilçesinde dün gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin yuvarlanıp ters dönerek durduğu Habur Çayı'nda boğularak yaşamını yitiren Uzman Çavuş Serhat Ünal ile eşi Gülay ve çocukları 3 yaşındaki Adil Efe için Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ ve Uzman Çavuş Serhat Ünal'ın silah arkadaşları katıldı. Kaymakam Meşeli ve Belediye Başkanı Habip Aşan'ın yaptığı konuşmanın ardından dua okundu. Ünal ailesinin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle belediyeye ait cenaze aracı ile memleketleri Gaziantep'e doğru yola çıktı.

Öte yandan Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaza ile geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ev hapsindeki genç, kafasından silahla vurularak yaralandı

ADANA'da işlediği bir suçtan dolayı ev hapsi cezasına çarptırılan Doğan U. (19), evine gelen F.Y. isimli şüpheli tarafından başına silahla ateş edilerek yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Doğan U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis, çalışma başlattı.

Olay, Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı ev hapsi cezası alan Doğan U.'nun evine F.Y. geldi. İddiaya göre, ikili burada bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y., cebinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Doğan U.'yu başından yaraladı ve kaçtı. Tabanca sesini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan Doğan U.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Talihsiz genç daha sonra ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Doğan U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ağrı, Başkan Sayan'a sahip çıktı

İSVİÇRE'de yaşayan HDP'li Abdülkadir Aktürk'ün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef alan video görüntüsüne Ağrılılar tepki gösterdi. Belediye Başkanı Savcı Sayan'a destek veren vatandaşlar, çirkin saldırıyı kınadıklarını söyledi.

HDP'li Abdülkadir Aktürk'ün videolu mesaj yayınlayarak, süikast çağrısında bulunduğu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hemşehrilerinden destek geldi. Ağrı Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri Başkan Sayan'a yönelik açıklamaları kınadıklarını bildirdi. Ortak basın açıklamasını okuyan Meclis Üyesi Mehmet Alparslan, "Bir ilin iradesi ve tüm Türkiye'nin kabul ettiği kıymetli bir şahsiyet olan Savcı Sayan'a yapılan bu çirkin saldırı ve şiddet eğilimli açıklamalara cevabı misliyle verilmiştir. Sözlü olarak, eleştiri sınırları dışında kalan, alçakça ve ahlaksızca konuşmalarda bulunan bu zevatın söylemlerinin hiçbir kürt vatandaşını temsil etmediği açıkça görülmektedir. Bu yakışıksız paylaşımın sahibinin bir halkı temsil edercesine kendine yüklediği vasfın adilikten başka bir şey olmadığı da herkes tarafından kabul edilmiştir. Vatan hainlerine karşı duruşunu hiçbir zaman bozmayan ve bazı kesimlerce kabul görmeyen bu dik duruş kendini bilmez zevatların havlamasına neden olmaktadır. Ancak bilinsin ki Savcı Sayan'a atılmaya cüret edilecek en ufak bir taş Ağrı halkına yapılacak bir saldırıdır. Ağrı Belediye Meclisi olarak bu zevatı şiddetle kınadığımızı, Ağrı'nın iradesi Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın daima yanında, karşısında olanlarında en başta karşılarında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.

SAYAN'A GENÇLERDEN DESTEK GELDİBelediye Başkanı Savcı Sayan'a Ağrılı gençlerden de destek geldi. Gençler, özellikle sosyal medya hesaplarından Savcı Sayan'a destek mesajları paylaştı. Gençlerden Yusuf Gültekin (19) "Ben bir kürt genci olarak yapılan paylaşıma karşıyım. Savcı Sayan'ın özellikle biz gençlere yönelik yaptığı çalışmaları iyi biliyorum. Kendisinin de nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Bu kullanılan terör dilidir. Terör Sadece Ağrı için değil bütün dünya için kötü bir şeydir. Çünkü halkı ve gençleri olumsuz etkiliyor. Bir yerin gelişmesini engelliyor. Bundan dolayı hepsine karşıyız. Savcı Başkan ise Ağrı için çalışıyor ve Ağrı'yı geliştireceğini düşünüyorum. Bizim içinde faydalı bir insan" diye konuştu.

'SAYAN, BİZİM İÇİN EMEK VERİYOR'Gençlerden Can İnan Yılmaz ise "Öncelikle Başkanımız Savcı Sayan'a yönelik yapılan bu suikast çağrısından dolayı çok üzgünüz. Bütün bir Ağrı halkı olarak. Çok yanlış bir düşünce. Biz bütün halk olarak Savcı Sayan'dan memnunuz. Bizim için yaptığı işler ortada. Bizim için verdiği emeklerden dolayı kendisine minnettarız. Avrupa'da olan birinin, hiç burada yaşamayan birinin böyle bir çağrıda bulunması yanlış. Bence bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Çok yanlış bir düşüncede olduklarını düşünüyorum. Savcı Sayan'dan memnunuz. Kendisi böyle bir şeyi asla hak etmedi. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu tuvalet deliğinden çıktı

Isparta'da polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu tuvalet deliğine gizlenmiş vaziyette bulundu. Operasyonda ilgili 1 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen 20 Aralık günü Bağlar Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı incelemede evde ve tuvalet deliğine atılmış vaziyette 85,49 gram metamfetamin, 2400 kullanımlık bonzai emdirilmiş kağıt, 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 8 fişek, hassas terazi, 2 uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'de üçüncü oldu

Antalya'da keman sanatçısı Elif Su Eroğlu (13), ABD'de online düzenlenen ve 700 katılımcının yarıştığı Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'nda 3'üncü oldu. Eroğlu, bu başarısıyla 5 yılda 11 uluslararası ödül kazanmış oldu.

5 yıl önce sahnede keman çalan bir arkadaşını izledikten sonra keman çalmaya merak salan ortaokul öğrencisi Elif Su Eroğlu, o günden sonra keman öğretmeni Daniya Kaynova'dan eğitim almaya başladı. Eroğlu, 5 yıl boyunca kendini geliştirerek katıldığı onlarca uluslararası yarışmada gösterdiği başarılı performansla birçok ödül kazandı. Pandemi sürecini fırsata çeviren Eroğlu, evden çıkamadığı süreçte çalışmalarına odasında devam ediyor.Son olarak ABD'de düzenlenen bir yarışmaya katılmak için Antonio Vivaldi'nin 'Winter' adlı eserini çalan Eroğlu, kayda aldığı performansını yarışmaya gönderdi. 700 katılımcının yer aldığı yarışmada performansıyla göz dolduran Eroğlu, 3'üncü olarak büyük başarı elde etti. Eroğlu, bu ödülüyle birlikte 11'inci kez uluslararası ödül kazanmış oldu.Pandemiyle birlikte evde çalışmak için daha fazla zaman bulabildiğini söyleyen Elif Su Eroğlu, "İlk yarışmamla beraber öğretmenimle daha akademik çalışmalara başladık. Yarışmalara katıldım, konserler verdim ve çalışmalara devam ediyorum. Pandemi dönemiyle birlikte birçok yarışma online yapıldı ve konserlerim de iptal edildi. Çalışmalarım sonucunda bu yıl 4 yarışmadan birincilik aldım. Her yarışma öncesi biraz stresli ve heyecanlı geçiyor ama şunu biliyorum ki sonucunda kendime inandığım, kendimi en iyi şekilde gösterdiğim için içim rahat. Bir derece alıp ülkemi temsil etmek beni çok gururlandırıyor" dedi.'DENEYİM VE TECRÜBE KAZANIYORUM'Hobi olarak başladığı keman çalmaya profesyonel olarak devam etmek istediğini belirten Eroğlu, "ABD'deki bu yarışmaya katılmaya 15 gün önce karar vermiştik. Bu yarışmaya katılmayı çok istiyordum. Çünkü daha önce derece aldığım yarışmaların hepsi Avrupa ülkelerinde düzenlenmişti. Ben de yeni bir müzik kültürü görmek, farklı bir ülkede derece elde edebilmek ve ülkemi yurtdışında temsil edebilmek için bu yarışmaya katıldım. Aldığım dereceler benim için çok önemli ancak dereceden çok bu yarışmaların bana kattığı deneyim ve tecrübeler daha önemli" diye konuştu.11 ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDIElif Su Eroğlu'nun; 2016 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği 'VII. International Music Competition'da ikincilik, 2017 yılında Tokyo 'Melos III. Uluslararası Müzik yarışması'nda' birincilik, 2018 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği 'IX. International Music Competition'da birincilik, 2018 yılında İtalya/ Floransa kentinde yapılan 'IX. Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda' birincilik, 2018 yılında Almanya/Baden Wurttemberg eyaletinde yapılan 'Musical Fireworks Müzik Yarışması'nda' 'Assaluto' olarak birincilik, 2019 yılında İtalya'da düzenlenen '29. Concorso International Per Giovani Musicisti Citta Di Barnetta Yarışması'nda' Premio Assaluto derecesiyle birincilik, 2019 yılında Arjantin'de düzenlenen 'Iguazú en Concierto Müzik Festivali'nde keman dalında birincilik, 2019 yılında Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen '7. Uluslararası "Heirs Of Orpheus Müzik Yarışması'nda birincilik, 2020 yılında Kazakistan'da yapılan 'Uluslararası RUAN Müzik Yarışması'nda Grand Prix olarak birincilik, 2020 yılında New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda birincilik, 2020 yılında ABD'de düzenlenen Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'nda üçüncülük ödülleri bulunuyor.

Bayramiç'te koyun, tek batında 6 yavru doğurdu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, küçükbaş yetiştiricisi Bayram Ali Bozan'a (32) ait koyun, bir batında 6 yavru doğurdu.

Bayramiç'in Yigitler köyünde yaşayan Bayrami Ali Bozan'a ait koyun, tek seferde 6 yavru birden doğurdu. Daha önce oto elektrikçiliği yapan Bozan, 2 yıldan bu yana küçükbaş yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Koyunlardan biri sabaha karşı doğuma başladı. İlk önce 3 yavru dünyaya getirdi. Doğum bitti sandım. Ancak ardından 3 yavru daha dünyaya getiren ben de şaşırdım. İlk böyle bir durum ile karşılaştım. Daha önce 2-3 yavru yapan koyun gördüm. Ama ilk kez bir koyunum 6 yavru birden dünyaya getirdiö dedi.

Bayram Ali Bozan'ın kızı Azra Bozan da 6 yavruyu birden görünce büyük sevinç yaşadı ve kucağına alarak sevdi.

Bakan Soylu küçük Eymen'in isteğini kırmadı; polisler muhabbet kuşu hediye etti

OSMANİYE'de beslediği kaplumbağasını annesi başkasına verince, üzüntüsünü dile getiren konuşma yapıp, sosyal medyada paylaşan 8 yaşındaki küçük Eymen'e, yine sosyal medya üzerinden muhabbet kuşu istediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, talebini yerine getirdi.

Osmaniye'de yaşayan Eymen isimli çocuk, evde beslediği kaplumbağasını annesi başkasına verince üzüntüsünü dile getiren konuşma yapıp, sosyal medyaya yükledi. Küçük Eymen, daha sonra sosyal medya hesabından mesaj yazarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhabbet kuşu istedi. Bakan Soylu da Eymen'in isteğini, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne iletti. Polis ekipleri, temin ettikleri muhabbet kuşunu, kafesi içinde Eymen'e götürüp, hediye etti. İsteğinin yerine getirilmesi için çok mutlu olduğunu belirten Eymen, polislere ve Bakan Soylu'ya teşekkür etti.