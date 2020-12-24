Son dakika! Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar - Son Dakika

Son dakika! Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar

24.12.2020 18:39
Son dakika! Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar, System.String[]

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde Mustafa N.'yi telefonla arayıp Sağlık Bakanlığı görevlisi olduklarını söyleyen ve koronavirüslü kişiyle temaslı olduklarını için acilen hastaneye gidip test yaptırmalarını isteyerek evden çıkartıp, içinde 150 bin TL değerinde altın ve para olan kasayı çalan 4 kişi,...

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde Mustafa N.'yi telefonla arayıp Sağlık Bakanlığı görevlisi olduklarını söyleyen ve koronavirüslü kişiyle temaslı olduklarını için acilen hastaneye gidip test yaptırmalarını isteyerek evden çıkartıp, içinde 150 bin TL değerinde altın ve para olan kasayı çalan 4 kişi, JASAT ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Olay, 10 Ekim'de Tavas ilçesinin Yorga Mahallesi'nde meydana geldi. Motorlu testere tamircisi Mustafa N.'yi telefonla arayan bir kişi, "Sağlık Bakanlığından arıyorum. Koronavirüslü bir kişiyle temas ettiğiniz tespit edildi. Eşinizle birlikte acilen devlet hastanesine gidin ücretsiz koronavirüs testi yaptırın. Doktorlar sizi hastanede bekliyorlar" dedi. Gelen telefon üzerine korkuya kapılan ve koronavirüs olduğunu sanan Mustafa N., yanına eşini de alarak Tavas Devlet Hastanesi'ne gitti. Mustafa N.'ye hastanede yapılan testin sonucu negatif çıktı ancak kendisini arayan kişinin de Sağlık Bakanlığı görevlisi olmadığını öğrenince evine döndü.

Hastanede yapılan testten sonra mahallesine dönen Mustafa N. evinin yatak odasında içinde 150 bin TL değerinde altın ve para olan çelik kasanın çalındığını görünce jandarmayı aradı. Başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çelik kasa hırsızlığı olayına karışanları yakalamak çalışma başlattı. Şüphelilerin Mustafa N.'yi koronavirüs yalanıyla kandırıp çelik kasasını çalabilmek için eşiyle birlikte hastaneye gönderdikleri belirlendi. Tavas Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, mahalle başta olmak üzere karayolu üzerindeki 113 güvenlik kamerası kaydında 22 bin 285 araç inceledi.JASAT ekipleri, olayın yaşandığı evde ve sokakta kamera kaydı bulunmaması üzerine kasa hırsızlığına karışan kişileri yakalamak için Yorga Mahalle Camii'nden anons yaptırdı. Minareden yapılan anonsta, hırsızlık olayının yaşandığı gün mahallede şüpheli kişi ya da kişiler ve araç görenlerin JASAT ekiplerine anlatması istendi. Anons üzerine camiye gelen bir görgü tanığı, mahallede yabancı kişiler ile otomobil gördüğünü söyledi.HIRSIZLARINDAN BİRİ KOMŞU ÇIKTIJASAT ekipleri, kamera kayıtları ve tanığın ifadesiyle kasa hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen kişileri yakalamak için 'Avcı' kod adıyla başlattığı operasyonla Yücel B., Fatih T., Bayram Ç. ve Burak A.'yı gözaltına aldı. Fatih T.'nin kasası çalınan Mustafa N.'nin aynı mahallede komşusu olduğu belirlendi. Şüphelilerden birinin Mustafa N'yi telefonla arayıp, hastaneye gönderdiği, gözaltına alınan 4 kişinin de kasanın çalınması olayına karıştığı belirlendi. Sorgularının ardından jandarma ekiplerince adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Son dakika! Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar
Son dakika! Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar

Koronavirüs, Hisarcık, JASAT, Tavas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim
Son Dakika: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı Son Dakika: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı         
18:26
Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı         
17:51
Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü         
17:32
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi         
15:35
Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu         
15:09
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı         
14:55
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis         
14:40
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 18:54:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei