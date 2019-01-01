Dha Yurt Bülteni - 24

Kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 ölü (2) Yeniden KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 2 kardeş, tartıştıkları kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 ölü (2) Yeniden







KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 2 kardeş, tartıştıkları kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.



Olay saat 23.15 sıralarında, Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede T.A. ile İlhami ve Kıyas Ayhan kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden çıkan T.A., kısa bir süre sonra yanında pompalı tüfekle dönerek iki kardeşe ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçan T.A., olayda kullandığı tüfeği sokak üzerindeki başka bir dükkanın camını kırarak içeri attı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede, bir limanda çalışan İlhami ve Kıyas Ayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri, kahvehane önünde çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan T.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışması sırasında olay yerine gelen 2 kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kardeşlerin yakınlarını teskin etmekte güçlük çekti.



Olay yeri inceleme çalışmasının ardından İlhami ve Kıyas Ayhan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



İki kardeşi pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu öldürdüğü öne sürülen şüpheli T.A.'nın dün sosyal medya hesabında, "Allah'tan başka kimseden ne korkum var, ne verecek hesabım. Aksini düşünenler akıllı olsun. Pis ederim" yazması dikkat çekti.



T.A.'nın yakalanması için çalışmalar devam ederken, soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden görüntüler



-Olay yeri inceleme çalışması



-Yakınların sinir krizi geçirmeleri



-Detay



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/ DERİNCE(Kocaeli),



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Yeni yılın ilk dakikalarında uyuşturucu operasyonu



ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yeni yılın ilk dakikalarında Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Karaloğlu'na eşlik eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, narkotim ekiplerinin yılın ilk dakikalarında yaptığı operasyonda 5 bin ecstacy uyuşturucu hap ve 2 kilogram ele geçirdiği bilgisini verdi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni yılın ilk dakiklarında Aksu ilçesi Yeşilkaraman Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti, görev başındaki jandarma personelinin yeni yılını kutladı. Vali Karaloğlu'na ziyaretine eşlik İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği bir uygulamada 5 bin ecstacy uyuşturucu hap ve 2 kilogram skunk ele geçirdiği bilgisini verdi. İl Emniyet Müdürü Ulucan'ı tebrik eden Vali Karaloğlu, telefonla aradığı görev başındaki narkotim ekiplerini de başarılarından dolayı kutladı.



Yeni yılın ilk uyuşturucu icraatının haberini aldıklarını ve güvenlik güçlerinin görevi başında olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotim ekiplerinden 2019 yılının ilk icraat sonucu geldi. Arkadaşlarımız yaptıkları bir çalışmada 5 bin adet ecstacy hap, 2 kilogramda skunk ele geçirmişlerdir. Güvenlik güçlerimiz uyumuyor, ayakta ve görevlerinin başındalar" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Valı Münir Karaloğlu ve beraberindekilerin karakol ziyareti



Karaloğlu'nun askerlerin yenı yılını kutlaması



Vali Karaloğlu'nun açıklaması



Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)



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İRANLI TURİSTLER YENİ YILA VAN'DA DANS EDEREK GİRDİ



VAN'a gelen İranlılar, Büyük Urartu Oteli'ndeki eğlence merkezinde yeni yıla dans ederek girdiler.



İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen Van'daki eğlence merkezleri, bu yıl da dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşı gecesi sabaha kadar eğlenerek ve dans ederek girdi.



EĞLENCE MERKEZLERİ İRANLI TURİSTLERLE DOLUP TAŞTI



Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl'da Van'daki bir çok eğlence merkezi İranlı turislerle dolup taştı. İranlı turisler kiraladıkları eğlence merkezinde çoşkuyla yeni yıla girdi. Büyük Urartı Oteli'nde eğlence merkezinde Farsça şarkılar eşliğinde doyasına eğlenen İranlı turistler, Türkiye'yi ve özellikel Van'ı çok sevdiklerini belirterek, "Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Bu yılın barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Herkeze mutlu yıllar. Van'ı çok seviyoruz.Çok iyi eğlendik." diye konuştular.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Eğlence merkezinde dans ederek eğlenen İranlı turistler



-Detaylar



-İranlı turislerle röportaj



-İranlıların eğlencesinden genel ve detaylar



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN,



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Samsun'da 2019'un ilk bebeği



SAMSUN'da 2019 yılının ilk bebeği saat 00.04'de Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet binasında dünyaya geldi. 3 kilogram ağırlığında doğan kız bebeğe Nehir adı konuldu.



Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasına doğum sancılarının tutması üzerine gelen Sevgi Bayraktar hemen doğumhaneye alındı. 1 yıllık evli olan Sevgi (18) ve Hakan (24) Bayraktar çiftinin kız bebekleri saat 00.04'de dünyaya geldi. 2019'un ilk bebeğine Nehir ismi verildi. 3 kilogram ağırlığında 50 santimetre boyunda olan bebek, ailesini büyük sevince boğdu. Anne Sevgi Bayraktar, çok mutlu olduklarını söyleyerek, "1 yıllık evliyiz. İlk bebeğimi bugün kucağıma aldım, çok mutluyum. İlk defa anne oldum çok güzel bir duygu" dedi. Babaanne Menşure Bayraktar ise "Çok heyecanlıyız. Gelinimin sancısı tutunca apar topar hastaneye getirdik. Yeni yılın ilk bebeği olarak torunum dünyaya geldi" diyerek çok mutlu olduklarını ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Bebekten detaylar



Anne ve babadan görüntüler



Röpler ve hastane ile doğum servisi görüntüsü



HABER : Yaprak KOÇER KAMEA: Hüseyin KALAY/SAMSUN,



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Kayseri'de 2019 yılının ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi



KAYSERİ'de, saat 00.01'de doğan ilk bebeğe Recep Tayyip ismi verildi.



17 yıllık evli Kazım ile Hörmet Dede çiftinin 3'üncü çocukları Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde saat 00.01'de 3 kilo 970 gram olarak dünyaya geldi. Doğum sonrası AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu aileye tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette bebeğe altın ve çeşitli hediyeler verildi. Bebeğe ise Recep Tayyip ismi konuldu. Anne Hörmet Dede, 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Baba Kazım Dede ise, 3'üncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, isminin Recep Tayyip olacağını belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Yeni doğan bebekten görüntü



-Anne ve baba ile röportaj



-Genel detay



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,



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İzmirliler yeni yılı coşkuya karşıladı



İZMİR'de, eğlence merkezlerine akın eden vatandaşlar, yeni yılı 2019'u büyük bir coşkuyla karşıladı.



İzmirliler, 2019'a Cumhuriyet Meydanı'nda DJ Mano'nun gösterdiği sahne performansı ile girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyona katılan yüzlerce İzmirli, DJ Mano'nun çaldığı birbirinden hareketli remiks parçalar ile eğlendi. Müziğin ritmine kapılan vatandaşlar, dans ederek keyifli dakikalar yaşadı. Saatin 00.00 gösterdiği anda İzmirliler büyük bir coşkuyla 2019'u kutladı. Öte yandan, kent genelinde sokaklara çıkan vatandaşlar, caddelerde otomobilleri ile konvoy oluşturarak yeni yılın sevincini yaşadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Cumhuriyet Meydanından görüntü



-Vatandışyardan görüntü



-DJ Manı'dan görüntü



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



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Çanakkale ve Truva Atı 2019'un ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandı



ÇANAKKALE Belediyesi tarafından Yat Limanında düzenlenen havai fişek gösterisi, kordonboyu ve Truva Atı önünde görsel şölene dönüştü. Binlerce kişinin akın ettiği kordon boyundaki havai fişek gösterisi 2019'un ilk dakikalarında nefesleri kesti. Çanakkaleliler bu anları fotoğraf ve selfie ile ölümsüzleştirdi.



Çanakkale'de binlerce kişi 2019 yılının ilk dakikalarında adeta kordon boyuna akın etti. Çanakkale Belediyesi tarafından yat limanında düzenlenecek olan havai fişek gösterisi öncesinde binlerce kişi kordonboyu ve Truva Atı önünde beklemeye başladı. Saatler 00.00'ı gösterdiği 2019 yılının ilk saniyelerinde başlayan havai fişek gösterisiyle görsel şölen yaşandı. Havai fişekler kordonboyu ve Truva Atı'nı aydınlatarak muhteşem manzaralar ortaya çıkardı. Bu anlarda 2019 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan binlerce vatandaş ellerinde cep telefonlarıyla havai fişek gösterisi eşliğinde selfie ve fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kordonboyundaki havai fişek gösterisinden genel ve detay görüntü.



-Truva atı ile havai fişek görüntüsü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,



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Tokat'ta yılın ilk bebeği dünyaya geldi



TOKAT'ta 2019 yılının ilk bebeği Tokat Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Kız bebeğe ailesi 'İnci' ismini verdi.



Tokat Devlet Hastanesine 23: 30'da başvuran Tuğrul-Derya Şahin çiftinin ikinci çocukları 2019'in ilk dakikalarında 3 kilo olarak dünyaya geldi. Sezaryen ile dünyaya gelen bebeğe İnci ismi konuldu. Baba Tuğrul Şahin "Çok mutluyum, böyle özel bir günde doğduğu için. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun diyorum" dedi. Anne Derya Şahin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



YENİ YILA ÇALIŞARAK GİRDİLER



Pek çok kişi 2019 yılını eğlenerek karşılarken, Tokat'ta özellikle asayiş ve trafiği sağlayan polisler, 112 Acil ekipleri, itfaiyeciler, belediye temizlik işçileri ve taksiciler, yeni yıla çalışarak girdi. Tokat'ta saat 00.05 de Tokat Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri kent merkezinde sokak ve mahallerde çöpleri topladı.



Temizlik işlerinde görevli Kasım Demir,"2019 yılının herkese hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemize huzur, mutluluk, barış, ailelerimizle birlikte sağlıklı sıhhatli bir yıl geçirmek istiyorum. Geçen yılda gündüz vardiyasındaydım akşam evimdeydim. Bu senede gece vardiyasında olduğum için yeni yılı çalışarak geçiriyorum" dedi.



Kent merkezinde taksi şoförlüğü yapan Ömer Satılmış ise her yıl çalışarak yeni yıla girdiklerini belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Hastaneden görüntüler



-Yılın ilk bebeinin görüntüsü



-Babasının konuşması



-Meydanda çalışan temizlik personeli ve konuşmaları



-Taksicilerin konuşmaları



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,



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Yeni yıla görev başında girdiler



İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının olaysız geçmesi için kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor. Uygulamaya katılan 7 bin polis, yeni yıla görevinin başında girdi.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamaları kapsamında kent genelinde uygulama noktası oluşturarak önlem aldı. Yeni yılın olaysız geçmesi için çeşitli şubelerden 7 bin polis görevlendirildi. Eğlence merkezlerinin giriş ve çıkış noktalarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alkollü olarak araç kullanılmaması ve kullananların belirlenmesi için denetim yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polisler ise ana caddelerde ve sokak aralarında devriyelerini sürdürüyor. Öte yandan, sivil polisler yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde olası taciz, gasp ve kapkaç olaylarını önlemek adına halkın arasında görev yapıyor. Motorize ekipler ve atlı polisler ise Kordon'da görev yaparken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda güvenlik önlemini üst seviyede tutmaya devam ediyor. Çeşitli şubelerden 7 bin polis, yeni yılı görevi başındayken karşıladı. Polis ekiplerinin yılbaşı görevi, sabah saat 05.00'e kadar devam edeceği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Asayiş ekiplerinden görüntü



-Kimlik sorgusu yaparken görüntü



-Trafik uygulamasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



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Konya'da yeni yıl, dua ve eğlenceyle kutlandı



KONYA'da binlerce kişi 2018'e veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.



Eğlence merkezlerinde buluşan binlerce kişi 2018'e veda ederken, 2019 yılını coşkuyla kutladı. Konyalılar, müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.



Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıldönümü kutlandı. Gecede, Türk ve yabancı hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Fetih gecesinden detaylar



Kuran okunması



Eğlence mekanından detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA,



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Çorum'da yılın ilk bebeği Asel bebek oldu



ÇORUM'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bilge ve Mesut Abdal çiftinin dünyaya gelen kız bebeğine Asel ismi verildi.



Çorum'da, Bilge-Mesut Abdal çiftinin ikinci çocukları saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeğinin ilk ziyaretçisi de Çorum Valisi Mustafa Çiftci oldu. Hasatnenin doğum servisinde Abdal çiftini ziyaret eden Vali Çiftçi, bebeğe çeyrek altın taktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yılın ilk bebeği uyurken görüntü



Vali Mustafa Çiftçi Altın takması



Anne ile vali sohbet



Detaylar



Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ ÇORUM,



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