Dha Yurt Bülteni -24

Bingöl- Erzurum karayolu kar ve tipi nedeniyle kapatıldıBingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Elazığ yolunda ise aksamalar meydana geldi.



Kentte etkisini bir süredir sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun yağış ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Kentin Elazığ ile ulaşımın sağlandığı karayolunda ise aksamalar meydana geldi.



Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yollarda güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri olası kazaların yaşanmaması için önlem aldı.



Görüntü Dökümü



----------------



Karayolundan detay



Araçların zincir takmaları



Genel vedetay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,



==================



Antalya'da fırtına nedeniyle demirli tekne battı



Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar Kaleiçi Yat Limanı'nda bir teknenin batmasına neden oldu.



Antalya kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren olan fırtına ve yağış nedeniyle denizde dev dalgalar oluşturdu. Falezlere çarpan dalgalar nedeniyle sular yaklaşık 30-35 metre kadar yükseldi. Dalgalar, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nı da etkiledi. Dalgalar nedeniyle limanda bağlı tekneler kıyıya doğru sürüklendi. Limanda demirli 5 metrelik balıkçı teknesi fırtına nedeniyle battı. Dalgalar nedeniyle liman çevresindeki beton saksılar da zarar gördü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Dalgalardan görüntü



Dalgaların savurduğu tekneler detay



ANTALYA, -



================



Gemlik'te jandarma ve polise drone ve İHA ile denetim eğitimi



Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kaymakamlığın Osmangazi Üniversitesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle gerçekleştirdiği, jandarma ve polislere yönelik drone ve insansız hava aracı (İHA) ile denetim eğitimi başladı. Gemlik ilçesindeki drone ile güvenlik denetlemesinin Türkiye'de ilk olduğu belirtildi.



Gemlik Özdilek Cevdet- Aynur Mayruk Kız İmam Hatip Lisesi'nin salonunda başlayan kursun açılışına Kaymakam Gürbüz Karakuş, Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Barış Bozkurt ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran da katıldı. Kursta, drone ve İHA'lı güvenlik denetim uygulaması, teorik ve pratik olarak çok sayıda polis memuru ve jandarmaya öğretilecek.



Kursun açılışında konuşan Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, 5 aydır uygulamaya konulan drone ve İHA'lı operasyonlarda denizde ve karada başta kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti olmak üzere birçok kanunsuzluğun önüne geçildiğini vurgulayarak, "Jandarma ve Emniyetimize oldan güven arttı" dedi. Gemlik'in stratejik ve coğrafi özellikleri konusunda da önemli bilgiler veren Kaymakam Gürbüz Karakuş, 12 milyar 500 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşan limanlar ve serbest bölgenin ilçenin önemini artırdığını kaydetti. Kaymakam Karakuş, drone ve İHA'larla yapılan ve yüzde 100 başarı sağlanan operasyonlar konusunda da açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de ilk defa Gemlik'te uygulamaya konulan drone ve İHA'lı güvenlik tedbirlerinin büyük ses getirdiğini anlatan Karakuş, 4 drone ve İHA ile ilçenin istendiğinde güvenlik amaçlı 24 saat izlenebildiğini belirtti. Konuşmasını zaman zaman espriler ile renklendiren Kaymakam Gürbüz Karakuş, "Bazı vatandaşlarımız 'Artık okeyde taş bile çalamıyoruz' diyorlar. Hatta Roman vatandaşlarımızın kulakları çınlasın, 'Drone'lara gelesin' diye espriler yapılıyor. 5 ay içinde insanlara bu algıyı verdik. Gemlik drone ve İHA'lar ile artık daha güvenli bir şehir haline geldi" diye konuştu.



Kanunsuzluk yapan herkesin ensesinde olduklarını ifade eden Kaymakam Karakuş, personel yetiştirmenin önemine de değinerek, Osmangazi Üniversitesi ve BEBKA iş birliği içinde bu kursları başlattıklarını kaydetti. Projenin Türkiye genelinde ses getirdiğini, birçok ilçe ve ilin bilgiler aldığını anlatan Karakuş, başta sahili olan il ve ilçelerin bu projeyi uygulaması gerektiğine dikkat çekti. Her okula, her kamu kurum ve kuruluşu ile stratejik bölgelere polis konulamayacağını belirten Kaymakam Gürbüz Karakuş, drone ve İHA'lar ile personel eksikliklerinin de asgari düzeye indirgendiğini söyledi. Kaymakam Karakuş, "Kanunsuzluğa karadan, havadan, denizden geçit yok. Bu bir gelişmiş mobese sistemidir. Bu proje aynı zamanda modern bir karakol demektir" dedi.



Görüntü dökümü:



-------------



-Drone görüntüleri



-Kaymakam kouşma



-Detaylar



1,53 211 mb



Haber/Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),



================



Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (2)



BAŞKAN UYARDI



Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Alınan tedbirler sonucu ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. Ancak kara hazırlıksız yakalan bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kalınca, traktörlerle ya da iş makineleriyle kurtarıldı. Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, "Bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ekiplerimiz sabahtan beri bölgede yoğun çaba harcıyor. Çalışmalarımız gece boyunca da aralıksız sürecek. Özellikle şehir merkezimizdeki vatandaşlarımızdan ricam, eğer aciliyet yoksa kar lastiği ve zinciri olmayan araçlarla söz konusu bölgelerimize keyfi olarak ulaşım sağlamaya çalışmamasıdır. Kar yağışı gerçekten muhteşem görüntülere sahne oluyor, ancak sizlerin can ve mal güvenliği her şeyden önemli. Ekiplerimizin de verimli çalışabilmesi için bu konuda hassasiyet göstereceğinizi umut ediyor" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



Kurtarılan araçlardan görüntü



Kar bölgesinden görüntü



Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),



=================



Firari fok vatandaşlar tarafından görüntülendi



Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan yunus gösteri merkezinden kaçan kürklü fok vatandaşlar tarafından görüntülendi.



Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan yunus gösteri merkezinden 10 gün önce firar eden bir kürklü fok Göltürkbükü koyunda görüldü. Vatandaşlar tarafından görüntüsü çekilen kürklü fokun iskeledeki vatandaşları görünce oyunlar oynadığı görülürken, daha sonra gözlerden kayboldu.Vatandaşlar tarafından görüntülenen kürklü fokun yaklaşık bir yıldır Güvercinlik Mahallesi'ndeki yunus gösteri merkezinde bulunduğu ve 10 gün önce firar ettiği ve gösteri merkezi yetkililerinin firari foku arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------



-Fok balığının deniz içerisinde oynamasının cep telefonu ile görüntüsü



Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), ?



=================



Yardım ettiği lösemi hastalarıyla aynı kaderi paylaştı



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BİİF) Öğretim Görevlisi İsmail Seki (42), lösemi hastalarına uygun ilik bulunması için kampanyalar düzenlerken, yaklaşık 1 ay önce kendisinin lösemi hastası olduğunu öğrendi. Seki'ye uygun donör bulunması için bu kez eşi Candeğer Seki (39), 'Bir Damla Hayat Kurtarır' kampanyası başlattı. Seki'ye donör olmak isteyen yüzlerce kişi, kan bağışında bulunurken, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık da kampanyaya destek verdi.



ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kök hücre donörlüğü konusunda kampanyalar düzenleyerek lösemi hastalarına yardımcı olan öğretim görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İsmail Seki, yaklaşık 1 ay önce lösemi olduğunu öğrendi. 25 gündür İzmir'de özel hastanede tedavi gören Seki'ye uygun donör bulunması için eşi Candeğer Seki, ilçede 'Bir Damla Hayat Kurtarır' kampanyası başlattı. Kampanyanın ardından İsmail Seki'ye donör olmak isteyen yüzlerce kişi, Biga Ortaokulu Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda Kızılay'a kan bağışında bulundu. Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık da salona gelerek, kampanyaya destek verdi.



'ÇOK UĞRAŞTI AMA EN SONUNDA BU HASTALIK ONU BULDU'



Eşi İsmail Seki'nin Ağaköy'deki Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, uzun süredir lösemi hastaları için kampanyalar düzenlediğini belirten Candeğer Seki, "Eşim lösemiyle ilgili güzel çalışmalar çıkarttı. Bu çalışmalar kapsamında lösemi hastalarında 12 eşleşme sağladı. Lösemi hastalarına yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyordu. Bir çok kişiyi bu konuda bilinçlendirdi. Çok uğraştı ama en sonunda bu hastalık onu buldu. Ben de onun yaptığı çalışmanın devamı niteliğinde ona ve onun gibi ilik nakli bekleyen hastalara yardım olunması için bu kampanyayı başlattım. Biga halkının yanı sıra çevre ilçelerden birçok insan kampanyamıza destek verdi. Umutluyuz. Destekleri için herkese çok teşekkür ederim" dedi.



'KAN VEREREK ONLARA UMUT OLABİLİRİZ'



Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise "Ömrünü lösemiyle mücadeleye adamış İsmail Seki ve onlarla aynı kaderi paylaşan binlercesi için bugün Bigalılar, Biga Ortaokulu'na akın etti. Onların tek kurtuluşu kök hücre nakli. Kan vererek onlara umut olabiliriz. Biga halkı bu önemli kampanyaya katkı veriyor. Bigalı arkadaşımız İsmail Seki de yakın zamanda bu rahatsızlığa yakalandı ve kök hücreye ihtiyacı var. Biz de destek olmak ve farkındalık oluşturmak, katkı sağlamak için Biga Ortaokulu'ndaydık. Hep birlikte destek olalım" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



Kan vermek için sırada bekleyenlerden görüntü.



Kan verenlerden görüntü.



Eşi Candeğer Seki ile röp.



Belediye Başkanı İsmail Işık ile röp.



Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale),



================



Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ/PYD'den tutuklandı



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ve oğlu K.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen tutuklanma talebiyle sevk edilen O.B. ve oğlu K.B. ile A.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: BANDIRMA(Balıkesir), -



=================



Bolu ve Düzce'de okullara kar tatili



Bolu ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilere de yarın idari izin verildi.



Bolu ve Düzce Valilikleri kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı yarın il genelinde okulları bir gün süreyle tatil ettiğini duyurdu. Ayrıca yarın kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.



BOLU-DÜZCE, -,



================



Kemal Batmaz'ın FETÖ sanığı ağabeyine 12,5 yıl hapis



FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz'ın ağabeyi meslekten ihraç edilen tarih profesörü Şakir Batmaz, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Şakir Batmaz hazır bulundu. Şakir Batmaz savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Örgütün 'ByLock' programı kullanan akademisyenlerin kimler olduğu, kimlerle yazıştıkları bilinmektedir. Benim bu kişiler arasında olmadığım açıkça ortadadır. Tanıkların bir çoğu üniversite ile adli ve idari olarak husumetli kişilerdir. İddiaların bır kısmı dönemin rektörü ve yardımcısı tarafindan yalanlanmıştır. İddiaların amacı, şahsımı ve üniversiteyi yıpratmaktan başka bir şey değildir" dedi.



'KEMAL BATMAZ İLE YÜZEYSEL İLİŞKİMİZ VARDI'



Kardeşi Kemal Batmaz ile ailevi ilişkilerinden başka bir görüşmesinin olmadığını da ifade eden FETÖ şüphelisi Batmaz, "Kemal Batmaz ile resmi ve yüzeysel ilişkilerimiz vardı. Gayrimenkullerimiz, kira gelirlerimiz ve benzeri konular ile annemin rahatsızlığı gibi konularda kardeşim Kemal ile görüşürdük. Bunların dışında Kemal Batmaz ile bir ilişkimiz yoktu" diye konuştu.



HTS kayıtlarındaki kişilerin bir çoğunun sosyal çevresinden insanların olduğunu da iddia eden Batmaz, "Erciyes Üniversitesi'nden ihraç edilen 204 akademik ve idari personelin arasında ismimin bulunmaması suçlamaların asılsız olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda itirafçı olan akademisyenlerin ifadelerinde de ismim geçmemektedir. Bu durum suçlamaların inandırıcı olmadığını ortaya koymaktadır. Mahkemenizin adil bir karar vereceği umuduyla tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.



Yaklaşık 6 saat süren duruşmada son sözü sorulan Şakir Batmaz, "Ailem ve ben 20 aydır çok ciddi mağduruz. Hiçbir zaman ikinci bir planım ve düşüncem olmadı. Samimi şekilde ifade verdim. Hiçbir zaman ülkemden ve vatanımdan vazgeçmedim. Başkalarının yaptığı hatalardan ve suçlardan dolayı cezalandırılmak istemiyorum. Ülkemizin yetiştirdiği bir bilim adamı olarak, yeniden görevimin başına dönmek istiyorum. Adaletinize güveniyorum" dedi.



Mahkeme heyeti sanık Şakir Batmaz'ı, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

