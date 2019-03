Dha Yurt Bülteni - 24

Eski eşini öldürdü ardından intihar ettiADAPAZARI'nda, Cevat Akkoyun tartıştığı eski eşi Nesrin Biray'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurarak intihar etti.Olay, gece saatlerinde Korucuk Mahallesi 1726 Sokak'taki sitenin önünde meydana geldi. Her ikisi de üçüncü evliliğini yapan Cevat Akkoyun ve Nesrin Biray, bir süre sonra geçimsizlik nedeniyle boşandı. İkili ayrılmasına rağmen tekrar görüşmeye başladı. Cevat Akkoyun eski eşi Nesrin Biray'ın evinin bulunduğu apartmanın önünde eve gelmesini bekledi. Nesrin Biray eve geldiği sırada önüne çıkan Akkoyun ile iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Akkoyun yanındaki tabancayla Biray'a ateş etti. Biray kanlar içerisinde yere yığılırken, Akkoyun tabancayla bu kez kendini de vurdu.Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Biray'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Akkoyun'un ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Yenikent Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Cevat Akkoyun da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Nesrin Biray'ın cansız bedeni nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Polisin inceleme yapmasıKadının cenazesinin morga götürülmesiAyrıntılarHaber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),==========================13. Uluslararası Kukla Günleri açılışını yaptıİZMİR'de düzenlenen 13. Uluslararası Kukla Günleri, İzmir Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası'nın müziğiyle destek olduğu İtalya 'dan gelen Teatri 35 adlı ekibin 'Yaşayan Tablolar' isimli oyunu ile başladı. Festival direktörü Selçuk Dinçer , İzmir'in kukla başkenti olmasını dilediğini söyledi.İzmir'de 13.sü düzenlenen Uluslararası Kukla Günleri, İtalya'nın Napoli kentinden gelen Teatri 35 adlı ekibin sahnede ünlü tabloları canlandırdığı 'Yaşayan Tablolar' isimli oyunun yaklaşık 500 kişilik izleyiciye sergilenmesiyle başladı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası'nın müziğiyle eşlik ettiği, Sabancı Kültür Sarayı'nda gösteride 3 oyuncu sahneye serilmiş kumaşları kullanarak ünlü sanatçıların en çok bilinen tablolarına hayat verdi. İzleyicilerin heyecanla karşıladığı açılış töreninde; İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, Hollanda Başkonsolosluğu adına İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Oğuz Özkardeş, İsrail Başkonsolosluğu adına Fahri Konsolos Jak Eskinazi , Alman Kültür Merkezi Müdürü Anna Weber, Fransız Kültür Merkezi adına Dilek Kurt , İzmir Devlet Opera ve Balesi adına Oğuz Çimen plaket aldı.Törenin açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Selçuk Dinçer, geçen yıl 105 bin seyircinin ağırlandığını bu sene ise 80 bin izleyiciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, İzmir'in kukla başkenti olmasını dilediğini söyledi. Dinçer, "Bu sene festival programındaki 176 gösterimin 93 tanesi ücretsiz. Gösterimler İzmir'in 7 ilçesi dahil olmak üzere toplam 47 farklı mekanda gerçekleşecek. Bu festival İzmir'in her yerine gitsin, herkesle buluşsun, her kesimden insanın karşısına kukla çıksın ve onlara kendini sevdirsin istiyoruz. Bugün aramızda 40-50 civarı yabancı konuğumuz da var, onlardan birkaç tanesi yabancı festivallerin direktörleri. 12 yılda bu festivali dünyanın beğeniyle izlediği, gelip katılmak istediği bir festival haline getirdik. Dünyanın önemli kültür sanat başkentlerinden biri olacak olan İzmir'in kukla sanatı için de dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmasının kapısını araladık. Bu kapıdan hep beraber geçmemiz için önce bir okul, sonra bir kukla merkezi, bir kukla tiyatrosu, bir kukla müzesi gerekli. İzmir'i el ele bir kukla başkenti yapacağız" dedi.Selçuk Dinçer, 5- 6 festivaldir rektörlerden kukla okulu açılmasıyla ilgili söz aldıklarını ama bir türlü sonuca ulaşılamadığından yakındı. Bu açıklamanın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna'nın söz vermesi üzerine Dinçer, "Bu konuyu başarın ve Kahraman olun" derken, salonu dolduran sanatseverleri de bu konuda tanık gösterdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Selçuk Dinçer'in konuşması-Katılımcılardan görüntüler-Sergilenen oyundan görüntülerHaber-Kamera: Melis KARAKUZULU - Mehmet KURT/ İZMİR,========================================== Aydın 'da markette patlama ve ardından yangın çıktıAYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Çevrede korku ve endişeye yolaçan patlamanın ardından çıkan yangın sonucu markette maddi hasar meydana geldi.Olay, saat 21.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Işıklı Mahallesi yol kavşağında bulunan bir markette meydana geldi. Özel bir firmaya ait zincir market şubesi kapatıldığı sırada, elektrik panosu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı. Gürültünün ardından önce elektrikler kesildi, daha sonra bir anda marketin bir bölümü duman içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik yangını olması nedeniyle müdahaleyi yangın söndürme tüpü ile yaptı. Kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri, aşırı duman nedeniyle çalışmalarını oksijen tüpü ile yaptı. Yangın nedeniyle markette maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN,==============================