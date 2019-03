Dha Yurt Bülteni - 24

BBP Genel Başkanı Destici: Bu hesabı ahirete bırakmayacağız BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının davasının peşini bırakmayacaklarını belirterek "Kimsenin şüphesi olmasın.

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının davasının peşini bırakmayacaklarını belirterek "Kimsenin şüphesi olmasın. Bu hesabı ahirete bırakmayacağız. Bizim hassasiyetimiz hukuk içerisinde bunu çözmektir. Bu işte hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar yargı önüne çıkacak ve hesabını verecekler" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin il başkanlığı tarafından 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile dönemin İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi anmak için düzenlediği programa katılmak üzere Sivas'a geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Destici'nin yanı sıra İl Başkanı Uğur Bulut, Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve partililer katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda düzenlenen tiyatro gösterisi ile Çanakkale şehitleri de anıldı.



'BU HESABI AHİRETE BIRAKMAYACAĞIZ'



Anma programında partililere hitap eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu yaşamış olmak, anlamış olmak ve yaşadığı süreç içerisinde onunla beraber olmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hukuki sürecini takip ettiklerini belirterek, "Şehitlerimiz emin olsunlar ki onların geride bıraktığı dava arkadaşları, Büyük Birlik hareketinin mensupları ve alperenler onları unutmadı, unutmayacak ve asla unutturmayacaktır. Onların davalarını yaşatacağız. Dünden, bugünden ve yarınlara inşallah daha güçlü bir şekilde bu emaneti taşıyacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu hesabı ahirete bırakmayacağız. Bizim hassasiyetimiz hukuk içerisinde bunu çözmektir. Elhamdülillah işte yol almaya başladık. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda üst dereceli 9 memurla ilgili verilen takipsizlik kararını verilen görüşmeler neticesinde kaldırttık. İddianame hazırlandı. Şu anda o 9 kişi yargılanmaya başladı. Göksun'da helikopterin üzerindeki cihazları söken sanıklar vardı. Bizi oraya müdahil dahi etmemişlerdi. Bu dönem de yine bizim girişimlerimizle hem aileler, hem de partimiz bu davaya müdahil oldu ve iki mahkemeyi de avukatlarımız takip ediyorlar. Son olarak Kahramanmaraş'taki ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı da yine bizim girişimlerimizle kaldırıldı. Bu işte hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar yargı önüne çıkacak ve hesabını verecekler" dedi.



Bakan Pakdemirli: Marketlere Tanzim Satış Kapsamında Ürün Tedariki Yapıldı (3)



'BU SEÇİMLER BİZİM BEKAMIZ'



Tarım ve Orman Bakanı Alaşehir İlçesi'ndeki programlarının arından Sarıgöl ilçesine geldi. Bakan Pakdemirli ilçe girişinde araç konvoyu ile karşılandı. Bakan Pakdemirli, Sarıgöl Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingte vatandaşlara seslendi. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Bu seçimler hakikaten çok önemli. Bu seçimler bizim bekamız. 24 Haziran'da bize vermiş olduğunuz vizenin tekrar tastikini istiyoruz. Tarım da, orman da eksikliklerimiz olmuş olabilir. Sizlere hizmetlerimizi yeterince verememiş olabiliriz. Ama bugün hesap görme günü değil, bugün bekamızı kurtarma günüdür. Bugün oy oranlarımızın bir fazlasını almamız lazım. Belediye hizmetlerinde iktidarla birlikte yürüyen belediyeler çok daha verimli oluyorlar. Manisa'da bir değil, iki değil, üç tane bakanınız var. Bu dönemde Manisa çok şanslı. Bizim derdimiz sizin dertlerinizle dertlenmek, sıkıntılarınız varsa bunları çözmeye çalışmaktır. Biz sizlere efelik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.ö Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından kentten ayrıldı.



Özhaseki: Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden gönderirim (3)



"KANDİL NE İSTERSE O OLUYOR FARKINDA MISINIZ?"



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Turan Güneş Bulvarı'ndaki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Buradaki partililere seslenen Özhaseki, "Çankaya, inşallah senelerdir ideolojik olarak takılmış bir hastalıktan kurtulacak, Çankayalıya hiçbir şey vermediği halde onlara bir hizmet borcu olduğunu bile düşünmeden 'Ben solcuyum verirler nasıl olsa' diyen anlayışa karşı bir mücadeleyle Çankaya'yı alacağızö dedi. CHP ve İYİ Parti seçmenine seslenen Özhaseki, "Kandil'le aynı yere oy atacağınızın farkında mısınız? Sandıkta Kandil'le buluşuyorsunuz, farkında mısınız? Kandil'in emrine girdiniz farkında mısınız? Kandil ne isterse o oluyor farkında mısınız'ö dedi.



'CEMEVİNİN TEMELİNİ ATAN KARDEŞİNİZ BENİM'



Özhaseki, daha sonra Gölbaşı ilçesinde de partisinin seçim bürosu açılışına katıldı. Seçim sürecine ilişkin konuşan Özhaseki, hizmet anlayışında ayrım yapmadıklarını söyledi. 21 yıl boyunca sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinde camilere de cemevlerine de aynı şekilde yaklaştığını aktaran Özhaseki, "Gidip cemevinin temelini atan kardeşiniz benim. Eğer insanlar ona inanıyor ve öyle ibadet etmek istiyorlarsa başımızın üzerinde, öyle yapsınlar. Niye ayıracağız ki onları'ö diye konuştu.



Mogan gölünde bir bulanıklık olduğunu ileri süren Özhaseki, "Durmadan çamur sıyırıyoruz, bir ene sabredin masmavi bir göl olur, balıkların oynaştığını görürsünüz Ankara'nın denizi burada olur, en prestijli yer Gölbaşı olur, bundan endişeniz olmasın" dedi.



Partililerin, 'Ankara bizimdir, bizim kalacak' sloganına yanıt veren Özhaseki, "Ankara milletin elhamdülillah, elbette milletin kalacak. Elbette Kandil'in temsilcileri gelemeyecek. Meclis'e de giremeyecek, hiçbir işe de giremeyecek. Pensilvanya'daki sapıklar da gelemeyecek. Bizim mücadelemizle olacak bu iş" ifadelerini kullandı.



'BUNLARA ACINMAZ'



Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek'in proje tanıtım toplantısına katılan Özhaseki, seçimle iş başına gelmiş olmanın kimseye suç işleme serbestisi sağlamayacağını belirterek, "Ben de beş kere belediye başkanlığına seçildim, her istediğimi yapabilir miyim, parayı çalıp dağa gönderebilir miyim? Devletin dibine dinamit koyabilir miyim? Öyle bir şey var mı? Eğer yaparsanız, cezasını çekersiniz. Bunlara acınmaz. Eğer bunlara merhamet etmeye kalkarsanız, yarın merhamet edilecek hale düşersiniz, Allah korusun" dedi.



'AYNI SANDIKTA KANDİL'LE O SANDIĞIN İÇİNE GİRMEK SIĞIYOR MU İÇİNİZE?



İsim vermeden muhalefeti eleştiren Özhaseki, "Aynı sandıkta Kandil'le o sandığın içine girmek sığıyor mu içinize? Bu nasıl insafsızlık, gözünüzü nasıl hırs bürüdü böyle. Ne yazık ki böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu da Türkiye'nin acı gerçekleri. Kimin niyetinin ne olduğunu bu işlere bakarak herkes anlayabilir" diye konuştu.



'450 LİRA VERGİ VERMİŞ'



CHP'li rakibi Yavaş'ı eleştiren Özhaseki, şöyle dedi:



"600 bin dolarlık maharetin ne senin kardeşim, söyle. Söylemiyor. 'Yüzlerce davam var benim, büyük avukatım' diyor. 2015, 2016, 2017 vergi levhalarına baktık. Ne ödese beğenirsiniz. 35 bin lira bir sene vermiş, ikinci sene sadece 450 lira vergi vermiş. Fakir ya, garibana para toplayıp dilenmemesi için para vermemiz lazım. 450 lira verdiği vergi. ya bu ne biçim iştir, zaten vergi verme huyları yok."



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia Naz'ın ölümündeki trafik kazası iddiası bulgularla doğrulanamamıştır







GİRESUN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eynesil ilçesinde geçen yıl 13 Nisan'da evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11), hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Ailenin olayın trafik kazası olduğu yönündeki iddialarının titizlikle araştırıldığının belirtildiği açıkalamada, "Olayın bir trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddialar da bu kapsamda değerlendirilmiş ancak bu iddialar elde edilen bulgularla doğrulanamamıştır" denildi.



Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde geçen yıl 13 Nisan'da Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, kurtarılamadı. Rabia Naz'ın ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 2 ayrı raporla, ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği ve yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu tespit edildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını, Rabia Naz'ın yaralı halde evin önüne bırakıldığını iddia etti. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan da, ilçe merkezinde miting yaparak kızının ölümüne neden olanların bir an önce bulunmasını istedi.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Soruşturmanın titizle sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Soruşturma kapsamında bütün iddia ve ihtimaller titizlikle değerlendirilmektedir. Olayın bir trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddialar da bu kapsamda değerlendirilmiş ancak bu iddialar elde edilen bulgularla doğrulanamamıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde kan izi, fren izi ve araç çarpmasına ilişkin herhangi bir delil ve emare bulunamamıştır. Olay yerinde bulunan Rabia'ya ait ayakkabıların altında beyaz çimento veya alçıya benzer izler bulunmuştur. Olay yerinde yapılan incelemede, ölenin ikametinin bulunduğu binanın çatı kapısının açık olduğu, kapının arkasında bir beyaz çimento torbasının bulunduğu, zeminin farklı yerlerinde de beyaz çimento kalıntılarının yer aldığı görülmüştür. Ölenin okul çantası, çatı kapısının sol tarafında bulunmuştur. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 2 ayrı raporla, ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği ve yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir."



'İDDİALARLLA İLGİLİ TÜM ARAŞTIRMALAR YAPILMAKTADIR'



Soruşturmayı yürüten savcılık bilgisi haricinde bir kısım bilgi ve belgeler kullanılıp bilirkişi raporu hazırlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İkametin çatısı ile küçük Rabia'nın yaralı olarak bulunduğu yer arasında binanın altındaki işyerine ait bir sundurma bulunmaktadır. Ölenin bu sundurmaya çarpmadan yere düşmesinin doğurduğu tereddütler karşısında olay yerinde keşif yapılmış ve teknik bilirkişiden rapor alınmıştır. Teknik bilirkişi, hızlanarak atlaması halinde küçük Rabia'nın bulunduğu yere düşebileceğini mütalaa etmiştir. Olayla ilgili doğrudan görgü sahibi herhangi bir tanık tespit edilememiştir. Olayın bir trafik kazası sonucu meydana geldiği ve siyah renkli 'Doblo' marka bir aracın kazaya karıştığı yönünde sosyal medyadaki iddialar titizlikle araştırılmıştır. Bu aracın olay günü hiç kullanılmadığı tespit edilmiş, bunun üzerine araç renginin beyaz olduğu yönünde yeni iddialar ortaya atılmıştır. Baba Şaban Vatan, dosyadaki bazı belgeleri sunarak Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan mütalaa talebinde bulunmuş ve bu mütalaayı soruşturma dosyasına sunmuştur. Anılan kurumdan soruşturma savcısının resmi bir rapor talebi bulunmadığı gibi, bir ihtimal değerlendirmesi içeren söz konusu raporun hangi bilgi ve belgelere dayalı olarak düzenlendiği de bilinmemektedir. Dosyada resmi olarak, mevcut bütün bilgi ve belgeler incelenmek suretiyle Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı ve Giresun Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen raporlar bulunmaktadır. Soruşturmada her türlü ihtimal değerlendirilmekte olup, baba Şaban Vatan'ın iddialarıyla ilgili bütün araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar neticesinde alınan bilirkişi raporları ve diğer incelemeler de dosya kapsamındadır."



Soruşturmaya bakan savcının resen değiştirildiği iddiası gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, "Kamuoyunun ve acılı babanın Rabia Naz'ın ölümü konusunda hiçbir karanlık nokta kalmaması yönündeki hassasiyetini anlıyor ve saygıyla karşılıyoruz. Bu hassasiyete uygun olarak devam eden soruşturma sürecinde, dayanaksız iddialara ve kaynağı belirsiz söylentilere itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyoruz" denildi.



BAKAN GÜL'DEN 'RABİA NAZ' TWEETİ



Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de twitter hesabından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasını yer verdiği bir notla payaştı. Gül, paylaşımında "Rabia Naz hakkında Giresun Başsavcılığı, soruşturmayı titizlikle yürüterek her ihtimali değerlendiriyor. Süreci biz de yakından takip ediyoruz. Olayı aydınlatacak olan yegane merci savcılık makamıdır, güveniyoruz " ifadelerine yer verdi.







Haber: GİRESUN,



===================

