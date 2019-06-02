DHA YURT BÜLTENİ - 24

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 1 yaralı



HAKKARİ kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Hakkari-Çukurca arasındaki kırsal alanda akşam saatlerinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bir süre devam eden çatışmanın ardından teröristler bölgeden uzaklaştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

HAKKARİ,

======================

Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı (EK)

ŞEHİT ASKERLER TÖRENLE UĞURLANDI

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı 6'ncı Hudut Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 asker için Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Basına kapalı yapılan törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Vali Enver Ünlü, kurum müdürleri ve askeri yetkililer katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dualar edildi. Omuzlara alınan uzman onbaşılar Yasin Çubuk (23), İbrahim Alıcı (26) ve Ali Yılmaz'ın (23) cenazeleri askeri uçağa taşındı. Üçü de bekar olan Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a, İbrahim Alıcı'nın naaşı Tokat Erbaa'ya ve Ali Yılmaz'ın naaşı ise toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Haber: IĞDIR

==========================

Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar (2)

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi otopsinin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini Tokat Havaalanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il protokolü, şehidin babası Bekir Alıcı ve annesi Yeter Alıcı ile yakınları karşıladı. Bekir-Yeter Alıcı çifti karşılama sırasında şehit oğulları Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın fotoğrafları öperek gözyaşı döktül. Anne Yeter Alıcı oğlunun cenazesi askerlerin omuzlarında taşınırken, "Vatan sağolsun. Düşmanlar sevinmesin. Yaktılar beni yavrum" diyerek ağladı. Bekar olan şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın 1 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi, ambulansa konularak, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Alıcı'nın cenazesi Erbaa ilçesinde yarın öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Uçağın alana gelişi

-Karşılamaya gelenler

-Anne-Babasının yaşadığı üzüntü

-Cenazenin götürülmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

========================

Yola atılan patlayıcı ambulansa isabet etti

DİYARBAKIR'da yola atılan patlayıcı düzeneği, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'na atılan düzenek, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet edip patladı. İhbarla gelen polisler, kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme yapıp, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

Olay yerinden detaylar

Polis ekipleri

İsabet alan ambulans

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

===================

TATİL YOLUNDA ARAÇ KUYRUĞU 30 KİLOMETREYE ULAŞTI

Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. İzmit Alikahya mevkiinden başlayan araç yoğunluğu, Körfez ilçesinde bulunan Hereke Gişeler mevkiine kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca uzadı. D-100 Karayolunun Ankara istikametinde de araç yoğunluğu yaşanırken, araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otoyoldan drone görüntüsü

Otoyoldan aktüel görüntgü

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

========================

Turistik Doğu Ekspresi Treni yolcuları halaylarla karşılandı

ANKARA'dan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları dönüş yolunda gezinin 3'üncü gününde Sivas'a geldi. Trenin yolcuları karanfiller ve halaylarla karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi ilk yolcuları gezinin dönüş yolunda Sivas'a uğradı Yaklaşık 120 kişilik grubu Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde kırmızı karanfillerle karşıladı.

Trenin yolcuları ilk olarak Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde halk oyunları gösterilerini izledi. Daha sonra kafile rehber eşliğinde Kongre Müzesini gezdi. Sivas'ın 100 yıl önce bağımsızlık meş'alesi yakılan şehir olduğunu söyleyen Vali Salih Ayhan, "Atatürk'ün burayı seçmesinin özel bir nedeni vardır. Emin bir şehir olduğu içindir. Sivas'ın geçmişine gittiğimiz zaman Selçuklu'nun kalbidir, Osmanlı'nın vicdanıdır, Cumhuriyet'in de aklıdır. Açık hava müzesindeki bu şehirde Selçuklu, Osmanlı eserleri vardır. Milli Mücadele'nin kararlarının alındığı bir şehirdir. Dolayısıyla bakanlıklarımızın ülkemizin güzelliklerini göstermek adına başlatmış olduğu bu projeyi çok anlamlı buluyorum. Sadece bir turizm enstrümanı değil milletimizin değerlerimizi görmesi açısından çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Sivas'ı katmaları, Divriği gibi bir dünya kültürel mirasın bulunduğu Mengücek ilçesini katmaları bizi memnun etmiştir. Sivas'ın turizm potansiyelinin ortaya çıkması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretçiler tarihi kent meydanında bulunan eserleri de gezdi. Gezinin ardından trene uğurlanan yolcular Ankara'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-Yolcuların karşılanması

-Kent ziyareti ve müze gezisi

-Valinin konuşması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS

===================================

Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu (2)

KÜMESTEKİ HAYVANLAR TELEF OLDU

İl genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dere yatağına döndü. Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran yağışta 2 evi su bastı. Evlerden birinin bahçesinde bulunan kümesteki tavuklar, yükselen yağmur suyuyla telef oldu.

Sağanak yağış, ilçede elektrik kesintilerine neden oldu. Belediye ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yaptı. Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, selden dolayı ilçede yaklaşık 300 bin TL hasar oluştuğunu söyledi.

Görüntü dökümü:

Sel sularından görüntü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,