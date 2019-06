DHA YURT BÜLTENİ - 24

TRABZON'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



TRABZON'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Trabzon'da gece yarısı etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi. Kentte bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Bu arada yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği bilgisi üzerine belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarılarak dikkatli olmaları istendi.

TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ SIRTINDAN VURDULAR

İZMİT'te henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tartıştıkları Murat U.'yu sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay İzmit Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, Murat U. ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlılardan biri tabanca çekince Murat U. kaçmaya başladı. Koşarak uzaklaşan Murat U.'yu sırtından vuran zanlılar daha sonra kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, sırtına bir mermi isabet eden ve ağır yaralanan Murat U.'yu İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, kaçan zanlıların silahından çıkan mermi kovanını aradı. Zanlıların kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesinde meydana geldi. O.E. yönetimindeki 50 DD 129 plakalı otomobil cadde üzerinde manevra yapmak isterken önce park halindeki 58 ABB 725 plakalı otomobile çarptı. Araç daha sonra ise hızlanarak karşı şeritte park halinde bulunan 38 FB 476 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü O.E. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü O.E. kaza yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik kapanırken 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Silifke'de sağanak yağış, sele yol açtı (2)

SEL VE HEYELAN BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilçeye bağlı Kızılgeçit Mahallesi'ne giderek oluşan sel ve heyelan ile ilgili icelemelerde bulundu. 2 aracın toprak altında kaldığı felaketin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekiplerinin iş makineleri zarar gören yerlerde çalışma başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Cinbir, "Son günlerdeki şiddetli yağış nedeniyle burada gördüğünüz manzara oluştu. Şükrediyoruz ki gündüz vakti gerçekleşti. Eğer bu afet gece yaşansaydı, can kayıpları ile karşı karşıya kalabilirdik. Burada dağdan gelen taş ve çakıl, toprak 13 evimizin içine doldu, sudan öte heyelan tarzı bir olay ile karşı karşıyayız. 5 vatandaşımızın oturduğu bir de imamımızın lojmanı şu anda oturulamaz hale geldi. Yine 7 ev de oturulamaz hale geldi" dedi.

Hasar tespit çalışmalarına başlandığını ifade eden Kaymakam Cinbir, şöyle konuştu:

"Bu evler yaz aylarında vatandaşlarımız için kullanılan ve içinde şu anda fiilen yaşam olmayan evlerimiz. Jandarmamız, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımız, evler ve vatandaşlarımızın zararları ile ilgili ve bu zararları karşılayabilmemiz noktasında tespitler yapıldı. Tabii ki olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti. Şu anda yol ulaşıma açıldı. Silifke Belediyesi'nin araç gereç takviyesi ile birlikte Silifke İtfaiye Grup Amirliğimizin koordinatörlüğünde burada bu sokaklarımız tekrar ulaşıma açılacak, en kısa zamanda da vatandaşlarımız bu sokak ve caddeleri kullanabilecek duruma gelecek. Olayın gece olmaması büyük bir şanstır. Can kaybı yaşamamış olduk. Mala gelen zararlar telafi edilebilen zararlardır. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi bütün imkanlarıyla olay mahallindedir. Bu olayın meydana getirdiği sıkıntının bertaraf edilmesi için her türlü çalışma yürütülüyor. Ben de kaymakamı olarak takibindeyim."

PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDILAR, PEŞLERİNE DÜŞEN POLİSLE ÇATIŞTILAR



KAHRAMANMARAŞ'ta Mesut P.'nin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirasını aracın camını kırarak çalan hırsızlar kaçtıkları Sivas'ta peşlerine düşen polisle çatıştı. Uzun süren kovalamaca sonunda 10 kişi gözaltına alındı. Para dolu çantayla kaçtıkları belirlenen 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Tekerek Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre Mesut P., ev almak için Elbistan'dan Kahramanmaraş'a geldi. Bankadan 139 bin lira çekip bir alışveriş merkezine gitti.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Mesut P., ev almak için gerekli işlemleri yaparken, kimliği belirsiz kişilerce de takip edildi. Mesut P.'nin 46 EY 901 plakalı hafif ticari aracının yanına yanaşan otomobilden inen kapüşonlu bir kişi aracın arka kapısının camını kırarak içerisinde 139 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

HIRSIZLIKTAN SONRA PLAKA DEĞİŞTİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. MOBESE ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı çalan kişinin içinde bulunduğu otomobilin plakasının sahte olduğunu ve şehirden çıktıktan sonra gerçek olan 40 BE 787 plakasını taktığını belirledi. Detaylı çalışmaların sonunda bu otomobilin 35 AGH 573 ve 71 AAJ 804 plakalı araçlarla birlikte hareket ettiğini ve Malatya istikametine gittiğini saptayan ekipler, çevre il ve ilçeleri bilgilendirdi.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Şüpheliler, Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edildi. Kangal-Hekimhan Karayolu'nda giden araçlar, gözaltına alınırken, polisin 'Dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler polislere ateş açtı ve çatışma çıktı. Olayda 2 araç kaza yaparken, 3 kişi de yaralandı. Olayda 3'ü yaralı 10 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin para dolu çantaya kaçtığı belirlendi. Kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi (3)

OĞLU 'MAVİ BALİNA'DAN İNTİHAR ETMİŞTİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle evinin balkonunda pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kendini evine kilitleyen Ahmet B.'nin 12 yaşındaki oğlu Emirhan B.'nin geçtiğimiz yıl Aralık ayında, birbirine bağladığı atletlerle kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Emirhan B.'nin iddiaya göre 'mavi balina' oyunu oynadıktan sonra intihar ettiği anlaşıldı. Olayın ardından psikolojisi bozulan Ahmet B.'nin oğlunun ölümünü bir türlü kabullenemediği belirtildi. Ahmet B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber: Feyzi SARIKAYA/ GEMLİK(Bursa),

============================

KRALİÇE 2'NCİ ELİZABET'İN 93'ÜNCÜ YAŞ GÜNÜ ANKARA'DA KUTLANDI



İNGİLTERE Kraliçesi 2'nci Elizabet'in doğum günü için düzenlenen törende konuşan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Britanya, Brexit sonrasında da dışa dönük ve uluslararası ortak çalışmalara ortak olan bir ülke olmaya devam edecekö dedi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Kraliçe 2'nci Elizabet'in 93'üncü yaş günü nedeniyle tören düzenledi. Büyükelçilikte gerçekleştirilen törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem Elmacı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, eski AB Bakanı Egemen Bağış, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek yer aldı. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'un ev sahipliğinde düzenlenen gecede, davetlilere canlı müzik eşliğinde İngiliz mutfağından yiyecekler sunuldu.

Büyükelçi Chilcott, törende yaptığı Türkçe konuşmada, "Gelecek hafta seçilecek olan yeni başbakanımız Kraliçe'nin hükümdarlığı boyunca birlikte çalıştığı 14'üncü başbakan olacak. İlk başbakanı Winston Churchill'di. Ziyaret ettiği ve tanıştığı ilk Türk Cumhurbaşkanı ise İsmet İnönü'ydü. Birleşik Krallık, karmaşık bir ülke, 4 ulustan oluşuyoruz. Bizi oluşturan bu uluslar, çağdaş Britanya'yı oldukça zengin çeşitliliği olan bir ülke yaptı. Çeşitliliğimiz Birleşik Krallık'ı yuva edinen 300 bin Türk'ü de içeriyorö diye konuştu.

Britanya'nın Brexit sonrasında da dışa dönük ve uluslararası ortak çalışmalara ortak olan bir ülke olmaya devam edeceğini kaydeden Chilcott, "Çünkü bu özelliğimizi devam ettirmenin ülkemizin yararına olacağına inanıyoruz. Ayrıca, Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü olması da bizim yararımıza olacaktır. Erdoğan ve May'in liderliği sayesinde son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok seviye kaydetti. Uluslararası ortamın her zaman olduğundan çok daha sınayıcı bir hal aldığı şu dönemde iyi dostların omuz omuza olması gerekö ifadelerini kullandı.

