DHA YURT BÜLTENİ - 24

ERGANİ'DE ORMAN YANGINI 1.7 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU



DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 1.7 hektar alanda çıkan yangında ekili ve orman alanı zarar görürdü.

Yangın, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda, kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Ormanlık alanında çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Çevredeki bağ ve bahçelere de sıçrayan alevlere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 1.7 hektar alanda etkili olduğu belirtilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından etkilenen alanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ DİYARBAKIR,

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ARAÇTAN DÜŞEN PAKETİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ, AFAD HAREKETE GEÇTİ

İZMİT'te, yaşlı bir kadın hareket halindeki araçtan düşen paketi hastaneye götürdü, AFAD ekipleri harekete geçti. AFAD ekipleri yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından kutuyu imha etmek üzere götürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki araçtan düşen sarı bir kutuyu gören ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, kutunun tıbbi bir malzeme olduğunu düşünerek yakınlarda bulunan özel hastaneye götürdü. Hastane görevlilerinin kutudan şüphelenmeleri üzerine kutu hastane bahçesine çıkarılarak AFAD ekiplerine haber verildi. Hastane bahçesine gelen AFAD ekipleri, kutu ve hastane içerisinde ölçümler yaparak kutunun içeriği hakkında çalışma başlattı. Yapılan ölçümlerin ardından kutu ve içerisindeki maddeden herhangi bir sızıntı olmadığı ve çevreye bir zararı olmadığı öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kutu imha edilmek üzere AFAD ekipleri tarafından götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane bahçesinde AFAD ekiplerini çalışmaları

-Hastane bahçesinden detaylar

-Kutudan detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Şaban Karaman (29) yönetimindeki 63 RB 832 plakalı otomobil, Şahin Dolan (35) yönetimindeki 02 AAF 468 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Mehmet Dolan (64) ile Sami Yusuf Dolan (8) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazaya karışan araclar

-Trafiğe kapanan yol

-Yolun itfaiye tarafından yıkanması

-Polislerin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ ADIYAMAN,

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Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu



ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Ömer Karakuş (62) balık tutmak için girdiği Kedi Gölü'nde boğularak can verdi.

Olay, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kedi Gölü'nde meydana geldi. Yıldırım Çatak Mahallesi'nde oturan Ömer Karakuş, serpme ağ ile gölde balık tutmaya çalıştı. Karakuş, gölün dibine takılan ağı kurtarmak için suya girdi, ancak iddiaya göre bataklığa saplandı. Karakuş'tan bir süre haber alamayan yakınları, aramak için suyun kenarına geldi. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Karakuş'un boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mustafa ÖZDEMİR/ KIZILCAHAMAM(Ankara),

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Çaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandı



KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri ahırdan 10 koyunu çalan 4 şüpheliden 3'ü, jandarmanın soruşturması sonucu yakalandı. 3 koyunu sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklanırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocalar Mahallesi'nde meydana geldi. ahırındaki 10 koyunun çalındığını fark eden Cuma Gönen (40), jandarmaha haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde hayvanların M.E.O. (17), H.E. (17), Y.E. (42) ve Y.M. (18) tarafından çalındığını tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerden 3'ü yakalanarak gözaltına alınırken, H.E. adresinde bulunamadı. Yakalanan şüphelilerle birlikte çalınan koyunlardan 7'si de ele geçirildi. Şüpheliler sorgularında 3 koyunu hayvan pazarında 3 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf etti. 7 koyununu teslim alan Cuma Gönen ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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