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Dha yurt bülteni - 24

8 dakika önce

İzmir'de, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın İZMİR'de, inşaatı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi'nin, izolasyon malzemeleri ve boya yüklü deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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İzmir'de, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İZMİR'de, inşaatı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi'nin, izolasyon malzemeleri ve boya yüklü deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Saat 00.30 sıralarında, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının, izolasyon malzemeleri ve boya yüklü deposunda yangın çıktı. Depodan duman yükseldiğini fark eden güvenlik personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca, inşaat alanına, tedbir olarak sağlık ekipleri de gönderildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, paniğe sebep oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İtfaiye ekiplerinden görüntü
İnşaat halindeki hastaneden genel görüntü
İnşaat personelinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,
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Kırıkkale'de otomobil trapez kanala devrildi: 2 yaralı

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki trapez kanala devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hakan U. (31) hakimiyetindeki 06 RJP 31 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki trapez kanala devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Hakan U. ile Nil Pınar A. (22) yaralanarak otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil ise daha sonra çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,
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Bayraklı, İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:57 Kaynak: DHA
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