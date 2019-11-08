DHA YURT BÜLTENİ - 24

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

MUŞ'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Muş- Bingöl yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Güler (21) yönetimindeki 62 AD 893 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Muş İl Özel İdaresinde görevli tekniker Ramazan Uğurlu (54) yönetimindeki 39 BD 327 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ramazan Uğurlu ile Fatih Özer (49) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetteki İbrahim Güler, Harun Atabey (19) ve Yasin Tutuş (16) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Uğurlu ile Özer'in cansız bedeni ise sıkıştıkları yerden itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. İki kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Kaza yeri ve ambulanslardan detay

-Yaralıların ve hayatını kaybedenlerin ambulanslara bindirilmesi

-Kaza yerinden ve araçlardan detaylar

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Ormanlık alanda aranan kayıp çocuk, hastanede bulundu

ADIYAMAN'da, okula giden ve kendisinden haber alınamayan Recep Dündar'ın (12) montu ormanlık alanda bulundu. AFAD ve polis ekipleri tarafından ormanda aranan küçük çocuk, 4 saat süren çalışmanın ardından 10 kilometre uzaktaki hastanede gezinirken bulunarak ailesine teslim edildi.

Sabah okula gitmek için Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki evinden çıkan Recep Dündar, akşam saatlerine kadar eve gelmeyince ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredekiler, Dündar'ı okuluna yakın ormanlık alanda ağlarken görüldüğünü söyleyince aramalar bu yönde yoğunlaştı. Küçük çocuğun montunun da bulunduğu ormanda AFAD ve polis ekipleri arama-kurtarma köpekleriyle çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren arama sonucunda Recep Dündar, yaklaşık 10 kilometre uzaktaki Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde gezinirken polis ekipleri tarafından bulundu. Hastanede kontrolden geçirilen küçük çocuk, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adıyaman karadağ ormanlık alan

-Afad ekipleri

-Afad arama kurtarma köpeği

-Afad ekiplerinin araması

-Arama kurtarma köpeğinin arama yapması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada

KAYSERİ'de, Tahir Özcan (63), işçilerin maaşlarını ve vergi borcunu ödemek için bankadan 30 bin TL çekti. Özcan'ın, minibüsünün torpido gözüne koyduğu 30 bin TL, kendisini takip eden hırsızlar tarafından çalınırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Keresteciler Sitesinde meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan Tahir Özcan, iddiaya göre işçilerin maaşını ve vergi borcunu ödemek için banka hesabından 30 bin TL çekti. Minibüsüne binen Özcan, parayı torpido gözüne koydu. İş yerine gelen Özcan, parayı minibüste bırakarak işletmesine girdi. Bu sırada bankadan itibaren Özcan'ı otomobil ile takip eden şüpheliler, minibüsün camını kırarak, torpido gözündeki paraları alarak kaçtı. Minibüsün camının kırıldığını fark eden çalışanlar iş yeri sahibi ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede hırsızlık olayının güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri güvenlik kamera görüntüsü

Haber: KAYSERİ,

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Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle doyasıya eğlendi

VAN'da, İranlı ünlü şarkıcı Moein, sahne aldı. Kente tatile gelen ve konsere akın eden 6 bini aşkın İranlı turist , Moein'in şarkılarıyla coştu.

Van'ın turizm gelirinin büyük ölçüde etkilendiği sınır komşusu İran'dan gelen turistler için kentte her geçen gün yeni etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Resmi verilere göre, bu yılın 10 ayında kente giriş yapan turist sayısı 500 bini aşarken, bu rakamın büyük bir çoğunluğunu İranlı turistler oluşturdu. Bu rakamın yıl sonuna kadar 700 bini aşmasa beklenirken, otellerin de Haziran ayından itibaren tam kapasite çalıştığı ve yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

Van'da, bu akşam İranlı turistler için bir etkinlik daha düzenlendi. İran'da 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen şarkıcı olan Moein, kentte sahne aldı. Moein, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Salonu'ndaki konserde sahneye çıktı. Van'daki İranlılar ile komşu ülkenin, Tahran Tebriz , İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi büyük kentlerinden servislerle, özel araçlarla ve tur operatörleriyle kente gelen yaklaşık 6 bini aşkın kişi, konser öncesi salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 'İran'ın en iyi viyola çalan sanatçısı' unvanına da sahip Moein'in konseri saat 21.00'de başladı. İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle konserde doyasıyla eğlenirken, polis ve özel güvenlik görevlileri de alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

İranlılar, konserle Van'da unutulmaz bir gece yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konser alanına gelen İranlı turistler

-Konser için bekleyen turistler

-İranlı turistlerden ve ailelerinden detaylar

-İranlı sanatçı Moein'in sahneye çıkması

-İranlı turistlerin Moein'in seslendirdiği şarkılara eşlik etmesi

-İranlı sanatçı Moein'in sahnede şarkı söylemesi

-İranlı turistlerin Moein'in seslendirdiği şarkılara eşlik etmesi

-İranlı bazı turistlerin Moein şarkılarına eşlik ederken ağlaması

-İranlı turistlerden detaylar

-İranlı turistlerin dans etmesi

-İranlı turistlerden detaylar

-İranlı turistlerle röportaj

-İranlı turistlerin dans etmesi ve şarkılara eşlik etmesi

-Konserle ilgili detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN Safa ATMACA/ VAN,

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