DHA YURT BÜLTENİ - 24

Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (2)

5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYOR

Bartın İnkum'da orman yangını devam ediyor. Bartın Valisi Sinan Güner, yangının söndürülmesi için ekipleri koordine ediyor. Kayalık alanda devam eden yangında ekiplerin ulaşması zor olması nedeniyle tepe bölgeden ararzözler ormana su bırakarak alevleri söndürmeye çalışıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tahliye edilen 7 evin içine duman dolması nedeniyle evlere girişe izin vermiyor. Yangını söndürmek için Ulus, Kurucaşile ve Amasra belediyeleri itfaiye ekipleri de göreve çağırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yangını çıkardığı iddia edilen A.G. jandarma tarafından gözaltına alındı

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BARTIN

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İpekyolu eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan tutuklandı

VAN'da, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İpekyolu ilçesinin eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt , çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması kapsamında, İpekyolu eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt, 8 Kasım'da evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yacan ve Kurt, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi. Yacan ve Kurt çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan (2) şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda (A.Y.) ve (Ş.K.) isimli (2) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan (A.Y.) ve (Ş.K.) isimli (2) şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

VAN, -

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Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti (2)

KOCA TUTUKLANDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşine ve kızına şiddet uygulayan, naylon poşeti eriterek yakan koca ikinci kez gözaltına alındı. Savcılık kararı ile polis zoruyla adliyeye götürülen Ramazan İnanç, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Ramazan İnanç, tutuklanarak cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ramazan İnanç'ın emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: AĞRI,

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Edirne'de trafik cezası yazılacağını sanan sürücüyü fidan

EDİRNE'de, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliği kapsamında durdurdukları bir sürücüye fidan uzatıp, dikmesini istedi. Polislerin ceza uygulayacağını sanan sürücü önce biraz şaşırdıktan sonra aldığı fidanı etkinlik alanına gidip dikti.

Edirne'de '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliğinde bir sürpriz yaşandı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman mühendisi Leyla Altun da eline fidanı aldı, trafik polisleri ile uygulamaya katıldı. Polis ekiplerinin çevirdiği bir sürücü önce kendisine ceza yazılacağını zannetti. Görevli polislerin yanında bulunan Leyla Altun, sürücüye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Geleceğe Nefes' kampanyası başlattığını belirterek, "Siz de geleceğe nefes olmak için bu fidanı bizimle diker misiniz?" dedi. Önce şaşıran sürücü teklifi kabul etti.

Leyla Altun'un elinden fidanı alan sürücü, etkinliğin yapıldığı alana giderek, fidanı dikti. Altun ve polis memurlarının teşekkür ettiği sürücü daha sonra yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Etkinlik alanında ağaç dikenler

Polislerin aracı durdurması

Leyla Altun'un fidanla sürücüyle konuşması

Sürücünün şaşırması

Sürücünün fidanı alması

Sürücünün alanda fidanı dikmesi

Detaylar

Haber-Kamera: EDİRNE,

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