DHA YURT BÜLTENİ - 24

İdlib'te çadır kente füzeli saldırı, ölü ve yaralılar var

TÜRKİYE'nin Hatay sınırındaki İdlib kentine bağlı Kah çadır kentine füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Hatay sınırındaki İdlib kentine saat 20.00 sıralarında füzeli saldırı düzenlendi. Halep'in kuzeyindeki Enzan bölgesinden ateşlenen füze İdlib'e bağlı Atme Kasabası yakınlarındaki Kah bölgesinde bulunan sivillerin yaşadığı çadır kente düştü. Yerel kaynaklar, bölgede bulunan doğum hastanesi ve çadırların hedef alındığını ifade ettikleri saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralıların olduğunu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Saldırı sonrası meydana gelen yangın

-Ekiplerden, enkaza dönüşen binadan ve sivillerden görüntü

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),

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Lokanta çalışanı cinnet getirdi, personel ve müşterilere saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

NİĞDE'de bir lokantada, çalışanlardan M.Ş. cinnet getirip mutfaktan aldığı bıçakla birilikte çalıştığı iş arkadaşları ile müşterilere saldırdı. Olayda lokanta çalışanı Mestan Tekin hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde lokantada meydana geldi. Lokanta çalışanı M.Ş., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, mutfaktan aldığı bıçağı rastgele savurdu. Lokantada çalışan Emine K. (23), Adem Y. (41) ve Mestan Tekin (26) ile müşteriler Haluk Ç. (51) ve Yücel M. (31) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. 5 kişi kanlar içinde yere yığılırken, M.Ş. camdan çıkıp, kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Mestan Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaçan M.Ş. kısa sürede polis ekiplerince Selçuk Mahallesi'nde yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Detay görüntüler

-Ambulanstan görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis yaralandı

BURSA'da, apartman toplantısında yönetici, kapıcı ve oğlunun balta ve bıçaklı saldırısına uğradı. Tarafları ayırmaya çalışan apartman sakinlerinden polis memuru Faruk B. (43), yaşanan arbede sırasında bıçak ve balta darbeleriyle yaralandı. Kapıcı ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. 15 daireli apartmanın sakinlerince yapılan toplantıda, yönetici ve kapıcı N.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine N.A. (51) ile oğlu Y.E.A. (25), bıçak ve baltayla yöneticiye saldırdı. Apartman sakini olan polis memuru Faruk B., tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada yaşanan arbede sırasında Faruk B., yüzüne, karnına ve bacağına isabet eden balta ve bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Faruk B., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında N.A. ile oğlu Y.E.A. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı polisin hastaneye getirilmesinden detaylar

-Hastaneden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından konuk lider onuruna akşam yemeği verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erdoğan'ın konuk Cumhurbaşkanı'nı karşılaması

Genel ve detay

Haber: ANKARA,

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Bütçe Komisyonunda Bakan Soylu ve SP'li İslam tartıştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, Bakan Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını cevaplarken gerginlik yaşandı. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, " Ahmet Altan 'ın terörle ne alakası var? Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" demesine, AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti ve MHP'liler, Cihangir İslam'ı şov yapmakla ve provakötürlükle suçladı. İslam'ın da milletvekillerine karşılık vermesi üzerine bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayağa kalkarak, İslam'a tepki gösterdi. Soylu, "Ahlaksızlık yapma, terbiyesiz adam. Sen provakatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin. Senin provakatör olduğunu herkes biliyor. Sen FETÖ savunucususun" dedi. İslam'ın da Bakan Soylu'ya karşılık vermesi üzerine ortam iyice gerildi. AK Parti ve MHP'lilerin yanında bazı CHP milletvekilleri de Bakan Soylu'yu sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın ardından Bakan Soylu, soruları cevaplamaya devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gerginlikten görüntüler

Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,

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Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü personeli Yunus Ağa, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl, 'define' söylentisi üzerine yapılan kazı ile yok oldu. Kamuoyunda büyük tepkiye yolaçan konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında müfettişler çalışma başlattı. Soruşturmada define kazısı için olumlu görüş bildiren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon Müze Müdürlüğü görevlisi Yunus Ağa açığa alındı.

Bakanlık ve Valilik müfettişlerinin kazı izni veren görevlilerin ifadelerini alacağı, ihmali görülen görevliler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Haber: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,

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Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor (2)

ÇAY OCAĞINDA BULUNDU

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen ve arama-kurtarma ekiplerini harekete geçiren Mehmet Ali Koldaş (49), evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir çay ocağında olduğu öğrenildi. Bilgi üzerine jandarma ekipleri, çay ocağına geldiklerinde Koldaş ile karşılaştı. Geceyi ormanlık alanda geçirdiği öğrenilen Koldaş, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haber: Hayri ŞEN/ BURSA,

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