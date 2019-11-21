DHA YURT BÜLTENİ - 24

Adıyaman'da iş yerine ateş açılan kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, M.Ç. ile İ.Ç., borç- alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları Mehmet Belen 'in iş yerine ateş açarak kaçtı. Olayda yaralanan Belen hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Sahran Mahallesi'nde meydana geldi. Kaportacılık yapan Mehmet Belen'in iş yerine gelen ve aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan M.Ç. ile İ.Ç., iddiaya göre ellerindeki silahla ateş açıp kaçtılar. Mermilere hedef olan Mehmet Belen yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Belen'i, Besni Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Acil Servis 'te tedaviye alınan Belen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurşunlanan iş yeri

-Polis ekipleri

-Polis ekiplerinin çevredeki araştırma yapması

-Güvenlik şeridinin çekilmesi

-Yaralanan şahıs

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN,

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Süt ürünlüri işletmesinde kalorifer kazanı patladı: 1 yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, süt ürünleri işletmesinin kalorifer kazanı patladı. Patlamada 1 kişi yaralanırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki süt ürünleri tesisinde meydana geldi. Süt ürünleri tesisinde bakımı yapılıp yeni monte edilen kalorifer kazanı, çalışanlardan Sadi T. tarafından yakıldı. İddiaya göre, basıncın yükselmesi nedeniyle kazan patladı. Patlamanın şiddetiyle tesisin yarısı yıkılırken, patlayan kalorifer kazanı yaklaşık 10 metre ileriye savruldu. Patlamada Sadi T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Sadi T., Pamukova Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Pamukova Kaymakamı Recai Karal olay yerine gelip yetkililerden patlamayla ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmalarından görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER - İsmail ÇETİNTAŞ/ PAMUKOVA(Sakarya),

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2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı

KAYSERİ'de, annesinin kısa süreliğine evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki M.A.G., oynarken düşüp başından yaralandı. Çocuğun ağlama sesi üzerine komşusu Ömer Özel (27) kapıyı kırarak kurtardı. M.A.G., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle 12'nci Cadde'deki tek katlı evde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan M.G. (36) kapıyı kilitleyip, çıktı. Çocuklardan en küçüğü M.A.G. evde oyun oynadığı sırada elbise dolabından düşüp, başından yaralandı. Ağlama seslerini duyan komşular, eve koştu. Giriş kapısının kilitli olması nedeniyle komşulardan Ömer Özel, evin arkasındaki kapıyı kırıp içeri girdi. Başından yaralanan M.A.G., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kapıyı kıran Ömer Özel, "Annemle bahçede otururken sesler duyduk. Çocuğun kafasının yarıldığını camdan gördük. Kapının kilitli olması nedeniyle açamadık. Arka kapıyı tekme atarak kırdım ve çocuğu dışarı çıkardım. Çocuğun kafası yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulansla çocuğu gönderdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Ömer Özel ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ/ ANKARA,

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı(3)

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ'ÜN KIZLARINI SEVDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde geldiği İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ettikten sonra dinlenmek üzere Balçova'da bulunan otele geçti. Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer burada Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün ikiz bebekleri Öykü ve Masal'ı kucağına alarak sevdi. Gürbüz, o anları sosyal medya hesabından, "İkizlerim Öykü ve Masal emin ellerdeö notuyla paylaştı.

Haber: İZMİR,

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